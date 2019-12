Американский Forbes включил грузинское вино в список лучших в 2020 году

Американский журнал Forbes включил ряд грузинских вин в список лучших, на которые стоит обратить внимание в 2020 году, сообщает агентство «Новости-Грузия». Автор статьи «The Best Wines To Drink In 2020» Адам Морганстерн упоминает Грузию как интересную страну, в которой сохраняются старинные сложные методы изготовления вина. Морганстерн советует читателям посетить Грузию в 2020 году и ознакомиться с традициями грузинского виноделия на месте.

Группа сомелье, опрошенная для статьи, также рекомендует классические винные страны, такие как Франция и Италия, и называет греческие, ливанские, американские, испанские, китайские и армянские вина одними из лучших. «В 2020 году я собираюсь попробовать еще больше забытых сортов винограда, которые в настоящее время вновь открываются и используются в качестве альтернативы для борьбы с циклами изменения климата. Это источник красивых ощущений и, конечно, окно в прошлое и будущее», - отмечает автор.

Морганстерн называет среди забытых и «в настоящее время обнаруживаемых» вин мира, грузинский сорт «Месхури», а также Oeillade (Лангедок), Verdesse (Savoie&Ain), Diolle (Швейцария). Адам Морганстерн говорит, что его исследования в 2020 году будут сосредоточены вокруг стран, у которых «одна из самых длинных историй производства вина, но при этом самые современные винные отрасли», включая Грузию, Армению, Грецию и Израиль.