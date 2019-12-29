Российские сенаторы заявили о своей роли в освобождении Важи Гаприндашвили

Российские сенаторы были подключены к процессу освобождения грузинского врача Важи Гаприндашвили из цхинвальской тюрьмы. Об этом сегодня, 29 декабря, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его словам, внимание к судьбе осужденного грузинского врача привлекла экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия – Демократическое движение» Нино Бурджанадзе.

Как известно, в начале декабря Бурджанадзе посещала Москву с рабочим визитом и провела встречу с Косачевым, заместителем главы российского МИД Андреем Руденко, а также другими представителями органов исполнительной и законодательной власти. «Обещал ей [Бурджанадзе] по мере возможности оказать содействие в решении проблемы – при том, разумеется, понимании, что речь идет о правоохранительной и судебной системах другого государства. Работали вместе с коллегами из других ветвей российской власти, равно как и по каналам межпарламентского общения с Южной Осетией», - написал Косачев в Facebook.

Он выразил благодарность Буржданадзе, отметив, что доволен тем, что в деле Гаприндашвили «удалось найти решение, не нагружающее дополнительно и без того отчаянно сложные отношения» Тбилиси и Цхинвали. Накануне о «положительной роли» Косачева и Руденко в деле Гаприндашвили заявила сама Бурджанадзе. Она намекнула и на то, что рассматривает освобождение грузинского врача как собственную победу. Вчера же вице-спикер парламента Грузии, депутат от партии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили заявила, что Гаприндашвили был освобожден в результате их активности.

Гаприндашвили оставался в заключении 49 дней. Утром 28 декабря его освободили на основании акта президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. В грузинских СМИ уже второй день обсуждают версии о том, кто именно повлиял на решение югоосетинских властей.

По некоторым данным, об освобождении Гаприндашвили с Бибиловым договаривалась оперная певица Вероника Джиоева. Солист Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Палиашвили Гоча Датусани утверждает, что по просьбе супруги Гаприндашвили с Джиоевой связался всемирно известный бас Паата Бурчуладзе.

По другой версии, об освобождении Гаприндашвили ходатайствовало руководство Федерации борьбы Грузии. Как известно, спортсмены и тренеры национальной сборной поддерживают дружеские отношения со своими осетинскими коллегами, передает агентство «Новости-Грузия».

Согласно позиции официального Тбилиси, освободить Гаприндашвили удалось благодаря беспрецедентной поддержке международного сообщества и работе властей Грузии. На протяжении последних месяцев данный вопрос обсуждался во всех форматах, предусматривающих диалог с российской стороной. С требованиями об освобождении незаконно задержанного врача регулярно выступали западные партнеры страны и международные организации.