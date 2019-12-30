Абхазский бюджет принимали с демаршем

В канун Нового года Народное Собрание Абхазии утвердило бюджет страны на 2020 год. Несмотря на жаркие споры и эмоциональные протесты некоторых депутатов, призывы отклонить бюджет не прошли. Из 35 народных избранников за него проголосовали 20, и этого хватило для утверждения главного финансового документа страны.

Открывая заседание сессии, последней в 2019 году, спикер Валерий Кварчия рассказал о том, что на расширенном заседании комитета по бюджету депутаты и представители исполнительной власти обсуждали проект и спорили почти три часа, но в конце концов компромисс был найден, и комитет рекомендовал вынести документ на рассмотрение сессии.

Слово предоставили председателю комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр, которая пояснила суть достигнутого компромисса и озвучила параметры нового бюджета: «На основании заключения Контрольной палаты будет у нас увеличение по заработным платам в сумме 453 млн рублей. Если сумма софинансирования (при участии средств Российской Федерации) внесена в бюджет, то, естественно, должны быть извлечены доходы. Для этого были внесены следующие корректировки: доходы местных бюджетов увеличиваются на сумму подоходного налога в сумме 39 млн рублей, потому что по заработной плате разбивка будет идти по районам, каждый район знает свои параметры, на какую сумму будет увеличен их местный бюджет. То есть меняются параметры государственного бюджета на 39 млн рублей. Соответственно, меняется по доходам и государственный бюджет, он составит 10 млрд 301 млн рублей, по расходам – 10 млрд 604 млн рублей, где дефицит составит 302 млн рублей».

По словам Натали Смыр, на 49 млн рублей изменилась и расходная часть республиканского бюджета. Из них 17 млн рублей – это межбюджетный трансферт Пенсионному фонду на доплату к пенсиям граждан, получающих только одну, абхазскую, пенсию. Сейчас они получают 1500 рублей, а будут получать 2500 рублей. Депутаты не объяснили, как людям прожить целый месяц на 2500 рублей, но спикер Валерий Кварчия назвали бюджет «самым социально-ориентированным за последние десять лет».

Не все депутаты разделили радость спикера и Натали Смыр по случаю прибавки к пенсии, в частности, депутат Рауль Лолуа назвал проект бюджета на 2020 год «антинародным» и призвал коллег быть ответственными и не голосовать за него: «То, что сейчас дефицит бюджета увеличили, – это воздушные деньги, их нет. Я вам предлагаю не голосовать за этот бюджет, уважаемые коллеги. Он – антинародный. В нем не заложены никакие положительные показатели для нашей страны. Пять процентов будет получать от этого бюджета определенное количество людей, а остальные наши граждане будут получать только крохи с этого стола. Вы все прекрасно об этом знаете. Вы все прекрасно понимаете, что этот бюджет не на пользу нашей стране. Мы должны показать исполнительной власти, что они не работают, что неэффективная у них работа. Мы должны вернуть этот бюджет. Вот какая у нас задача. Если мы проголосуем за этот бюджет, то мы все расписываемся в том, что будет происходить в нашей стране.

Голос депутата: Альтернатива есть?

Р.Л.: Также сюда будут приходить эти открытки от детей, которые будут просить одежду, понимаете! Когда вы разъедетесь на Новый год к своим избирателям, к своим родственникам, вы должны им сказать, за что вы проголосовали? Вы должны будете им объяснить, что ничего не изменится в стране!»

Граждане Абхазии, начиная с 1963 года рождения и последующих годов, уже не имеют права на получение российской пенсии, даже несмотря на то, что являются и гражданами Российской Федерации. Депутат Леонид Чамагуа сообщил, что в ближайшее время число таких пенсионеров резко увеличится и будет прибавляться каждый год примерно на полторы тысячи человек. Он поинтересовался у руководителя Пенсионного фонда Дениса Гулария и министра финансов Джансуха Нанба: «Проводились ли у вас какие-то консультации, какие-то встречи, есть ли у вас какие-то выкладки по количеству этих людей, что произойдет через год, через два? И если даже мы примем сегодня это решение об увеличении размеров доплат, 2500 рублей это будет размер пособия для граждан, не получающих российскую пенсию, сможем ли мы этот режим выдержать ближайшие годы? Более того, сможем ли мы повысить эту пенсию, потому что 2500 рублей – это тоже не приличная сумма в наших условиях? Хотя бы до пяти тысяч мы должны довести эту пенсию в ближайшие два-три года».

Депутату ответил Денис Гулария, он подтвердил, что на пенсию начинают выходить люди 1962 года рождения, не имеющие права на российскую пенсию, однако никаких собственных резервов у Пенсионного фонда на выплату им пенсий нет: «Повышение, которое вы принимаете, мы рады что у определенных категорий пенсионеров будет увеличение на 100%. Но это не панацея, нагрузка на Пенсионный фонд будет каждый год увеличиваться, но мы надеемся, что хотя бы в 2020 году Пенсионный фонд справится. Не охота сгущать краски, но тем не менее каких-то резервов, запасов будет для Пенсионного фонда не хватать. Если до конца года не внесем изменения в бюджет фонда, может быть такое, что придется увеличить дотации…

Илья Гуния: А задолженность компании 170 млн рублей Пенсионному фонду никак нельзя взыскать?

Д.Г.: Но мы учитываем те задолженности, которые можем взыскать реально. А увеличить пенсии, ссылаясь на эту задолженность, к сожалению, не можем, потому что у нас нет никаких гарантий».

Джансух Нанба заверил, что пенсионные выплаты приоритетные, поэтому правительство урежет другие статьи, но свои обязательства по пенсиям выполнит.

Депутат Рауль Лолуа поинтересовался, почему в бюджете не отражены финансовые средства, которые должны быть высвобождены по итогам объявленной президентом 15%-ной оптимизации штатных расписаний министерств и ведомств? По его мнению, если на зарплаты им выделяется около 3,5 млрд рублей, то 15% от этой суммы как раз и составят примерно 400 млн рублей. «Показали бы эту сумму, и не надо было бы увеличивать дефицит бюджета!» – заявил Лолуа.

Джансух Нанба ответил, что оптимизация будет отражена при корректировке бюджета в следующем году.

Депутаты приступили к голосованию. Поскольку на предыдущем заседании проект бюджета и поправки к нему отклонили, сегодня голосовали за новый проект бюджета заново.

В первом чтении «за» бюджет проголосовали 23 депутата из зарегистрированных 29. «Против» было подано шесть голосов. К моменту голосования за бюджет во втором и окончательном чтении заседание сессии демонстративно покинули шесть депутатов: Лаша Ашуба, Батал Айба, Омар Джинджолия, Юрий Хагуш, Инал Тарба и Рауль Лолуа. За бюджет в окончательном чтении проголосовало 20 депутатов, против – ни один.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия