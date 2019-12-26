Автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси, перевернулся в Липецкой области – в результате ДТП погибли двое граждан Грузии, по меньшей мере, 15 пострадали, сообщает ТАСС.

По данным МЧС РФ, авария произошла сегодня вечером, 26 декабря, на 356-м километре трассы М-4 «Дон», недалеко от поселка Ярлукино Становлянского района. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на скользкой от ледяного дождя дороге, и автобус опрокинулся в кювет. В районном отделении чрезвычайной службы РИА Новости подтвердили, что все пассажиры и водитель являются гражданами Грузии. Всего в автобусе находилось 19 человек.

После аварии госпитализированы были восемь человек. Известно, что среди них есть пятилетний ребенок. С закрытой черепно-мозговой травмой его доставили в детскую больницу города Елец. Еще двое пострадавших – в тяжелом состоянии, а трое - в состоянии средней тяжести.

В администрации Липецкой области заявили, что остальных пассажиров доставили в райцентр Становое «для обогрева и оказания помощи». Также они отмечают, что автобус принадлежит частному лицу и зарегистрирован в Грузии. В ликвидации аварии задействованы порядка 50 сотрудников МЧС. Обстоятельства ДТП устанавливаются.