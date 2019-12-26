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Фото

Новогодние елки Грузии 2020 (фотогалерея)

По всей Грузии зажглись новогодние елки. У каждого города своя главная елка.
Тбилиси
1 Тбилиси
Кутаиси
2 Кутаиси
Рустави
3 Рустави
Батуми
4 Батуми

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