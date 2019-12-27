Алания станет зеленой

В Южной Осетии зарегистрирована экологическая организация «Зеленая Алания». Это не первые экоактивисты в республике. Однако на данный момент из 156 зарегистрированных НКО только она будет заниматься защитой окружающей среды.

В республике накопилось множество экологических проблем, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» руководитель организации «Зеленая Алания» Залина Габаева, на которые начали обращать внимание в обществе:

«Была проблема с базальтовым заводом, люди не хотели базальтовый завод. Была проблема, и она до сих пор есть, с мусором, который не утилизируется. До сих пор строят мусорный полигон, и общество разделилось на тех, кто считает, что мусорный полигон нужен, другие считают, что не нужен. И как правильно и грамотно обходиться с мусором дальше. Кроме того, почему-то люди обращались к нам, к моему отцу (Владимир Габаев – биолог, известный телеведущий), видимо, потому что он делает передачу. Очень много вопросов было: а почему вы ничего не делаете, почему вы не двигаетесь? Давайте, что-нибудь делать, давайте мы вам поможем. Это сыграло свою роль, было давление общества в хорошем смысле этого слова. Экологическими проблемами заниматься нужно, и хорошо если общество готово объединиться для того, чтобы что-то решать самостоятельно, не перекладывая всю ответственность на государство. Потому что не всегда есть возможность, не всегда есть компетентные люди. Мне кажется, через общественную организацию проще привлекать компетентных людей, находить независимую экспертизу. Мало того, очень важно образовывать людей в плане экологичного отношения к миру, к жизни».

Сбор подписей, вспоминает Габаева, прошел на удивление быстро. Знакомые, друзья, да и просто незнакомые люди откликнулись на ее призыв в соцсетях и даже помогли заполнить подписные листы для регистрации в Минюсте:

«До сих пор звонят многие. Сейчас, чтобы зарегистрироваться, нам нужно было собрать сто подписей. И собрались они, кстати, довольно быстро, я даже не ожидала, – за две недели. Я думаю, люди и дальше будут вступать в организацию. Уже предлагают помощь: давайте что-то делать, давайте соберемся, наметим план работы. К счастью, людской ресурс есть. В какой-то момент нужен будет и ресурс финансовый. По уставу мы можем собирать членские взносы, люди, кстати, и сами предлагают взносы».

«Зеленая Алания» может учредить и собственное «зеленое» СМИ. И необязательно, продолжила ее руководитель, чтобы это была газета: куда реальнее сделать свой интернет-сайт. Кроме того, организация может сотрудничать с уже существующими югоосетинскими ресурсами, чтобы говорить о существующих проблемах или делать, к примеру, образовательные программы на радио, размещать социальную рекламу на тему защиты окружающей среды:

«Учредителей пять человек, которые не просто люди, подписавшие бумаги. Это действительно люди, которые заинтересованы, это люди, которые родились, выросли здесь, достаточно социально активные. В каждом районе республики у нас зарегистрировано сейчас и представительство. Предложений много, пока все на словах, но мы соберемся сразу после новогодних праздников, распишем, кто и что делает. Уже будут более конкретные планы».

Один из учредителей «Зеленой Алании», Алан Гассиев, говорит «Эху Кавказа», что не сомневается в поддержке проекта гражданами республики. «Южная Осетия развивается, идут масштабные строительные процессы, увеличивается количество автомобилей, и все, что негативно влияет на окружающую среду, волнует общество», – говорит он:

«Все эти факторы обуславливают создание экологической организации, необходимость мониторинга за состоянием нашего дома - Южной Осетии, ее экологии. Мелеют реки, увеличивается площадь заселения лесных массивов, что в свою очередь приводит к сокращению представителей дикой флоры и фауны. Мы хотим влиять как-то и на исполнительные органы, и на законодательные в меру своих прав и компетенции, ставить вопросы перед соответствующими органами местной власти, поднимать вопросы в прессе, обосновывать принятие соответствующих мер по защите нашей окружающей среды».

Югоосетинское общество, говорит Залина Габаева, слишком долго переживало состояние перманентной войны, когда люди занимались выживанием, и у них не было возможности думать, что останется после нас. Сейчас важно донести до них, что война закончилась и нужно строить мирную жизнь, заботиться о мире, в котором живем.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия