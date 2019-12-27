Олег Дамениа: «Идет борьба за материальные ценности, но не борьба интеллектов»

Человеком года в Абхазии, по мнению Олега Дамениа, руководителя автономной некоммерческой организации «Центр социально-экономических исследований», является кандидат в президенты Артур Анкваб. Человек, привлекавшийся к уголовной ответственности, в президентской гонке, как никто другой, показал всю слабость абхазского государственного проекта.

Елена Заводская: Олег Несторович, добрый день! Год подходит к концу, хотелось бы подвести итоги и, может быть, выделить в этом году события и людей, которые повлияли на нашу жизнь, которые, так или иначе, важны для нас. Давайте начнем с того, что выделим наиболее важное событие в мире в 2019 году.

Олег Дамениа: Для меня таким событием стало обращение с трибуны Организации Объединенных Наций известных ученых современности, среди них очень много лауреатов Нобелевской премии. Они обратились к странам и народам мира и заявили о той критической ситуации, которая сложилась на планете вокруг демографии. В этом документе обращается внимание на острую необходимость сокращения численности населения и неконтролируемый рост населения планеты. В этом демографическом кризисе аккумулируются все основные аспекты современного глобального кризиса: ресурсный кризис, политический, экологический, социально-экономический, духовный и морально-психологический кризис. То есть нынешний кризис стал тотальным. И, к великому сожалению, современное человечество в лице политиков, ученых и креативно мыслящих людей еще не нашло такой ключ, который был бы эффективным в решении накопившихся на планете проблем.

Е.З.: Олег Несторович, если бы вам предложили подписать такое обращение, вы бы его подписали?

О.Д.: Несомненно. Там выражены интересы сохранения человеческой популяции на планете.

Е.З.: Как это касается нас?

О.Д.: У нас демографическая ситуация тоже катастрофическая, не с точки зрения роста, а с точки зрения сокращения. Но для меня самое главное не количественная сторона демографического состояния, а качественная. У нас непомерный рост наркозависимых людей; людей с психологическими отклонениями; физиологически больных и мало способных к активной социальной деятельности.

Е.З.: И что с этим делать?

О.Д.: На этот вопрос каким-то кавалерийским наскоком не ответишь. Необходимо собрать небольшой круг компетентных людей, которые могли бы в течение какого-то времени выработать стратегический план действий в направлении оздоровления населения страны и улучшения демографической ситуации.

Е.З.: Вы готовы назвать направления, по которым нужно действовать для того, чтобы эту ситуацию изменить? Считаете ли вы, что одна из причин этого явления – низкий уровень образования? Или что еще?

О.Д.: Одним образованием эту проблему решить невозможно. Здесь комплекс проблем, связанных с социально-экономическим развитием общества. Мы сегодня развиваемся по так называемому инерционному сценарию, т.е. катимся вниз. Но обществом в лице управляющей и критически мыслящей элиты это не осознанно. Вся трагедия, на мой взгляд, как раз в этом и состоит. Мы осознаем лишь следствия, ахаем и охаем, переживаем, а каковы на самом деле истоки этих явлений, не осознаем.

Е.З.: Давайте назовем человека в масштабах нашего мира, вклад которого вы бы выделили?

О.Д.: Конечно, я бы мог назвать среди политических лидеров современности китайского лидера. Но у него тоже не может быть все так красиво и благополучно в стране, как отсюда, из Абхазии, мы видим. А там проблем очень много, но тем не менее Китай очень стабильно и мощно растет.

Е.З.: Какое событие было важным в России, может быть, для нее самой, может быть, для нас, это как вы сочтете нужным?

О.Д.: Выделить какое-то одно я не могу в силу того, что и в России тоже не простые процессы идут, здесь тоже проблем очень много, особенно на Дальнем Востоке и в российской глубинке. Эти проблемы, как хотелось бы людям, не решаются. В ряду этих событий какое-то событие выделить я затрудняюсь.

Е.З.: Человек года в России есть, на ваш взгляд?

О.Д.: Тоже я не вижу.

Е.З.: Хотелось бы, чтобы вы назвали событие уходящего 2019 года в Абхазии, которое заслуживает внимания?

О.Д.: Мы в 2019 году продолжали, как многие другие страны, идти по кризису. 2019 год не оставил в нашей памяти никаких фактов, свидетельствующих о том, что общество осознанно предпринимает какие-то антикризисные действия. Можно, конечно, сказать, что 2019 год – это выборы президента, но общество не было подготовлено ни организационно, ни в правовом плане для того, чтобы выбрать достойного человека или достойных людей. Мы критически не переосмыслили тот опыт, который накопили в послевоенный период.

Е.З.: Вы видите этих достойных людей на нашем политическом Олимпе?

О.Д.: Достойными я называю лучших из имеющихся в обществе людей. Такой человек должен быть найден. Его надо формировать, его надо готовить. А наши власти этим не занимаются, эта проблема не стоит сегодня перед обществом, оно как будто не понимает, что нужно формировать чиновничий класс…

Е.З.: У нас чиновников и так слишком много…

О.Д.: Для такого маленького общества, как наше, их должно быть вдвое, втрое меньше, тогда задача становится из круга решаемых.

Е.З.: Как этот класс управленцев и политических лидеров формировать?

О.Д.: Конечно, есть мировой опыт, есть опыт многих стран. Есть опыт той же самой России, которая для нас является стратегическим партнером. Там же готовят?

Е.З.: Но, судя по тому, что вы сами же говорили, и по тому, что мы видим, ситуация в самой России далека от того, что хотели бы видеть люди. Значит, и там этот класс неэффективный?

О.Д.: Я с вами согласен. Может, они неэффективны, но это вовсе не означает, что в России нет профессиональных политиков. Нет-нет, но они все равно просачиваются, они все равно где-то там находятся. Борьба идет. Среди них есть очень талантливые люди. К великому сожалению, такого сказать об Абхазии мы не можем. У нас идет борьба только вокруг того, кто больше урвет у этого общества, это – борьба за материальные ценности, но не борьба интеллектов.

Е.З.: Человек года в Абхазии: кто больше всех отличился?

О.Д.: Я бы выделил Артура Анкваб, бывшего кандидата в президенты. Этот человек, как никто другой, показал всю слабость, если не сказать больше, нашей государственности. Он привлекался к уголовной ответственности, и сейчас тоже привлекается к ответственности за похищение человека с целью выкупа. Конечно, судебный процесс еще не состоялся, и суд не вынес свой вердикт, но коль скоро человек несколько раз привлекается к ответственности, как он прошел ЦИК, был зарегистрирован и баллотировался в президенты? Он мог выиграть, и что мы имели бы? Я не вижу в практике какого-нибудь государства подобного случая! Он не только в президенты шел, будучи таковым, он в нашем университете преподает на юридическом факультете! Он, как никто другой, показал, что собой представляет наша государственность. Наше законодательство на таком уровне, когда любой человек может стать президентом. Любой наркозависимый, любой психически неадекватный человек тоже может прийти. А разве мало у нас таких фактов, когда, скажем, наркозависимые оказываются в государственных структурах, а каким образом они туда проникли? Кто-нибудь это обсуждал? Это вы сейчас задаете мне вопрос, и я на ваш вопрос отвечаю. Официально или неофициально это где-нибудь обсуждается?

Е.З.: Нет, я никогда о таких дискуссиях в обществе не слышала.

О.Д.: А я тоже не слышал.

Е.З.: Как-то грустно все у нас складывается, давайте тогда напоследок, может быть, что-то пожелаем сначала миру, потом людям в Абхазии в 2020 году.

О.Д.: Очень бы хотелось, чтобы человечество сделало какой-нибудь осознанный и чрезвычайно важный шаг в направлении стабилизации мира, жизни человечества. Тогда и в Абхазии, конечно, тоже будет легче. Но это не значит, что из внешнего мира кто-то придет и нашего зарвавшегося хулигана или вора будет ловить и останавливать. Кто-то, кто будет слушать нас, может подумать, что я слишком печальные вещи говорю и не говорю о позитивных вещах. Но позитивные вещи никто у нас не отберет. А нам нужно, чтобы соотношение позитивного и негативного в жизни человечества стабилизировалось в пределах каких-то принятых норм, когда человечество развивается. Это не только развитие капитала, это развитие интеллекта, морально-психологического здоровья. Чтобы человек сегодня мог не только такую музыку создавать, какую Моцарт создал, а хотя бы мог слушать Моцарта! Чтобы у него была потребность слушать музыку Моцарта, это – уже нормальный человек!

Е.З.: Наверное, часть этих пожеланий можно распространить и на Абхазию тоже, и все-таки что бы вы пожелали людям, живущим в Абхазии?

О.Д.: Я хотел бы, чтобы люди образумились, больше стали думать, больше стали читать, больше стали просвещаться и образовывать свой интеллект!

Е.З.: Спасибо, Олег Несторович! С Новым годом!

О.Д.: И вам спасибо, взаимно!

Справка: Олег Несторович Дамениа, руководитель автономной некоммерческой организации «Центр социально-экономических исследований», кандидат философских наук, доцент, абхазский философ и общественный деятель. Область научных интересов – социальная философия, философия культуры, культурная антропология. Автор более 80 научных работ, изданных в Москве, Киеве, Алма-Ате, Тбилиси, Ереване, Ирвайне (Колумбийский университет, США), Ростове-на-Дону, Майкопе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия