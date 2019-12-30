С пожеланием избавиться от разрухи в головах

Перед Новым годом принято либо поздравлять с наступающим, либо подводить итоги уходящего года. Чем сейчас и занимаются все и в Абхазии, и далеко за ее пределами.

Отчитываются министерства и ведомства, новые главы администраций городов и районов, которым пока рассказать не о чем, ограничиваются добрыми пожеланиями. Пожелания, похожие на мечтания, поступают в адрес страны и от глав государств, признавших Абхазию.

У меня есть свой итог года. Всего один – существующая система власти, скопированная Абхазией с других стран, не оправдала себя. Более того, на мой взгляд, реформирование системы, о котором в последнее время так много говорят, даже если вдруг случится, то станет еще одной неудачной попыткой примерить на себя чужую «одежку». Я говорю о парламентской республике, перераспределении полномочий между двумя ветвями власти – исполнительной и законодательной.

Обсуждение возможности смены формы правления с президентской на парламентскую началось лет двадцать назад. Думаю, главная причина того, что общественность возлагала надежды на парламентскую республику, кроется в качестве двух первых составов парламента – довоенного и первого послевоенного. Один из них даже принято называть «золотым». Сегодня несложно понять, что эффективность первых парламентов была предопределена условиями, в которых они избирались, и в мотивации людей, которые баллотировались в законодательный орган власти. Тогда аншлагов ни в парламент, ни в президенты не было – мизерные зарплаты и отсутствие всяческих благ, которыми сегодня наделены власть имущие, не служили стимулом для людей, желающих решать вопросы личного характера.

Но время сделало свое дело – нерегламентированная законами приватизация объектов, на которую и сегодня дают свое согласие исполнители и законодатели, исходя из каких-то своих внутренних убеждений, ежегодные торги вокруг бюджета и многое другое – произошел, так сказать, «естественный отбор». Теперь во власть идут в основном люди совсем не бедные, да и мы, избиратели, чего греха таить, голосуя, не учитываем бэкграунд наших политиков. Так и случаются кандидаты президенты, депутаты, судьи, которые совершают тяжкие или, в «лучшем» случае, не очень тяжкие преступления.

В связи с этим вопрос о смене формы правления надо рассматривать через призму обязательств, которыми давно необходимо обременить представителей всех трех ветвей власти. Сделать это можно только посредством принятия законов, но здесь-то и кроется главная проблема: ни исполнители, ни законодатели, ни судьи не желают ограничивать себя никакими рамками, которые поставят под угрозу их комфортное существование.

Представьте себе картинку. За день до наступления нового года депутаты парламента с третьей попытки приняли государственный бюджет на 2020 год. Три попытки в течение всего трех дней. Существенных изменений за это время в бюджете не произошло. Поэтому в процессе странного обсуждения в парламенте создалось устойчивое ощущение, что дело вообще не бюджете, что законодатели решают какие-то свои собственные вопросы, имеющие лишь опосредованное отношение к главному финансовому документу.

Могу сказать, что нам на самом деле надо.

И ребенку очевидно, что необходимо принимать законы, направленные на борьбу с коррупцией. Я опять их назову: печально известный закон о госслужбе и закон о декларировании доходов и расходов.

Нам надо определить меру ответственности для чиновников и депутатов, которые принимают решения, наносящие экономический ущерб стране, требовать отчетов от министров и руководителей компаний, анализировать статьи расходов в каждом конкретном случае.

А еще – надо «по одежке протягивать ножки». Ну невозможно в стране с населением около 300 тысяч человек содержать семь районных администраций со своими собраниями по 35 депутатов, судами, прокуратурами, милицией, пожарниками и районными отделами образования, сельского хозяйства и так далее или с интервалом в несколько лет менять мебель и машины чиновникам, депутатам, судьям. Такого не позволяют себе и богатые страны. Вот где простор для «оптимизации», которую десятилетиями обещает нам власть.

Но эту кропотливую работу ни правительство, ни депутаты, очевидно, выполнять не хотят. В итоге все собственные доходы страны, то есть средства, которые заплатили в бюджет налогоплательщики, идут на содержание государственных органов власти, депутатов и судей.

Наблюдая за происходящими в нашей стране событиями, я соглашаюсь с профессором Преображенским – разруха не клозетах, а в головах. Поэтому мое пожелание обществу в канун Нового года – избавиться от разрухи в своих головах. И избавить от нее и нашу власть. Только тогда начнется движение вперед и появятся возможности для достойной жизни и для граждан страны.

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