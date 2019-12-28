Врач Важа Гаприндашвили освобожден и находится в полиции Шида Картли

Соединенные Штаты предупредили компании, участвующие в сооружении газопровода «Северный поток-2», что у них есть время до 20 января для сворачивания работ по прокладке газопровода по дну Балтийского моря. В отношении компаний, которые будут вести работы после этого срока, могут быть введены санкции в соответствии с недавно принятым законом об оборонном бюджете США на 2020 год, один из разделов которого посвящен энергетической безопасности Европы. Об этом говорится в заявлении Бюро энергетических ресурсов, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Закон предусматривает санкции против компаний, которые предоставляют суда для укладки труб для «Северного потока-2» на глубине более 100 футов (около 30 метров). Госдепартамент будет следовать букве закона, говорится в заявлении ведомства. Президент Дональд Трамп подписал закон 20 декабря. С этого момента госсекретарь Майк Помпео должен будет в течение 60 дней предоставить в Конгресс отчет, в котором будут перечислены компании, нарушающие требования закона, после чего теоретически им должно быть дано 30 дней на завершение операций. Однако в Госдепартаменте ожидают, что они «немедленно продемонстрируют добросовестные усилия по сворачиванию участия» в проекте.

Закон не предусматривает санкций непосредственно против газопровода или подрядчиков его строительства, в числе которых компании из России и ряда европейских стран. Его действие относится именно к укладке труб на дне моря. Однако в разъяснении Госдепартамента говорится, что все компании, участвующие в проекте, должны «внимательно изучить», какие последствия он может иметь для их деятельности.

В документе также изложены основные причины, по которым США и еще целый ряд европейских союзников выступают против создания газопровода по дну Балтийского моря.

Прежде всего, как подчеркивает «Голос Америки», «Северный поток-2» поддерживает продолжающуюся российскую агрессию против Украины. Россия пытается не допустить более тесной интеграции Украины с Европой и США. «Северный поток-2» позволит России обойти территорию Украины для газового транзита в Европу, в результате чего Киев может лишиться значительных доходов, получаемых страной за счет транзита российского газа, и увеличит уязвимость Украины в отношении российской агрессии., говорится в разъяснении Госдепартамента.

Соединенные Штаты также выступают против увеличения зависимости Европы от поставок российского природного газа и за диверсификацию энергетических поставок. «Целью США является остановка строительства «Северного потока-2» - говорится в заявлении, где также подчеркивается, что США последовательно выступали против строительства газопровода из России в Германию в течение многих лет.