«Границы» грузинского президента

Предновогоднее интервью президента Грузии Общественному вещателю породило новый скандал. Оппозиция обвинила Саломе Зурабишвили в предательстве государственных интересов.

Грузии нужен «нормандский формат» – президент страны в пространном интервью Общественному вещателю высказала несколько идей, которые вызвали неоднозначную реакцию в грузинском обществе. Причем досталось от главы государства и «Грузинской мечте». Саломе Зурабишвили считает, что правительство недостаточно работает на дипломатическом направлении. В частности, президент недовольна нынешним состоянием «женевского формата», который, по ее словам, превратился из политического в чисто технический. Госпожа Зурабишвили предпочитает видеть Грузию в другом формате – «нормандском», по примеру Украины:

«На примере дела Важи Гаприндашвили мы видим, насколько технические форматы безрезультатны. С самого первого дня я требовала, чтобы мы работали над тем, чтобы придать этому политический масштаб, вернуть его, потому что в действительности Женева изначально находилась на политическом уровне, а затем упала до этого технического уровня. Если ты хочешь, чтобы переговоры были эффективными, они не должны проходить в неравной ситуации. Нам нужна эта поддержка. Почему Украина включена в этот формат, а не в прямые отношения? Мы должны использовать либо все средства, либо оставить все так, как есть. Тогда возникает вопрос: неужели правительство ничего не может сделать для решения этой проблемы? Из своего жизненного опыта я знаю только два способа решения вопроса – или война, или дипломатия. Третьего пути никто не придумал».

Впрочем, «третий путь», по мнению оппозиции, придумала сама Саломе Зурабишвили. В ходе интервью президент использовала слово «граница» в контексте самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии, сравнив ситуацию на оккупационной линии с вопросом делимитации государственных границ с Азербайджаном и Арменией.

«Мы много чего хотим – то вступить в НАТО, то в Евросоюз. Все наши приоритеты, которые прописаны в Конституции, зависят от наличия своих границ как государства. У нас граница не только с конфликтными регионами как проблемная граница, но также с Азербайджаном и Арменией».

Эти слова вызвали бурную реакцию – все без исключения политические оппоненты действующего президента и правящей партии поспешили выразить свое возмущение. Главе государства посоветовали ограничить свое присутствие в политической жизни страны протокольными церемониями и не затрагивать серьезные вопросы, которые могут быть чреваты далеко идущими последствиями.

«С Абхазией и Цхинвальским регионом у Грузии границы нет. И именно потому, что у нас нет границ с этими регионами, Важа Гаприндашвили находится в цхинвальской тюрьме. Мне интересно, каким незнанием контекста можно объяснить то, что знает каждый первоклассник в нашей стране, – Абхазия и Цхинвальский регион являются частью Грузии, а Армения и Азербайджан являются нашими соседями», – заявил лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе.

Не остался в стороне и третий президент страны. Михаил Саакашвили уверен: заявления действующего президента – часть политики по разрушению отношений с соседями. Поднимая вопросы границ, Самломе Зурабишвили открывает ящик Пандоры, считает Саакашвили:

«Как любил говорить мой друг Джон Маккейн, каждые выборы имеют свою цену. Это не просто прийти и купить картошку. Нельзя просто под влиянием эмоций отдать голос. У этого есть цена и итоги. В данном случае есть очень плохие итоги для нашей страны. Эта женщина не только бестолковая, но и является марионеткой Иванишвили. Я уверен, что это последовательная политика – разрушить отношения с нашими соседями. Отношения, которые грузинский народ строил веками. При мне эти отношения были идеальными. А сейчас – ниже нуля. Таких плохих отношений с ближайшими соседями у Грузии не было очень давно. И я не думаю, что это случайность. Это последовательная политика, которая входит в интересы нашего врага, ее цель – оставить нас в одиночестве перед угрозами и вызовами».

В правящей партии, несмотря на прозвучавшую критику со стороны Зурабишвили, предпочли все же встать на ее сторону. Впрочем, аргументы представителей «Грузинской мечты» оказались довольно расплывчатыми. Председатель парламента попросту не видел и не слышал заявлений главы государства, а потому не может ответить на конкретные вопросы. Что же касается вице-спикера Гии Вольского, то лидер парламентского большинства согласен с тем, что темы, которые увязала между собой президент, разные, но вместе с тем обе важные:

«Естественно, тема оккупации – это одно, а тема границы – это совершенно другое. Но проблема демаркации действительно существует. Главное – смотреть в суть вопроса. Первая проблема очень серьезная, но и вторая не менее важная».

При этом Саломе Зурабишвили всерьез рассматривает вопрос своего присутствия на параде победы в Москве 9 мая 2020 года. На вопрос, собирается ли она посетить мероприятие по приглашению Владимира Путина, президент ответила так:

«Если весь мир туда приедет, включая Украину, наших международных партнеров… Это все надо учитывать… Но также надо учитывать наши двусторонние, так сказать, отношения. Наверно, надо будет учитывать, в каком положении будет доктор Важа к тому моменту, какая ситуация будет на оккупационной линии, увидим ли мы деэскалацию в эти месяцы или нет. Тут мы должны быть оптимистами и надеяться, что самый сложный период останется позади. Я надеюсь, что в новом году мы увидим другие жесты, которые позволят сделать какие-то шаги с нашей стороны».

Президент Грузии намерена обсудить этот вопрос в начале 2020 года в ходе официального визита в Украину со своим коллегой Владимиром Зеленским.