Дочери Путина и Шойгу вошли в правительственный совет по спорту

Дочь президента России Владимира Путина Катерина Тихонова вошла в состав созданного правительственного совета по спорту. При этом она не входит в состав аналогичного совета при президенте. Про руководителя фонда «Иннопрактика» известно, что она занималась акробатическим рок-н-роллом.

Тихонова упомянута в списке как генеральный директор Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие». Состав нового совета сформирован на этой неделе, он займется «выработкой согласованных решений по общественно значимым инициативам», связанных со спортом и физкультурой, сообщалось на официальном портале правительственной информации.

Совет возглавила заместитель главы правительства Ольга Голодец. В него включены несколько федеральных чиновников, чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая, советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, несколько глав федераций и дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения, представленная как организатор полумарафона.

Катерину Тихонову с 2014 года называют дочерью президента России Владимира Путина, он не комментирует эту информацию.