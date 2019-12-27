Состояние Иванишвили в 2019 году выросло на 525 миллионов долларов

На счета грузинских телекомпаний «Рустави 2», «ТВ Пирвели» и «Кавкасия» наложено инкассо. Как пишет в соцсети директор телекомпании «Кавкасия» Нино Джангирашвили, это практически означает остановку телевидения.

«Ну вот, пришло инкассо и наложено на мои счета. Спасибо правительству. Это практически означает остановку телевидения, поскольку организация никакую операцию осуществить не сможет. Еще раз напомню, что у телевидений Иванишвили – «Имеди», «Рустави 2» и «Маэстро» 55-миллионная задолженность перед бюджетом, и никто не собирается им из-за этого останавливать телевидение. Думаю, ничего больше и не нужно говорить. Все и так ясно», - пишет Джангирашвили.

Информацию подтверждают и в «ТВ Пирвели». Соответствующее заявление размещено на странице телеканала в Facebook.

По заявлению гендиректора телекомпании «Рустави 2» Пааты Салия, «это абсолютно безответственное действие, поскольку оно может помешать деятельности канала. Он призвал Минфин не прибегать в будущем к подобным мероприятиям. По его словам, менеджмент телекомпании постарается погасить текущие задолженности.

«Мы, менеджмент делает все для того, чтобы перед Новым годом канал не был парализован, однако еще раз заявляю, что 27-миллионная задолженность накопилась именно из-за того, что такую принципиальность как сейчас Минфин и Служба доходов не проявляли в условиях прежнего менеджмента, когда на протяжении лет накапливался этот долг. Они осуществляют такие действия сегодня, когда мы уже выплачиваем текущую задолженность, просто мы немного не уложились в срок. Исходя из этого, такое отношение для нас абсолютно неприемлемо. Призываю Минфин не прибегать в будущем к таким мероприятиям, и мы постараемся погасить текущие задолженности», - заявил Салия.