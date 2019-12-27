Идет ли чип на помощь власти

В соответствии с решением Конституционного суда, с сегодняшнего дня граждане Грузии могут использовать удостоверения личности без электронных носителей информации. Насколько оправданы подозрения, что таким образом власти намерены, в частности, расширить перед выборами «мертвых душ»?

Согласно иску двух граждан Грузии, «удостоверения личности и паспорта, содержащие электронные носители информации (чипы), являются средством тотального контроля людей и связаны с библейским пророчеством об апокалипсисе». Суд решил рассмотреть конституционность только той нормы, которая касается удостоверений личности, но не зарубежных биометрических паспортов. Свое решение суд мотивировал следующим образом:

«В настоящее время истцы, которые отказываются от получения электронных удостоверений личности по религиозным мотивам, полностью изолированы от социальной жизни, что приводит к ограничению их конституционных прав, так как без удостоверения личности в Грузии невозможно принять участие в выборах, получить медицинские услуги, учиться, работать, обращаться к банкам и прочее».

В оппозиции считают, что предварительное решение суда выгодно властям, которые готовят массовые фальсификации. По словам члена политсовета «Нацдвижения» Тинатин Бокучава, оппозиция намерена обратиться к помощи западных партнеров:

«У Минюста и ее главы Теи Цулукиани окажутся развязаны руки в канун парламентских выборов. Иванишвили и его команда прекрасно понимают, что без массовых фальсификаций их шансы на победу минимальны. Думаю, манипуляции с незащищенными документами играют на руку властям».

По мнению члена политсовета «Европейской Грузии» Левана Тархнишвили, решение КС вольно или невольно закладывает основы для массовой подтасовки голосов избирателей.

На другом фланге оппозиции – в «Альянсе патриотов» – царит ликование. Планы их депутата Эмзара Квициани простираются еще дальше – вплоть до возвращения графы «национальность» и «отчество».

В партии власти считают, что обвинения «Нацдвижения» граничат с абсурдом. «На воре шапка горит», – отмахнулся глава парламентской фракции «Грузинской мечты» Рати Иотанашвили:

«Мы не согласны с решением КС и, думаю, наша аргументация будет учтена. Что касается безответственных аргументов оппозиции, то они абсолютно недоказательны. Напротив, об этом говорят люди, излюбленной тактикой которых в пору их правления было массовая подделка удостоверений личности перед выборами», – напомнил депутат.

«Промежуточное решение Конституционного суда невозможно рассматривать в отрыве от деятельности парламента и правительства», – говорит конституционалист Леван Алапишвили. Вынесение окончательного вердикта может занять от года до двух лет, говорит юрист:

«Говоря о предвыборных манипуляциях, политики не должны забывать о существовании Избирательного кодекса, в котором детально расписаны сроки формирования избирательных списков. С большой долей вероятности КС не вынесет решения до выборов, а без него невозможно внесение изменений в Избирательный кодекс. Поэтому, думаю, опасения подобного рода безосновательны».

Леван Алапишвили также напомнил, что приостановка спорных норм со стороны КС вовсе не означает, что кто-то в одночасье сможет напечатать документы без чипов. Для этого как минимум потребуется соответствующее постановление парламента или издание нормативного акта правительства, заявил эксперт.