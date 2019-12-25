Елки, сосны и огонь, подступающий к абхазским селам с гор

Повестка дня сегодняшнего заседания кабинета министров Абхазии состояла из сорока вопросов (вместе с дополнительными).

Первыми полутора десятками их были назначения заместителями министров, председателей госкомитетов, начальников госуправлений и других должностных лиц, подведомственных правительству. Все шло по накатанной, члены правительства дружно и без обсуждения голосовали за представляемые кандидатуры, пока дело не дошло до назначения Мурмана Соломко первым заместителем начальника Госуправления республики по экологии и охране природы. Нет, персональных вопросов к этому опытному работнику не было, но премьер-министр Валерий Бганба, который вел заседание, пользуясь, как говорится, моментом, заговорил об актуальной предновогодней теме. Еще в начале декабря правительство Абхазии издало указ о запрете вырубки елей в лесах Абхазии и ввоза из России натуральной пихты без корневой системы. Но у Валерия Бганба есть серьезные сомнения в том, что указ выполняется. Он обратился к Соломко:

«Как у нас ситуация с вырубкой елок?

– С рубкой елок?

– Да. Уважаемые коллеги, давайте не подносите мне на подпись распоряжения, которые не контролируются и не выполняются. Я уже два дня кричу: «На трассе продают елки!» А вы на трассу вообще не выходите. Я уже не говорю, чтобы в лесу их ловить и в лесу наказывать... Уважаемые коллеги, я каждый день езжу по трассе (Сухум – Псоу) утром и вечером, каждый день. И вижу, сколько машин там стоит и сколько человек продают елки. И вчера не вы рейд делали, а МВД по моей просьбе делало рейд и гоняло их. Поэтому вам, в первую очередь экологам, надо смотреть за этим. А милиция вообще-то не должна за елками гоняться, она преступников должна ловить».

Последними «назначенцами» сегодня в повестке дня числились гендиректор АГТРК, директор Абхазского госиздательства и главные редакторы государственных газет «Апсны» и «Республика Абхазия», и, в принципе, ожидалось, что они, как и предыдущие, будут один за другим появляться из коридора и представать перед участниками заседания, но руководитель аппарата кабмина Давид Сангулия проинформировал, что ни один из них на заседание не пришел по неизвестным причинам. «Мы их всех, конечно, знаем, но нельзя нарушать порядок, придется отложить их назначение», – сказал премьер. Конечно, ситуация была непонятная: ведь не могли же четверо разом заболеть или проигнорировать заседание кабмина по «их вопросу»… Но уже после рассмотрения следующего вопроса поднялась освещавшая заседание корреспондент «Республики Абхазия» и попросила слово. По ее словам, она созвонилась только что со своим редактором и выяснила: тому звонила накануне сотрудница аппарата кабмина, оповестила о предстоящем заседании, но не уточнила, что необходимо его личное присутствие в связи с его назначением…

Довольно долго обсуждались два взаимосвязанных вопроса, докладчиком по которым был Давид Сангулия: «О порядке выплат компенсаций за использование личного автотранспорта в служебных целях» и «О нормах положенности автотранспортных средств». В ходе обсуждения второго высказался вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба:

«Я бы что добавил… Это первый шаг на пути по систематизации и вообще усиления контроля за приобретением служебного автотранспорта и его использованием. Данный документ является первым этапом, далее, соответственно, будут утверждаться положения о самих нормах положенности. То есть о чем идет речь? Каждое министерство и ведомство должно утвердить решением правительства, по согласованию со всеми заинтересованными ведомствами, безусловно, кому, какому должностному лицу положен служебный автотранспорт и в каких целях. Чтобы все это было прописано. Грубо говоря, если у сотрудника деятельность носит выездной характер, то ему положен служебный автомобиль. Если его деятельность носит характер кабинетный, то, соответственно, не положен. Начался процесс четкой регламентации и систематизации вот всех этих дел».

Сейчас, когда со служебным транспортом стало проще (в более трудные времена то и дело приходилось арендовать личные автомобили госслужащих), наступил уже его явный переизбыток и нередко, заметил премьер, руководителями этот транспорт используется для обслуживания потребностей членов их семей, то есть, наоборот, как личный.

В ходе обсуждения вопроса «Об утверждении лесосечного фонда и лесовосстановительных работ в лесах Республики Абхазия на 2020 год» премьер-министр поинтересовался у докладчика – Анзора Ашхацава, почему мебельные производства в Абхазии зачастую предпочитают покупать древесину за пределами республики как более дешевую. Ашхацава ответил, что местная древесина, наоборот, дешевле, и высказал предположение, что речь идет о таком востребованном в мебельном производстве дереве, как сосна, которое управлением лесного хозяйства Абхазии не вырубается и не поставляется на рынок.

Кабинет министров Абхазии установил размеры доплат к пенсиям отдельным категориям граждан республики, которые не получают пенсии и иные социальные выплаты иностранного государства. Согласно документу, который вступает в силу с 1 января 2020 года, ежемесячные доплаты в размере одной тысячи рублей будут получать пенсионеры по возрасту и за выслугу лет. Пенсионерам, имеющим почетные звания: «народный...», «заслуженный работник...» – в размере 500 рублей. Пенсионерам, работавшим в шахтах, будут доплачивать 500 рублей. Лицам, получающим пенсию в связи с потерей кормильца, будут выплачивать по 700 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи. Доплата круглым сиротам составит одну тысяча рублей. Инвалидам труда I, II, III групп будут также доплачивать одну тысячу рублей. Инвалидам с детства в возрасте до 16 лет, I и II групп – в размере 500 рублей. Пенсионерам, получающим социальные пенсии по возрасту и по инвалидности, – в размере 850 рублей.

Другим постановлением были установлены дополнительные единовременные новогодние выплаты многодетным семьям. Из него следует, что в Абхазии сейчас, в частности, две семьи с девятью детьми и одна – с десятью.

Уже после того, как повестка дня была исчерпана, Валерий Бганба сообщил участникам заседания о сегодняшнем заседании Совета безопасности республики, в котором принимал участие утром. В Абхазии вновь горят леса (как известно, с первой волной возгораний в ноябре удалось справиться только с помощью российской спецавиации). Декабрь, вопреки прогнозам синоптиков, тоже оказался сухим и теплым. Бганба рассказал о предпринимаемых мерах и обратился к населению с предложением осознать всю серьезность ситуации, призвал к осторожному обращению с огнем. Замминистра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян добавил, что более 60 очагов лесных пожаров зафиксировали специалисты МЧС Абхазии на территории республики с 21 декабря.

По последним данным, к 56 очагам возгорания добавилось еще шесть – в горной части города Ткуарчала, в селах Нижняя Эшера, Лдзаа, Илыр и Кындыг. В общей сложности пламенем охвачено около полутора тысяч квадратных метров.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия