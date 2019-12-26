Оппозиции выписали за эфир разгромный счет

Минфин Грузии наложил инкассо на счета грузинских телекомпаний «Рустави 2», «ТВ Пирвели» и «Кавкасия» – все поступающие на их счета средства будут списываться на погашение задолженности. По мнению менеджмента каналов, фактически это означает прекращение вещания оппозиционных СМИ. Санкции не коснулись проправительственных медиа-средств, имеющих многомиллионные задолженности.

По сути, наложение инкассо означает, что, если налогоплательщик вовремя не покроет свою задолженность перед бюджетом, финансовый орган правомочен списать ее с любого банковского счета юридического лица.

Представители опальных СМИ считают, что на выплату накопившихся с 1 октября задолженностей им было выделено ничтожно мало времени – всего один день. О дискриминационном характере этого решения свидетельствует тот факт, что штрафным санкциям не были подвергнуты лояльные к властям каналы, имеющие многомиллионные задолженности перед казной, говорится в заявлении «ТВ Пирвели» и «Кавкасия».

Между тем еще в конце августа глава Минфина Иване Мачавариани хвалил телекомпании «ТВ Пирвели» и «Кавкасия» за своевременное покрытие задолженностей. Тогда критика министра была адресована владельцам телеканалов «Рустави 2», «Имеди» и «Маэстро».

«Рустави 2», «Имеди» и «Маэстро» задолжали бюджету, соответственно, 28, 19 и 8 миллионов лари. Многие годы эти компании накапливали долги, потом происходило что-то вроде амнистии и все начиналось заново. Думаю, этот вопрос необходимо решить раз и навсегда. Поясню, почему мы приняли это решение: есть более мелкие телекомпании, которые своевременно платят налоги. Думаю, мы должны искоренить этот подход – тут есть представители «ТВ Пирвели» и «Кавкасия», которые образцово покрывают налоги. Мы находимся в одном законодательном пространстве, и закон должен быть для всех един», – заявил тогда министр.

Теперь, когда, спустя несколько месяцев после пафосной речи министра, на «обласканные» телекомпании накладываются инкассо, а «Имеди» и «Маэстро» преспокойно продолжают вещание, это можно рассматривать в качестве давления власти на независимые СМИ, считает исполнительный директор «Фонда развития медиа» (MDF) Тамар Кинцурашвили:

«Разумеется, это избирательный подход, когда критичные к власти СМИ подвергаются санкциям, в то время как лояльные к властям медиа остаются в стороне. Происходящее можно считать наглядной иллюстрацией того, как в канун выборов власти задействовали все рычаги для нейтрализации неугодных СМИ. Впрочем, что не удалось прошлым властям, не удастся и нынешним – эти попытки всегда обречены на неудачу».

По словам Нино Бурджанадзе, предвзятость властей в этом вопросе очевидна:

«Эти телекомпании у властей, как кость в горле, сейчас их лихорадочные попытки удушения СМИ достигли максимума. Должна предупредить: чем больше власти будут пытаться придушить СМИ, тем быстрее закончится их правление».

Со схожим заявлением выступил лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе:

«Власти показательно пытаются наказать неподконтрольные СМИ, поначалу они завели уголовные дела на их владельцев, а сейчас доводят до банкротства».

Власти отрицают выдвинутые против них обвинения. Спикер парламента Арчил Талаквадзе призывал всех к уважению закона:

«Недопустимо переносить этот вопрос в политическую плоскость, так как спор возник между финансовым ведомством и частной телекомпанией».

Исполнительный директор грузинского отделения Transparency International Эка Гиаури считает беспрецедентными методы давления на СМИ:

«Это классическое применение двойных стандартов. Порочная практика прошлых властей по прощению долгов только угодным СМИ легла на благодатную почву».

В конце дня гендиректор телекомпании «Пирвели» Инга Григолия выступила с заявлением на фоне акции протеста, проходящей перед зданием компании. Она потребовала от Минфина предоставление отсрочки по задолженности до 15 января, а также взыскания многомиллионных задолженностей телекомпаний «Имеди» и «Маэстро». Власти пока не проявили стремления к компромиссу.