Обзор югоосетинской прессы

В 2020 году в Цхинвале будут реконструировать Старый мост. Новость от Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ обратила внимание газеты «Республика». «Другая сторона масштабного строительства или Уходящая натура Старого Цхинвала», говорится в заголовке. Автор отмечает, что его насторожили слова министра о том, что мост будут расширять. «Получается, что это уже будет новодел, этакий железобетонный монстр, ничего не имеющий общего с прежним аутентичным объектом, а ведь Старый мост давно уже воспринимается цхинвальцами не столько как транспортное сооружение, а скорее, как визуальный образ ушедшей эпохи, этакое связующее звено с историей», – пишет автор. В эти дни в Цхинвале сносят и здание школы №3, которая до сих пор носила звание старейшей школы города. На стене школы в свое время была установлена табличка с указанием, что этот архитектурный объект охраняется государством. Впрочем, здесь нет как таковых особых архитектурных изысков, историко-культурную ценность представляет лишь мозаика, выполненная в стиле соцреализма. Все это наводит автора на печальные мысли: в Цхинвале фактически не осталось зданий старше советского периода. «Мы должны сделать все возможное, чтобы Цхинвал не стал городом без истории. И упомянутый в начале материала Старый мост как раз является одним из главных его составляющих. Новодел тут неприемлем в принципе. Он помнит не только царские времена и события геноцида 1920 года, но и оборону Цхинвала 1989-1992 годов… И вообще, все стройки (и здание школы №3 в том числе) необходимо просматривать через эту обязательную призму», – пишет автор.

Парламент Южной Осетии попросил содействия Государственной Думы и Совета Федерации России в разрешении проблемы временного ввоза автотранспорта при пересечении государственной границы между РЮО и РФ, пишет ИА «Рес». Председатель Комитета по промышленности, транспорту, энергетике и природным ресурсам Алан Алборов отметил, что в последнее время должностными лицами Северо-Осетинской таможни, несущими службу в Нижнем Зарамаге, при оформлении временного ввоза в целях определения категории лица – иностранное оно или государства – члена ЕАЭС, используется странный и не совсем логичный подход. «Сотрудники высчитывают по своим электронным базам дни и месяцы нахождения транспортного средства за последний год на территории Южной Осетии или в республике Северная Осетия (в России). Хотя в таможенном законодательстве имеет значение факт постоянного жительства, преимущественного нахождения самого физического лица на территории ЕАЭС или же за его пределами, но никак не его транспортного средства», – сказал Алборов. Также, как подчеркнул Алборов, необходимо обратить внимания на факты превышения полномочий и несоблюдения федерального законодательства должностными лицами таможенного поста «Нижний Зарамаг» в части обращения с личными данными граждан. В частности, они получают личную информацию граждан «в телефонном режиме».

Газета «Южная Осетия» пишет о строительстве нового лесокомбината в республике. Об этом изданию рассказал президент Торгово-промышленной палаты Алан Алборов. Первую партию продукции лесокомбинат планирует выпустить в августе будущего года. Изначально ее объемы составят одну тысячу кубометров. Впоследствии их планомерно увеличат до двух, а затем и до трех тысяч кубометров в месяц. Производимую евродоску, мебельные заготовки и паркетную доску будут экспортировать в Сирию и Россию. В качестве сырья инвестору разрешается использовать только бук. Глава торгово-промышленной палаты подчеркнул, что произрастающие на территории республики редкие породы деревьев – хвойные, орех, каштан – останутся неприкосновенными. Государство не допустит чрезмерной и бесконтрольной эксплуатации лесного фонда и гарантированно обеспечит все условия для естественного лесовосстановления. С этой целью власти республики установили ежегодный лимит объемов заготовки предприятием сырья – 30 тысяч кубометров древесины.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия