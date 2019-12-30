Бидзина «Эквтиме» Иванишвили

Можно ли сравнивать Бидзину Иванишвили с Эквтиме Такаишвили и у кого больше заслуг перед Грузией? Слова благодарности министра образования в адрес лидера «Грузинской мечты» породили еще один предновогодний скандал. Министр удостоился премии «раб года», сам же Иванишвили отличился одой грузинскому застолью.

Баночка вазелина, медаль с надписью «Вазелин №1» и грамота «Гарибашвили года» для министра образования Михаила Чхенкели – такой неоднозначный набор активисты движения «Посмей» оставили сегодня в приемной ведомства. Свои действия молодые люди объяснили желанием «наградить» господина Чхенкели за его вклад в создание образа «святого» Бидзины Иванишвили.

«Последнее заявление господина Чхенкели, когда он сравнил Бидзину Иванишвили с Эквтиме Такаишвили, было позорным. Он пытается продвинуться вперед в рядах рабов, и для того, чтобы ему было легче это сделать, мы принесли ему баночку вазелина. Медаль же означает, что он становится «вазелином года №1».

Поводом для критики в адрес министра образования со стороны активистов стала презентация третьего тома англоязычного издания книги «Грузия. История. Культура. Этнография», в которой, как сообщается, содержится информация о почти 2,5 тысячах образцах фольклора – народных песнях и танцах, церковных песнопениях, инструментальной музыке. Работу ученых финансировал фонд «Карту», принадлежащий семье Иванишвили. Выступая на презентации, глава Минобразования Михаил Чхенкели сравнил председателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзину Иванишвили, присутствовавшего на мероприятии, с Эквтиме Такаишвили – выдающимся историком, археологом и общественным деятелем, причисленным Грузинской православной церковью к лику святых.

«Все люди, которые собирают нашу историю, нашу культуру, наши культурные сокровища и оберегают их как зеницу ока, для меня эти люди – современные Эквтиме Такаишвили. Такие люди – это наш выдающийся лотбарь (руководитель оркестра) Анзор Эркомаишвили, Бидзина Иванишвили, который выступает гарантом этих славных и патриотичных дел. Огромное спасибо господину Бидзине и всем тем людям, которые так достойно продолжают большое дело Эквтиме Такаишвили», – заявил Чхенкели.

Сам Иванишвили не остался в стороне, произнеся, как отметили наблюдатели, то ли речь, то ли тост во славу грузинского застолья:

«То, что родина полифонии и виноделия – это Грузия, мне кажется неслучайным. Это хорошо отражено в характере грузинского мужчины. Я считаю, что величайшее достижение нашей цивилизации стоит именно на двух этих шедеврах, которые называются грузинским застольем со своими правилами и тамадой. Думаю, грузинское застолье – это воистину самое большое достижение повседневной жизни человека, ибо грузинское застолье – это фейерверк любви и счастья. Самый неудачливый человек за грузинским застольем находит огромную любовь и обязательно становится счастливым… Я думаю, что сначала все-таки было вино. Вино просило песню, как это обычно происходит на застолье. Потребовался и головной, и хороший тамада оказался обязателен… Человек рождается для того, чтобы быть счастливым, чтобы любить и быть любимым, и, конечно же, шедевром, букетом этого стало грузинское застолье, и все стекается сюда».

Благодарственную речь министра, равно как и дифирамбы самого Иванишвили, не оценили в оппозиции. Противники власти обвинили Михаила Чхенкели в попытке сделать из лидера правящей партии «святого», в то время как, благодаря его политике, страна сталкивается со все большими вызовами.

По словам одного из лидеров «Республиканской партии» Давида Бердзенишвили, попытки Иванишвили казаться интеллектуалом вызывают улыбку:

«Когда у Иванишвили появился комплекс, что его воспринимают только как денежный мешок, он решил... вообще, все, кто каким-то образом заполучил большие деньги, я не имею в виду гениев вроде Била Гейтса, все они пытаются представить себя как интеллектуалов. Но получается наоборот. Что значит – вино потребовало песню?»

Впрочем, в «Грузинской мечте» с такими оценками не согласны. Председатель парламента Арчил Талаквадзе призвал не спекулировать на этой теме, пообещав отправить всем желающим адреса тех объектов культуры, которые удалось сохранить благодаря деятельности Бидзины Иванишвили.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе на просьбу прокомментировать вопрос, назвал некорректными любые сравнения, но при этом призвал трезво оценить вклад отца-основателя «Грузинской мечты» в сохранение грузинской культуры:

«Я не люблю делать сравнения. Бидзина – это Бидзина, Эквтиме – это Эквтиме. Оба сделали очень многое для страны и людей. Поэтому, думаю, сравнивать неправильно».

Схожего мнения придерживается и премьер-министр Грузии Георгий Гахария:

«Есть люди, которые обладают особыми заслугами перед страной. И в сегодняшних реалиях Бидзина Иванишвили – первый среди них».

Никакие вклады в сохранение культурного наследия Бидзине Иванишвили не помогут сохранить власть – такого мнения придерживается основатель Центра стратегического анализа Нодар Харшиладзе. По мнению политолога, политический иммунитет лидера «Грузинской мечты» мертв и надежды, как на возвращение статуса мецената, так и на помощь извне, нет:

«Бидзина Иванишвили Москве вообще неинтересен. И зря он пытается что-то там сделать. Москве вообще сейчас Грузия малоинтересна. Только в том смысле, что Грузия должна оставаться между двумя реальностями. А это уже как бы обеспечено – сейчас у нас проблемы, в НАТО нам сложно входить, а то, что у нас с Россией сейчас какие-то экономические отношения, это понятно. А в остальном Бидзина Иванишвили ничего сделать не может, Москва это очень хорошо понимает, и Бидзина ей не нужен. Бидзина Иванишвили мог – вообще очень сложно прогнозировать, что этот человек будет делать, – но он мог думать, что он что-то приостановит с Западом и Москва ему что-то уступит. Он, кстати, так и говорил с нами на экспертных встречах. Что надо баланс найти. Но никакого баланса нет, потому что там уступать ничего не собираются. Там даже думают, что это хамство, когда мы требуем каких-то уступок. Поэтому никакого ориентира на Москву тут не получится. У него вариант тогда – Лукашенко, который такой суверенный диктатор. Но у него для этого давно нет ресурсов. Поэтому этот год, я думаю, для Бидзины Иванишвили был последним в грузинской политике, и в следующем году ему просто не будет тут места».

Сам отец-основатель «Грузинской мечты» споры вокруг своей персоны по обыкновению не комментирует.