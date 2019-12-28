Российского посла вызвали в МИД Польши из-за высказываний Путина

Посол России в Варшаве Сергей Андреев накануне, 27 декабря, был вызван в Министерство иностранных дел Польши в связи с последними критическими заявлениями президента России Владимира Путина в адрес Польши в контексте обстоятельств начала Второй мировой войны.

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пжидач отметил, что власти страны передали российскому послу решительный протест против «исторических инсинуаций» Путина и других российских руководителей. По словам замминистра, последние заявления из Москвы основаны на «сталинском историческом нарративе» и пропаганде тоталитаризма.

МИД Польши ранее выступил с заявлением, в котором говорится, что последние утверждения Путина перечеркивают совместную работу российских и польских историков по установлению исторических фактов, а также усилия предшественников Путина - Михаила Горбачева и Бориса Ельцина - которые признали ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны. В заявлении подчеркивается, что СССР в 1939 году был союзником гитлеровской Германии, а Польша - ее жертвой.

Российский посол по итогам беседы в МИД Польши сказал, что она была «жесткая, но вполне корректная». Он признал, что речь шла о выступлениях Путина, и при этом сказал, что Россия «никому не позволит читать ей нотации».