Война по расписанию. Тридцатилетняя история

Куда ни глянь, все подводят итоги года, забывая о том, что даты, в сущности, условны. Или даже итоги десятилетия, – хотя наука арифметика говорит нам, что до конца декады еще год. Бороться с этим соблазном бесполезно, так что лучше мы ему поддадимся.

Что еще делать, когда событий нет, а повсеместно торжествуют стабильность и благодать?

Перелистнем страницу. Год назад, канун нового 2019-го.

«Мемориал» в Грозном почти год как закрыт. Торжество кадыровской «стабильности». Глава грозненского представительства «Мемориала» Оюб Титиев почти год сидит в грозненском СИЗО. Продолжается фальсифицированный судебный процесс. Теперь Оюб на свободе – едва ли не самый лучший итог года.

А соседней Ингушетией уже десять лет как руководит Юнус-Бек Евкуров. За эти годы самая «горячая» точка Северного Кавказа стала самым стабильным субъектом федерации. Правда, совсем недавно здесь прошли массовые протесты, но – совершенно мирно, обошлось без столкновений и арестов.

Редкий регион, где правозащитники могут работать с властью. Правда, наш офис спалили в январе – но не беда. А непонятные местные силовики гадят им исподтишка: создают фейковый телеграм-канал «Мемориала», который и пытаются обвинить в организации протестов.

Теперь в Ингушетии Евкурова полгода как уж нет. Силовикам – полный карт-бланш. Участники и лидеры протестов, возобновившихся весной, сидят в тюрьме. А вошедшее во вкус местное управление ФСБ настрочило на «Мемориал» десяток доносов как на «иностранного агента». Итог – многомиллионные штрафы.

* * *

Десять лет назад, конец 2009-го.

Совсем недавно, 15 июля, была похищена и убита Наташа Эстемирова. «Мемориал» возобновил работу в Грозном после перерыва. Наша поддержка – «Сводная мобильная группа правозащитников», созданная коллегами из «Комитета против пыток». Тем временем вовсю продолжаются процессы «Рамзан Кадыров против Олега Орлова». Чеченский глава оскорблен тем, что глава Правозащитного центра «Мемориал» возложил на него ответственность за убийство Эстемировой.

А в Ингушетии продолжается ад. Уже несколько лет это самая что ни на есть «горячая точка» Северного Кавказа – неслучайно именно здесь в 2006-м погиб российский «террорист номер один» Шамиль Басаев. А ставший год назад, осенью 2008-го, главой республики Юнус-Бек Евкуров, генерал-майор ГРУ, ветеран Косово, бравший приштинский аэродром, несколько месяцев провел в госпиталях после покушения. Но в самой республике – стабильность и даже оптимизм: начатая политика «контртеррора с человеческим лицом», с опорой на общество, кажется, дает свои плоды.

За десять лет правильность этой политики была подтверждена много раз. Но куда ушла та «опора на общество»?

* * *

Перелистываем страницы. Двадцать лет назад, конец 1999-го.

Начало Второй чеченской войны. Ад. Штурм Грозного. Наташа Эстемирова только начала сотрудничать с «Мемориалом», который только открывает здесь офис в Ингушетии. Тут сотни тысяч беженцев из Чечни удвоили население маленькой республики. Однако гуманитарной катастрофы удается избежать – в частности, потому, что президент Ингушетии Руслан Аушев способствует сотрудничеству государственных структур с российскими и международными правозащитными и гуманитарными организациями.

Двадцать лет спустя это выглядит как-то странно: все эти организации записаны если не в «нежелательные», то в «иностранные агенты»…

* * *

Листаем дальше. 25 лет назад, декабрь 1994-го.

Начало Первой чеченской войны. Штурм Грозного. Прошедший афганскую войну генерал Руслан Аушев организует прием беженцев в Ингушетии. Именно отсюда в Чечню заезжают депутаты и правозащитники. Дежавю какое-то. Президент Чечни – Джохар Дудаев. Мало кому известный Басаев с отрядом участвует в обороне Грозного.

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30 лет назад.

Чечено-Ингушетия – самый стабильный регион Российской Федерации в составе СССР, если судить по результатам выборов. Прошедший афганскую войну генерал Джохар Дудаев – командир дивизии стратегических бомбардировщиков в Тарту, Эстония, СССР. Командир мотострелкового полка Руслан Аушев – народный депутат СССР. Шамиль Басаев уже отчислен из землеустроительного института, подрабатывает там-сям в Москве…

Благодать и стабильность. Ну, почти. Как теперь.

Еще не запущен механизм управляемой дестабилизации автономных республик. Нет, не по мифическому «плану Даллеса», не для «развала Союза». Замутили это в следующем 1990-м году из Москвы, со Старой площади, из ЦК КПСС. Вроде бы для сохранения Союза, – чтобы союзные республики были заинтересованы в союзном Центре, как в арбитре в конфликтах с автономиями.

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Какие-то неутешительные получаются итоги года, десятилетия, двадцати, двадцати пяти, тридцати лет. Но чтобы выйти из этого бесконечного дежавю, нужно разобраться со своим прошлым.