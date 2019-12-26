Обзор абхазской прессы

«Ситуация в Гагре, где спонтанное несогласие граждан с назначением Астамура Кецба главой гагрской администрации, привело к тому, что он решил отказаться от этой должности, свидетельствует о том, что пора отказаться от практики, когда президент сажает своих людей во властные кресла и даже не объясняет мотивы этих действий своему народу», – написала журналист Надежда Венедиктова в своем блоге на сайте «Асаркьа».

Она отметила, что система назначений глав администраций на всех уровнях давно изжила себя. «Эта система абсолютно лишает простых граждан какого-либо законного влияния на властных чиновников на местах и вынуждает к сценарию, который разыгрывался в Гагре. Эта же система воспитывает безынициативность в гражданах и безответственность в чиновниках», – подчеркнула Венедиктова.

Если ни один президент не в состоянии выстроить реальную и жизнеспособную систему местного самоуправления, то этим делом, на ее взгляд, должен заняться парламент. Надо подготовить работающий закон о местном самоуправлении и принять его.

Генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария на пресс-конференции в пресс-центре Абхазского телевидения рассказал о существующих проблемах, с которыми сталкивается энергетическая отрасль республики, пишет газета «Чегемская правда». Басария пояснил, что на территории Абхазии запрещен майнинг в сетях РУП «Черноморэнерго». «По нашим подсчетам, те майнеры, которых мы знаем, были включены недавно, приблизительно на 15 МВт, при потреблении Абхазии летом порядка 250 МВт, зимой – 450 МВт. Но есть майнеры, которых мы не можем обнаружить. Те, кого мы обнаружили, – отключены. В некоторых местах мы можем физически их отрезать от сети, и мы уверены в том, что они не подключатся. Но в некоторых случаях они запитаны так, что на этих линиях, в том числе, сидит население. Мы не можем их отключить по высокой стороне, мы можем только отключить по низкой стороне. Либо у нас есть нечистоплотные работники, или не наши работники, которые могут запитать снова по низкой стороне. Сама сеть не автоматизирована. Если бы у каждого абонента, юрлица были бы современные приборы учета и мы бы видели все онлайн, тогда мы могли бы обнаружить любую нагрузку, которая увеличивается более чем 200-500 киловатт», – отметил Басария.

Юридических последствий для них не существует. Директор РУП «Черноморэнерго» сказал: «Парламентское расследование было также связано с тем, что начали отключать майнеров. Но мы понимаем, что, если мы их не отключим, мы не сможем доставить электроэнергию обычным гражданам».

Начальник Управления образования администрации города Сухума Людмила Адлейба в интервью газете «Республика Абхазия» рассказала о проблемах в сфере образования столицы республики:

«У нас 14 общеобразовательных школ, в которых обучается более восьми тысяч учащихся. Количество школьников с каждым годом возрастает. Но при этом доля детей, обучающихся во вторую смену, осталась на прежнем уровне. Основная нагрузка у нас на вторую, четвертую и десятую школы. Средняя наполняемость классов должна составлять 25 человек, но у нас по 38 детей в классе».

Что касается детских садов, то город испытывает в них нехватку. Всего в Сухуме 13 государственных детских садов, из них – пять старой постройки, требующие капитального ремонта.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия