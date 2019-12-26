Абхазские депутаты отвергли «бюджет чиновников»

На сегодняшнем заседании сессии парламента Абхазии был назначен председатель Нацбанка – в ближайшие пять лет эту функцию продолжит исполнять Беслан Барателия. После чего долго обсуждали проект бюджета на 2020 год. Но принять его не смогли – «за» проголосовали только 16 депутатов из 35.

Заседание началось с назначения Беслана Барателия председателем Национального банка Республики Абхазия. Он возглавляет его с января 2015 года. Вопросы к председателю банка были только у депутата Ильи Гуния. Он поинтересовался, почему за все время работы нынешнего председателя не было проведено ни одной проверки финансово-хозяйственной деятельности банка? У него также есть информация, что Нацбанк разместил депозит в размере 120 млн рублей в коммерческом Сухум-банке, что является, по его мнению, нарушением закона.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности проводится Контрольной палатой только после принятия соответствующего постановления парламента, заявил ее председатель Роберт Аршба, а депутаты признали, что не рассматривали этот вопрос и не принимали соответствующего решения.

На вопрос о депозите Сухум-банку ответил Беслан Барателия: Нацбанк Абхазии не размещает депозиты в коммерческих банках, потому что работает через кредиты рефинансирования, и такой надобности у него нет. Он назвал эту информацию недостоверной. После процедуры тайного голосования Беслана Барателия назначили на должность председателя Нацбанка единогласно.

Депутаты утвердили сметы расходов: Нацбанка – в размере 470 млн рублей, Контрольной палаты – 32 млн рублей и аппарата Уполномоченного по правам человека – около 5 млн рублей. Депутат Натали Смыр настоятельно рекомендовала Уполномоченной по правам человека Асиде Шакрыл провести в своем ведомстве оптимизацию штатов, по ее мнению, число юристов офиса необоснованно увеличивается каждый год. Спикер парламента напомнил Шакрыл, что ее ежегодный доклад парламент не видел уже два года и пора бы его сделать. Асида Шакрыл, которая работает с ноября 2018 года, пообещала представить свой первый доклад в феврале 2020 года.

Натали Смыр подчеркнула, что до сих пор отсутствует единая бюджетная сетка, что закладывает основы колоссального неравенства. Заработная плата бюджетников и судей несопоставима. Зарплаты судей, по ее мнению, могут с учетом надбавок доходить до 150 тысяч рублей в месяц, а их отпускные – по 500 тысяч рублей, в то время как основная масса бюджетников получает 10-15 тысяч рублей в месяц. Пенсия у отдельных категорий граждан доходит до 50 тысяч рублей, а 9000 человек, получающих только абхазскую пенсию, вынуждены жить на 1500 рублей в месяц. «Чем врачи и учителя хуже судей?» – спросила она и предложила депутатам в 2020 году озадачиться этой проблемой и подумать, как ее решить.

Далее депутаты приступили к рассмотрению бюджета на 2020 год. От исполнительной власти поступила просьба проголосовать за проект бюджета, представленного президентом и уже принятого в первом чтении. Второй проект с изменениями, внесенными Комитетом по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, предложила рассмотреть и проголосовать председатель комитета Натали Смыр.

Она рассказала об изменениях, которые депутаты предлагают внести в бюджет, – по доходам увеличение составит 72 млн рублей, по расходам – 82 млн рублей. Так, ввозной НДС должен увеличиться почти на 8 млн рублей; доходы в виде прибыли, приходящиеся на долю уставных капиталов организаций или дивидендов по акциям, принадлежащим Республике Абхазия, на 50 млн рублей; доходы от перечисления чистой прибыли, остающиеся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных организаций, – на 8 млн рублей; доходы от приватизации государственной собственности планируется увеличить на 6,3 млн рублей.

Приросшие доходы депутаты разделили на разные ведомства. Так, 2 млн рублей решили дать Государственному комитету по языковой политике; 1,5 млн рублей – Государственному архивному управлению; Службе госбезопасности добавить 50 млн рублей; Министерству внутренних дел – 1,5 млн рублей; лесному, рыбному и водному хозяйствам – 500 тысяч рублей; медицинскую помощь населению увеличить на 9 млн рублей; педиатрам – 2 млн рублей; на строительство по исполнению судебных решений – 12,5 млн рублей; на физкультуру, молодежную политику и спорт – 1 млн рублей; на детскую спортивную школу и содержание футбольной площадки в Новом районе по 500 тысяч рублей; Государственному русскому театру драмы и Дому-интернату для инвалидов и престарелых по 1 млн рублей. При этом дотация Галскому району сокращается на 15 млн рублей.

Натали Смыр возразил министр финансов Джансух Нанба, он считает, что предлагаемые изменения в расходной части финансово не обеспечены: «Учитывая отсутствие реальных, обоснованных доходов на 2020 год, который мы можем отразить в бюджете, я не могу поддержать те корректировки, которые предлагаются. В случае увеличения расходной части в следующем году, не имея возможности исполнить те обязательства, которые мы берем на себя, мы столкнемся с ситуацией, что те организации, которым мы увеличили на бумаге финансирование, мы и их не сможем обеспечить, и, соответственно, свои потребности по другим направлениям. Это приведет к дисбалансу. Нам видится возможным предусмотреть данные изменения уже в следующем году на этапе корректировки бюджета на 2020 год».

Депутата Илью Гуния бюджет не устраивает по многим параметрам: «Можем ли мы принять бюджет, если расходы на содержание министерств и ведомств превышают затраты на реальный сектор экономики, а бюджет судебной власти на 240 судей составляет около 100 млн рублей, в то время как КРУ Минфина уже полгода не пускают в Верховной суд для проверки его финансовой деятельности? Что мы обсуждаем, если на все сельское хозяйство выделено 15 млн рублей, а это ровно столько, сколько выделено на закуп машин? Если у государственной компании растрата превышает 240 млн рублей, а прокуратура не находит в этом состава преступления? Если другая государственная компания считает нормальным не выплачивать долг 170 млн рублей пенсионному фонду? Что делать нам, если государство финансирует Министерство репатриации в размере 150 млн рублей, а мы за это время даже тысячу семей не смогли переселить к нам? Уважаемые коллеги, естественно, что я не буду голосовать за бюджет, который удовлетворяет только потребностям государственных мужей и обслуживает их благосостояние».

Страсти по бюджету кипели почти два часа. Спикер потерял терпение и потребовал приступить к голосованию. Депутаты стали спорить о том, как и за что они должны голосовать. Тут выяснилось, что депутатский корпус не знаком с процедурой голосования по бюджету во втором чтении. Руководителю аппарата парламента Вадиму Бжания пришлось зачитать ее депутатам. Выяснилось, что необходимо голосовать за одобрение или отклонение каждой поправки отдельно. При том количестве поправок, которые озвучила Натали Смыр, депутаты, наверное, голосовали бы еще несколько часов. Они решили упростить себе задачу и проголосовали за пакет поправок. По результатам голосования пакет поправок не был одобрен.

Проголосовали и за бюджет, представленный президентом, он также не был принят, за него проголосовало 16 человек, против – 11.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия