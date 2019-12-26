Грипп сезона

В грузинском Центре по контролю заболеваний предполагают, что пик гриппоподобных заболеваний придется на последнюю неделю декабря. Вакцин против гриппа между тем в частном секторе практически не достать, но глава Минздрава Екатерина Тикарадзе предлагает не переживать по этому поводу.

На данном этапе количество случаев заболеваний гриппом и гриппоподобными заболеваниями меньше, чем в прошлом году. Как говорит глава Центра общественного здоровья и контроля заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, главным образом циркулируют два типа вируса – А и B. Вирус типа В более распространен, но он протекает в сравнительно более легкой форме. По словам Гамкрелидзе, им известно о двух лабораторно подтвержденных летальных случаях:

«Наш лабораторный мониторинг показывает, что циркуляция вируса типа В в три раза больше (чем А). Согласно данным на сегодня, как общее количество новых случаев (заболевания гриппом), так и количество тяжелых случаев сравнительно меньше, чем в то же время в прошлом году (…) К сожалению, у нас есть два случая смерти. Речь идет о взрослых. Оба с опозданием (обратились в больницу), и у обоих были сопутствующие тяжелые хронические заболевания».

Главе центра, который неустанно призывает прививаться, мыть руки и избегать нахождения в многолюдных местах, сегодня пришлось оправдываться за заявление, сделанное накануне главой Минздрава – Екатериной Тикарадзе. В частности, комментируя дефицит вакцин от гриппа в частном секторе, Тикарадзе сказала:

«У нас нет никаких причин для паники, т.к. у нас нет данных, свидетельствующих об эпидемии. Вакцина – это не панацея, исходя из этого, я не считаю, что вакцинация от вируса гриппа должна быть обязательной. Не следует на этом делать лишних акцентов. Вирус гриппа (гуляет) каждый год, во всех странах, и мы тоже как-нибудь переживем».

Сегодня министр попробовала выйти из положения: заявила, что сожалеет, что ее слова вызвали определенное недоумение в обществе. «Вакцинация работает! А роль иммунизации в общественном здоровье крайне важна, ее эффективность не вызывает сомнений», – попыталась исправиться Тикарадзе сегодня.

Впрочем, в том, что сказанное ею накануне уже сыграло за «команду» противников вакцинации как таковой, нет сомнений у специалиста по вопросам управления и политики здравоохранения Серго Чихладзе. «Необдуманное», «некомпетентное» и «неадекватное» заявление главы Минздрава, как он считает, плохо по двум причинам:

«Когда первое лицо Минздрава говорит такое – это прямое вредительство, враждебное отношение к здоровью своих граждан. В ее заявлении было два очень плохих «месседжа». Первое – что вакцинация в принципе не нужна, и второе, что этот сезонный грипп ничего серьезного из себя не представляет – мол, «как-нибудь переживем». Это очень непрофессионально, поскольку этот самый грипп за последние пять лет унес более 100 жизней».

В тексте памятки о гриппе Центра общественного здоровья и контроля заболеваниями прививка значится как рекомендация номер один. При этом она действительно не является обязательной. Однако государством определена группа риска, и людям, входящим в нее, оно обещает предоставить бесплатную дозу вакцины. В эту группу входят люди, страдающие специфическими хроническими заболеваниями, бенефициары различных учреждений, представители определенных профессий – врачи, ветеринары, педагоги и другие. В этом году государство для всех них закупило 100 тысяч доз вакцины. Из них, как заявили сегодня в Центре общественного здоровья и контроля заболеваниями, на данный момент израсходовано более 90 тысяч. В то же время в частном секторе, который в этом году имел в запасе 30 тысяч доз, – не осталось практически ничего. Во всяком случае, в сетевых клиниках и аптеках Evex, Avers и GPC «Эху Кавказа» ответили, что на данном этапе вакцин у них в продаже нет. Таким образом, человек, который хочет приобрести ее за свои деньги, – просто не сможет этого сделать.

Почему частный сектор, вопреки спросу, встретил сезон неготовым, не очень понятно и Серго Чихладзе. При этом он считает, что и приготовленные государством 100 тысяч вакцин не могут покрыть количество всех людей, входящих в группу риска:

«Это вина плохого планирования и менеджмента. Да, по сравнению с прошлым годом (государство) закупило больше вакцин, но этого недостаточно. Даже если брать только ту часть людей, которым прямо рекомендуется прививаться от гриппа, – даже им не может хватить этих 100 тысяч. Плюс, разумеется, рекомендуется прививаться в целом внушительной части общества – допустим, мне, вам, детям… В нормальных, успешных странах готовность должна быть такой, чтобы 50-60% людей при желании могли пройти вакцинацию. Тем более, когда спрос действительно есть. Был он, кстати, и в прошлом году, а это касается и коммерческого сектора. Сейчас, даже если захочешь купить дозу вакцины, – не сможешь. В этом году оба сектора закупили вдвое больше вакцин, но я еще раз повторяю: это очень далеко от необходимого количества».

Согласно данным Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, на сезон 2017-2018 года государство закупило 27 тысяч вакцин, к следующей зиме – 48 935, а к этому сезону – 100 тысяч доз.

По информации центра, вакцина может снизить риск заболевания гриппом во всем населении на 60%. Эффективность вакцины зависит от различных факторов, в том числе, от того, совпадет ли штамм вакцины с циркулирующим штаммом. При совпадении вакцина эффективна в 70-80% в случае с лицами до 65 лет и 30-70%, когда речь идет о пожилых людях.