Арчил Талаквадзе представил отчет о проделанной парламентом работе за 2019 год

Отчет о работе, проделанной парламентом Грузии за 2019 год, представил в кратком отчете председатель парламента Арчил Талаквадзе.
Как отмечает Талаквадзе в своем видеообращении, согласно новому регламенту, в 2019 году парламент заслушал министров 13 раз, провел три тематических исследования и четыре интерпеляции. В 2019 году парламент Грузии провел 67 пленарных заседаний, рассмотрел 402 закона, принял 1241 постановление и ратифицировал 61 международный договор, а также подобрал и утвердил целый ряд должностных лиц.
«Постараюсь очень коротко отчитаться о выполненной парламентом Грузии работе в 2019 году и о том, какие были приняты важные решения.
Мы приняли Кодекс о правах ребенка, который вступает в силу с 1-го июня 2020 года и создает совершено новые социальные и правовые гарантии для ваших детей. Принят закон против насилия в отношении женщин и в семье, который более эффективнее защитит женщин, детей и пожилых людей. Вместе с правительством мы разработали и утвердили госбюджет на 2020 год, который лучше отвечает социальным вызовам и ориентирован на экономическое развитие.
С 2020 года повышаются пенсии, увеличиваются зарплаты педагогов, врачей, воспитателей детсадов, военнослужащих, полицейских и приравниваемых к ним лиц.
На строительство нового жилья для беженцев выделено более 122 млн лари, на инфраструктурные проекты выделено более 3.7 млрд лари. На содействие малому и среднему бизнесу будет потрачено более 240 млн лари, для сельского хозяйства – 131 млн лари, регионам помимо муниципальных бюджетов дополнительно будет направлено 350 млн лари.
В 2019 году мы утвердили законодательство, которое упрощает регистрацию права на землю, следовательно, граждане смогут упрощено оформить землю в собственность.
Нами разработана и утверждена при широком консенсусе четвертая волна судебной реформы, которая обеспечит в суде подготовку и справедливый отбор новых кадров, усиление механизмом контроля и большую независимость деятельности судей. Примечательно, что эта реформа получила положительные оценки со стороны наших международных партнеров.
…Мы приняли закон о медиации, посредством которого стороны, подключив медиатора, смогут уладить свои споры без судебного вмешательства. Мы приняли закон о производстве и использовании электроэнергии с обновляемых источников, что способствует усилению электросектора и внедрению в него современных технологий.
Парламент Грузии принимал и участвовал в высокоуровневых конференциях и ассамблеях Совета Европы, НАТО и ОБСЕ.
На этом мы закрываем весеннюю сессию 2019 года и начинаем подготовку к весенней сессии 2020 года.
Благодарю своих коллег, моих сотрудников и общество за поддержку и участие», - заявил Талаквадзе, передает «ИнтерпрессНьюс».
Россия и Украина подписали соглашения, которые позволят продолжить транзит газа в Европу после 31 декабря. Об этом говорится в пресс-релизе "Газпрома". Договоренности, достигнутые после пяти дней почти круглосуточных переговоров, являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон, заявил глава российского газового концерна Алексей Миллер.
На завершение переговоров отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. На своей странице в фейсбуке он написал, что Украина благодаря соглашениям получит более семи миллиардов долларов в течение пяти лет.
Со стороны Киева подписи под пакетом документов поставили "Нафтогаз Украины","Оператор газотранспортной системы Украины" и Минюст страны, со стороны Москвы – "Газпром".
"Газпром" и "Нафтогаз" заключили безотзывное соглашение, по которому стороны отзовут все арбитражные и судебные иски друг против друга. В документе также говорится, что они откажутся от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит газа от 19 января 2009 года.
Кроме того, "Нафтогаз" стал компанией-организатором транзита и должен забронировать мощности газотранспортной системы Украины на 225 миллиардов кубометров газа сроком на пять лет. В 2020 году через Украину, согласно договоренностям, будут прокачивать 65 миллиардов кубометров газа, а с 2021 по 2024 годы — по 40 миллиардов кубометров газа.
По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, в заключенном договоре содержится выгодное для Украины условие "качай или плати". До этого времени закупки газа у "Газпрома" покрывались выгодным для России принципом "бери или плати", - написал Витренко в фейсбуке.
На сайте подконтрольного России правительства Севастополя 30 декабря опубликовали «предостережение» для жителей, планирующих поездки на материковую часть Украины. Российские власти города «рекомендуют крымчанам проявить предусмотрительность и отказаться от невынужденных поездок» на материковую часть Украины.
Как сказано в сообщении, в Украине «проводится очередная акция, направленная на воспрепятствование посещения своими гражданами российского Крыма».
«Имеются факты применения неправомерных ограничений по отношению к жителям полуострова, которые были задержаны в украинских пунктах пропуска через границу и не пропущены домой, в Крым. Таким рискам подвержены в первую очередь крымчане, которые выезжают в сопредельное государство для посещения родных, оформления биометрических паспортов и других украинских документов», – считают в правительстве Севастополя.
В начале декабря в представительстве президента Украины в АРК заявили об отсутствии «притеснений» крымчан на материковой части Украины. Как утверждают в ведомстве, информацию об угрозах для крымчан на админгранице с Херсонщиной все чаще стали озвучивать подконтрольные России власти полуострова.
30 декабря в ФСБ России сообщили о задержании двоих украинцев, которые, как утверждают российские спецслужбы, «пытались покинуть Крым в обход российских пунктов пропуска» на админгранице Крыма с Херсонской областью. До этого сообщалось о задержании российскими спецслужбами украинцев при въезде в Крым по обвинению «в попытке перевоза наркотиков».
Ранее в пресс-службе Службы безопасности Украины сообщали, что ФСБ продолжает вербовать украинцев, которые посещают аннексированный Крым. В украинском ведомстве предостерегают украинцев от поездок в Россию и на оккупированные территории.
Суд арестовал водителя автобуса из Грузии, который опрокинулся в Липецкой области, в результате чего погибли два человека и восемь пострадали. По данным РИА Новости, об этом сообщает прокуратура региона.
«Сегодня Становлянский районный суд рассмотрел ходатайство следственных органов об избрании водителю автобуса Mercedes-Benz, следовавшему по маршруту "Москва-Тбилиси", меру пресечения в виде заключения под стражу... В результате водитель заключен под стражу на время следствия», - говорится в сообщении.
По заявлению прокуратуры, поскольку водитель является гражданином Грузии, где зарегистрирован и постоянно проживает, он может скрыться от следствия и суда. Следствие ранее сообщило, что при осмотре автобуса были обнаружены нарушения в его техническом состоянии и эксплуатации.
По данным агентства, из восьми пострадавших в больнице остается только один человек. Авария в Липецкой области произошла 26 декабря.
Американский журнал Forbes включил ряд грузинских вин в список лучших, на которые стоит обратить внимание в 2020 году, сообщает агентство «Новости-Грузия». Автор статьи «The Best Wines To Drink In 2020» Адам Морганстерн упоминает Грузию как интересную страну, в которой сохраняются старинные сложные методы изготовления вина. Морганстерн советует читателям посетить Грузию в 2020 году и ознакомиться с традициями грузинского виноделия на месте.
Группа сомелье, опрошенная для статьи, также рекомендует классические винные страны, такие как Франция и Италия, и называет греческие, ливанские, американские, испанские, китайские и армянские вина одними из лучших. «В 2020 году я собираюсь попробовать еще больше забытых сортов винограда, которые в настоящее время вновь открываются и используются в качестве альтернативы для борьбы с циклами изменения климата. Это источник красивых ощущений и, конечно, окно в прошлое и будущее», - отмечает автор.
Морганстерн называет среди забытых и «в настоящее время обнаруживаемых» вин мира, грузинский сорт «Месхури», а также Oeillade (Лангедок), Verdesse (Savoie&Ain), Diolle (Швейцария). Адам Морганстерн говорит, что его исследования в 2020 году будут сосредоточены вокруг стран, у которых «одна из самых длинных историй производства вина, но при этом самые современные винные отрасли», включая Грузию, Армению, Грецию и Израиль.
«2019 год был годом упущенных возможностей», - заявил «ИнтерпрессНьюс» один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе, оценивая уходящий год. По его словам, 2020-й страна встречает в глубоком политическом кризисе.
«2019 год, безусловно, имел шанс стать основой стабильности в стране на будущие годы, но произошло наоборот, и в 2019 году мы оказались в политическом кризисе, который оказал влияние не только на нынешний год, но и будущие годы. Я имею в виду переход к пропорциональной избирательной системе, и если бы «Мечта» выполнила обещание, я бы сказал, что 2019 был успешным политическим годом, и этот год создал основу для честных выборов в 2020 году и последующей стабильности.
Получилось наоборот, Иванишвили и «Мечта» обманули людей, не выполнили обещание, завели страну в политический кризис, и поэтому 2020 год мы встречаем в глубоком политическом кризисе. Встречаем в обстановке, когда политический процесс перешел из парламента на улицу, в обстановке, когда началась фрагментация большинства и узнаваемые лица большинства покинули партию, встречаем в обстановке, когда при участии международного сообщества протекает коммуникация между оппозицией и властями. Это политический кризис, причиной этого кризиса является ложь властей о пропорциональной системе», - заявил Бакрадзе.
В ингушском городе Сунжа между представителями двух тейпов произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб и еще шестеро были ранены.
Как сообщает республиканское управление Следственного комитета, два тейпа поспорили, кому принадлежат родовые башни в селении Пялинг. При этом конфликт начался с перепалки в соцсетях, после которой стороны встретились для выяснения отношений на городском авторынке.
Издание «Кавказ.Реалии» называет имя погибшего в перестрелке – это 43-летний Асламбек Евлоев. По подозрению в его убийстве задержан 36-летний житель Сунжи.
Следственный комитет возбудил уголовные дела сразу по трем статьям уголовного кодекса: убийство, покушение на убийство двух или более лиц, а также незаконный оборот оружия.
Россия и Украина сорвали дедлайн по соглашению о транзите газа. Стороны должны были подписать договор до 29 декабря включительно в соответствии с протоколом, который был заключён при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака.
Переговоры в Вене по газовому соглашению идут пятый день почти в круглосуточном режиме. В понедельник на странице в фейсбуке "Оператора газотранспортной системы Украины", одного из участников переговоров, появилось сообщение, что "делается всё возможное, чтобы обеспечить транзит российского газа с 1 января".
"Завершён пятидневный переговорный марафон, но о подписании окончательных документов речи пока нет", – отмечается в сообщении.
В "Газпроме" также отметили, что переговоры можно будет считать законченными, только "когда будут подписаны все юридически обязывающие документы, а этого ещё нет".
Россия и Украина должны были подписать соглашение о транзите в Европу 65 миллиардов кубов газа в 2020 году, об отказе от взаимных исков по ранее подписанным контрактам, по которым ещё нет судебных решений, и снятии антимонопольных претензий на сумму в 7,4 миллиарда долларов. О последнем пункте стороны всё же договорились в понедельник.
Кроме того, по договору, если он будет подписан, Украина забронирует мощности для транспортировки ещё 40 миллиардов кубов газа в 2021–2024 годах.
Со стороны Киева подписи под документом должны поставить "Оператор газотранспортной системы Украины" и "Нафтогаз", со стороны Москвы – "Газпром".
Договор предполагалось подписать ещё в субботу, на третий день переговоров в Вене, однако стороны, заседая до глубокой ночи, не согласовали несколько абзацев в его тексте. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что переговорщики "бьются за каждую запятую".
Ранее "Газпром" выплатил украинской стороне 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. Это было одним из условий подписания соглашения по газу со стороны Украины.
Российский народ больше других пострадал от политики Иосифа Сталина и должен не забывать правду о жестокости тоталитарных идеологий. Жители России должны помнить об этом, даже если президент Путин пытается реабилитировать сталинизм. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, текст обращения на русском языке выложен на его сайте.
Слова Моравецкого – ответ на серию заявлений президента России о начале Второй мировой войны. В ходе ежегодной пресс-конференции Путин рассказал, что вскоре опубликует статью о пакте Молотова – Риббентропа и причинах войны, потом он обсудил эту тему на саммите СНГ и на коллегии Минобороны.
Президент, в частности, обвинил Варшаву в сотрудничестве с Германией при разделе Чехословакии, назвал польского посла в Берлине "антисемитской свиньёй" и оправдал советское вторжение в Польшу в сентябре 1939 года, повторив тезисы советской пропаганды о том, что польское правительство тогда фактически не управляло страной.
Высказывания Путина вызвали резкую реакцию Польши и споры в российском обществе. В сегодняшнем обращении Моравецкий заявил, что российский президент неоднократно пытался оболгать Польшу. "Он всегда делал это сознательно. Обычно так происходит, когда власти в Москве чувствуют международное давление, связанное с её действиями", – настаивает политик.
Ключевой подрядчик строительства российского газопровода "Северный поток – 2" отказался от продолжения работ по укладке труб по дну Балтийского моря. Об этом в компании заявили агентству "РИА Новости". Швейцарской Allseas оставалось уложить 160 километров магистрали, но работы были остановлены из-за санкций США.
Двадцатого декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, одним из пунктов которого предусмотрены санкции против строителей газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Авторы поправок объяснили требование желанием защитить энергетическую безопасность Европы от России.
Allseas, владеющая крупнейшим в мире судном-укладчиком труб "Пиониринг Спирит", могла не попасть под санкции, если бы завершила работы до 20 января. Ей оставалось уложить около 160 километров трубопровода из 2460. Но в компании заявили, что переводят свои ресурсы на другие проекты.
27 декабря министр энергетики России Александр Новак заявил, что "Газпром" сможет достроить "Северный поток" без посторонней помощи. По его словам, для этого может быть использовано принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский". В компании рассчитывают запустить проект в 2020 году.
Украина передала России Артура Денисултанова (он же Артур Курмакаев, Кринари и "Динго"), который обвинялся в покушении на Адама Осмаева, командира чеченского батальона имени Джохара Дудаева, воюющего против пророссийских сепаратистов на востоке страны. Об этом вечером 29 декабря сообщают украинские СМИ, в частности, со ссылкой на экс-депутата Игоря Моссийчука.
"26 декабря Подольским судом столицы из-под стражи был освобожден личный киллер Рамзана Кадырова - Артур Кринари "Динго" которого ураинские правоохранители обоснованно подозревают в покушении на убийство Амина Окуева и Адама Осмаева", - написал Мосийчук в Facebook.
В свою очередь, ряд украинских журналистов приводят полный список переданных России людей.
"Один из ненадежных рассказчиков этой истории, Артур Денисултанов, он же Кринари, он же Динго и обладатель еще множества имен, - чеченец, которого обвинили в покушении на Амину Окуеву и Адама Осмаева летом 2017-го, - сегодня в числе прочих отправился по обмену в ДНР, а оттуда уедет на родину в Россию", - написала на своей странице в Facebook украинская журналистка Екатерина Сергацкова.
Отмечается, что с Денисултанова сняли обвинения за три дня до обмена. Он провел в украинском СИЗО два с половиной года в ожидании вердикта суда.
Напомним, покушение на Осмаева и его супругу Амину Окуеву было совершено 1 июня 2017 года. Кринари представился им журналистом, а потом попытался убить их, однако Окуева успела его нейтрализовать, ранив киллера.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на последнем в этом году заседании правительства подвел итоги. Он назвал проблему безработицы самым большим вызовом экономики страны:
«Рабочие места крайне большой вызов для страны и, конечно, мы все хорошо понимаем, что сегодня мы не ликуем, однако работаем более концентрировано и мы должны сказать, что нашим главным партнером в создании рабочих мест является, конечно, грузинский бизнес. Главной задачей нашего правительства является сильный грузинский бизнес, сильные грузинские компании, которые создают новые рабочие места, именно поэтому мы активизировали, углубили отношение с бизнесом», — заявил Гахария, передает "Грузия-Online".
Премьер считает, что у страны довольно хорошие цифры экономического роста: по данным за десять месяцев, в Грузии экономический рост превысил 5%. Рост прямых иностранных инвестиций за третий квартал составил 80%, однако нужно много работать, чтобы партнеры страны максимально увидели привлекательность Грузии.
Премьер-министр Грузии также подчеркнул, что количество туристов в этом году превысило девять миллионов. При этом зимние курорты страны – Местиа, Гудаури, Годердзи, Бакуриани – в этом сезоне готовы принять новых гостей.
Гахария также отметил, что в течение последних нескольких месяцев правительство начало процесс ускоренной приватизации – это сто объектов, которые постоянно будут в списке министерства экономики. Они дают возможность активировать те активы, которые до этого не принимали участие в экономической жизни стран. По его словам, за месяц было продано 28 объектов, что превышает около 45 миллионов лари (более 15,7 миллионов долларов).
Премьер назвал важным системную регистрацию земли сельскохозяйственного назначения, начать которую планируется с 2020 года. По его словам, в течение трех лет данная проблема будет урегулирована и земля, как одна из основных экономических активов, будет полностью включена в экономическую жизнь и оборот страны.
Государственный проект «Производи в Грузии», по словам преьмера, будет развиваться и в 2020 году, при этом «дойдет почти до каждой грузинской семьи и распространится на регионы». Правительство поддержит любого гражданина, который готов взять на себя ответственность стать производителем.
Гахария также назвал «крайне важной» реформу образования. По его словам, ни один успех, ни в политической, ни в экономической жизни, не может быть устойчивым, с долгосрочной перспективой развития, если не будет создана сильная и современная система образования.
«Иначе наша молодежь, наши дети не смогут быть конкурентоспособными в рамках глобальной конкуренции. Поэтому системная реформа образования, которую правительство начало в 2019 году, продолжится и будет приоритетным в течение 2020 года, особенно в плане среднего и профессионального образования», — подчеркнул Гахария.
Крайне важным назвал Гахария продолжение реформирования правоохранительной системы. Гахария уверен, что победа над криминалом не будет иметь никакой цены, если не будут защищены стандарты прав человек. Поэтому в 2020 году должно быть продолжено реформирование следственной системы, чтобы повысить качество расследований.
В 2020 году будет активизирована работа совета и секретариата по правам человека и данный вопрос станет одним из приоритетных в течение следующего года, отметил глава правительства.
Что касается социального обеспечения, то, по словам Гахария, у государства есть обязанность заботиться о незащищенных слоях общества. Согласно бюджету, лица с ограниченными возможностями первой и второй группы получат повышение к пенсии в раземере 20 лари (около 7 долларов). Пенсионеры старше 70 лет получат повышенную на 30 лари пенсию (около 10 долларов). Пенсия граждан, достигнувших 70 лет и проживающих в высокогорье, составит 300 лари в месяц (около 105 долларов). Педагогам, работающим на полную ставку в течение года, увеличат зарплату на 300 лари.
По словам Гахария, бюджет 2020 года ориентирован на граждан и особенно на те слои общества, которые нуждаются в особой помощи. Это дети, заслуженные пенсионеры, врачи, учителя, правоохранители и солдаты. В соответствии с бюджетом этого года, повышенные зарплаты получат учителя детских садов и школ, врачи скорой помощи и сельские врачи, солдаты, полицейские, а также работники сферы культуры.
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия приняли законопроект о бюджете на 2020 год во втором окончательном чтении.
Как передает "Абхазия-Информа", представила проект бюджета председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр.
Из 29 депутатов, присутствовавших на сегодняшнем заседании сессии, 20 проголосовали за данный вариант бюджета. Три депутата не голосовали вообще.
Шесть оппозиционных депутатов – Батал Айба, Лаша Ашуба, Омар Джинджолия, Рауль Лолуа, Инал Тарба и Юрий Хагуш - в знак протеста покинули зал заседаний.
В воскресенье вечером, 29 декабря неизвестные обстреляли в селе Бзыбь Гагрского района жилой дом. Пострадавших нет.
"29 декабря примерно в 19:50 мск в поселке Бзыбь Гагрского района совершен обстрел домовладения гражданина Тамаза Барцица. По указанию министра внутренних дел Абхазии Рауля Смыра личный состав Гудаутского райотдела внутренних дел и управления внутренних дел по Гагрскому району, оперативный состав подразделений центрального аппарата МВД подняты по тревоге. На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты", - отмечается в сообщении пресс-службы МВД самопровозглашенной республики Абхазия, передает "Абхазия-Информ".
Правоохранительные органы принимают меры по установлению и задержанию лиц, совершивших преступление.
Как сообщил ТАСС, источник в силовых структурах республики, дом, подвергшийся обстрелу, принадлежит родному брату руководителя администрации президента Абхазии Беслана Барцица.
Тамаз Барциц проходил по делу о покушениях на бывшего президента республики Александра Анкваба, но в 2017 году был оправдан за недоказанностью его причастности к совершению преступления.
По заявлению супруги Цотне Гамсахурдия Анны Джабаури, ведутся переговоры о переводе Гамсахурдия в зарубежную клинику. По ее словам, к этому процессу подключены министерство здравоохранения и МИД.
«Ничего конкретного в связи с транспортировкой Цотне сказать не могу, так как уточняются какие-то детали, и в ближайший период мы будем знать, когда конкретно его перевезем. Мы наверняка намерены его перевезти, но это зависит не только от нас. Речь шла о двух-трех странах, в конце говорилось о Турции, но пока еще не уточнено наверняка, так как ведутся переговоры», - сказала Анна Джабаури, передает ИнтерпрессНьюс.
Напомним: Цотне Гамсахурдия был ранен 19 декабря. 21 декабря, задержанным: Петре Купарадзе, Торнике Кватадзе, Георгию Сологашвили, Кахе Чхетиани и Тато Гарибашвили было официально предъявлено обвинение. Одному из задержанных - Георгию Сологашвили - обвинение переквалифицировано с несообщения о преступлении на статью о попытке убийства. По обвинению в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенной группой лиц, обвиняются два лица, за несообщение о преступлении – три.
В результате столкновения в районе Ылгаза в Турции автобуса Тбилиси-Стамбул и трайлера погиб один гражданин Турции, пострадали трое.
Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в МИДе Грузии, по имеющейся на данный момент информации, у остальных - 21 человек - отмечаются легкие повреждения.
«О происшествии информированы консульские учреждения в Анкаре и Стамбуле. Они находятся на оперативной связи с правоохранительными структурами Турции и в эти минуты получают информацию о лицах, пострадавших в результате ДТП. По имеющейся к этому времени информации, погиб один гражданин Турции и тяжело пострадали 3 гражданина. Что касается остальных 21 человека, по имеющейся на данном этапе информации, у них отмечаются легкие повреждения. Гражданство устанавливается», - заявляют в МИДе.
Автобус выполнял рейс из Тбилиси в Стамбул. По данным турецких СМИ, в нем в основном находились граждане Грузии.
Суд в Китае приговорил учёного Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу в 3 миллиона юаней (около 430 тысяч долларов) по обвинению в незаконном редактировании генома эмбриона человека. Об этом говорится в решении суда, передаёт ТАСС.
В ноябре прошлого года Хэ Цзянькуй заявил, что помог родиться двум здоровым девочкам-близнецам, у которых был отредактирован ген. Это было сделано с целью защитить их в будущем от инфицирования ВИЧ. Научной статьи о его исследовании или независимых подтверждений его метода до сих пор нет.
После этого национальная комиссия по здравоохранению заявила о проверке законности экспериментов Хэ Цзянькуя. Более 100 китайских ученых заявили в открытом письме, что использование технологии, которая позволяет найти в ДНК нужный ген и удалить или подправить его, для редактирования генов эмбрионов человека является рискованным, неоправданным и наносит вред репутации и развитию биомедицинского сообщества.
В январе 2019 года власти Китая признали незаконным проведённый Хэ Цзянькуя эксперимент по редактированию ДНК ещё нерождённых детей. Согласно результатам расследования, учёный подделал сертификат комиссии по этике для проведения своей работы.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение передать в рамках обмена пленными с пророссийскими сепаратистами бывших бойцов спецподразделения «Беркут», обвиняемых в убийстве участников протестов на Майдане в 2014 году. По словам Зеленского, это политическое решение и условие обмена "всех на всех".
Об этом президент Украины заявил на брифинге в аэропорту Борисполя после прибытия самолета с 76 освобожденными .
"Мой ответ очень прост: я возвращал живых. И это – главное", — сказал Зеленский. Он пообещал журналистам, несмотря на освобождение "беркутовцев", довести до конца дело об убийствах на Майдане.
В воскресенье, 29 декабря прошел обмен пленных и удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом. Украинской стороне передали 76 человек, Украина передала пророссийским сепаратистам 124 человека, в том числе 5 бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Олега Янишевского, Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Сергея Тамтуру и Александр Маринченко обвиняют в причастности к стрельбе по демонстрантам во время протестов Евромайдана в феврале 2014 года.
Их освобождение вызвало протесты со стороны украинской оппозиции.
"Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои дрались. Потому что они не скажут спасибо за то, что дело расстрела людей на Майдане не было закончено хотя бы приговором виновным", – написал по поводу происходящего обмена украинский режиссер Олег Сенцов в фейсбуке.
Государственный секретарь (глава правительства) Ватикана, кардинал Пьетро Паролин признался, что очарован культурой и религиозными традициями грузинского народа. Об этом кардинал сообщил на приеме, организованном в его честь в тбилисском сакребуло, передает агентство «Новости-Грузия».
Пьетро Паролин, который является вторым лицом в иерархии Римско-католической церкви после Папы Римского, впервые посещает Грузию. В рамках своего трехдневного визита государственный секретарь уже провел встречи с премьер-министром Георгием Гахария и председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе. Также кардинал побывал у де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, а уже в Тбилиси познакомился с врачом Важей Гаприндашвили.
Он передал привет от Папы Франциска, напомнив, что во время визита в Тбилиси осенью 2016 года глава Римско-католической церкви говорил, что благодаря своим традициям и многовековой истории, Грузия смогла занять особое место в лоне европейской цивилизации. Кардинал также подчеркнул, Ватикан был одним из первых членов международного сообщества, признавшим независимость Грузии и открывшим в Тбилиси свою дипломатическую миссию – апостольскую нунциатуру.
Пьетро Паролин добавил, что и сегодня Святой престол полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, в том числе, на международных форумах.
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани поблагодарил Пьетро Паролина за визит. Министр отметил, что за последние десятилетия исторические отношения Грузии и Ватикана стали еще интенсивнее, особенно, по культурному и политическому направлениям. Залкалиани добавил, что подтверждением этого стал как визит в Грузию Папы Франциска, так и Папы Иоанна Павла II в 1999 году.
Грузия и Ватикан установили дипломатические отношения в мае 1992 года. Послом Грузии в Святом Престоле с 2014 года является Тамара Грдзелидзе, а нунцием Ватикана в Тбилиси с 2012 года - Марек Сольчинский.
Двусторонние отношения между Ватиканом и Грузией успешно развиваются в сферах науки и образования. Благодаря стипендиям, которые выделяет Святой Престол, грузинским студентам предоставляется возможность получить теологическое образование в Риме. Ватикан также выделяет стипендии талантливым грузинским музыкантам, чтобы они смогли продолжить обучение в ведущих консерваториях Италии.
Сегодня, 29 декабря, по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путины и президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, сообщается на сайте Kremlin.ru.
Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России, говорится в сообщении.
Во время телефонного разговора оба президента обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.
Агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на ФСБ о задержании двух человек, которые якобы намеревались совершить теракт в Санкт-Петербурге в дни новогодних праздников.
Оба президента со времени вступления Трампа в должность встречались лично не менее шести раз, включая саммит «Большой двадцатки» в Осаке в июне этого года. Тогда Трамп, появившись перед журналистами, ожидавшими информации из первых рук о ходе беседы, сказал: «не ваше дело».
Президент Грузии Саломе Зурабишвили издаст акт о помиловании заключенных к Рождеству. Об этом сегодня, 29 декабря, заявили в пресс-службе президентской администрации. Обычно акты о помиловании президент издает перед Новым годом. В администрации Зурабишвили заявляют, что в этот период «помилования не планируется», и «освобождение части заключенных произойдет только перед Рождеством».
Рождественский акт о помиловании станет первым после скандала, разразившегося четыре месяца назад, сообщает агентство «Новости-Грузия». Осенью администрация президента разработала указ «О правилах помилования». До вступления в силу с проектом документа ознакомили главу Минюста Грузии Тею Цулукиани и спикера парламента Арчила Талаквадзе. В указе установлены критерии рассмотрения дел осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Условия помилования осужденных за менее тяжкие преступления упрощены.
Согласно новым правилам, количество актов помилования значительно сократится. Свои полномочия Зурабишвили будет использовать только в случае особенных и индивидуальных дел. Кроме того, отныне до принятия окончательного решения о помиловании, Зурабишвили будет проводить повторные консультации по каждому делу с соответствующим государственным ведомством и специалистами данной области. Последнее нововведение – это специальная электронная программа по делопроизводству помилования заключенных. Она будет задействована в течение следующего года, до 1 января 2021 года.
Главная интрига рождественского акта президента связана с протоиреем Георгием Мамаладзе - фигурантом скандального «дела о цианиде». Священнослужителя обвиняют в попытке убийства секретаря-референта Католикоса-Патриарха всея Грузии Шорены Тетруашвили. Осенью 2017 года его приговорили к девяти годам тюрьмы.
На заседании 31 октября Священный Синод Грузинской православной церкви решил обратиться к президенту Грузии с просьбой о помиловании Мамаладзе. Официально ходатайство было направлено президенту 8 ноября. Решится ли Зурабишвили выполнить эту просьбу, до сих пор неизвестно. Ранее она заявляла, что опасается «общественных волнений», и поэтому подойдет к рассмотрению вопроса «очень осторожно».
Российские сенаторы были подключены к процессу освобождения грузинского врача Важи Гаприндашвили из цхинвальской тюрьмы. Об этом сегодня, 29 декабря, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его словам, внимание к судьбе осужденного грузинского врача привлекла экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия – Демократическое движение» Нино Бурджанадзе.
Как известно, в начале декабря Бурджанадзе посещала Москву с рабочим визитом и провела встречу с Косачевым, заместителем главы российского МИД Андреем Руденко, а также другими представителями органов исполнительной и законодательной власти. «Обещал ей [Бурджанадзе] по мере возможности оказать содействие в решении проблемы – при том, разумеется, понимании, что речь идет о правоохранительной и судебной системах другого государства. Работали вместе с коллегами из других ветвей российской власти, равно как и по каналам межпарламентского общения с Южной Осетией», - написал Косачев в Facebook.
Он выразил благодарность Буржданадзе, отметив, что доволен тем, что в деле Гаприндашвили «удалось найти решение, не нагружающее дополнительно и без того отчаянно сложные отношения» Тбилиси и Цхинвали. Накануне о «положительной роли» Косачева и Руденко в деле Гаприндашвили заявила сама Бурджанадзе. Она намекнула и на то, что рассматривает освобождение грузинского врача как собственную победу. Вчера же вице-спикер парламента Грузии, депутат от партии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили заявила, что Гаприндашвили был освобожден в результате их активности.
Гаприндашвили оставался в заключении 49 дней. Утром 28 декабря его освободили на основании акта президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. В грузинских СМИ уже второй день обсуждают версии о том, кто именно повлиял на решение югоосетинских властей.
По некоторым данным, об освобождении Гаприндашвили с Бибиловым договаривалась оперная певица Вероника Джиоева. Солист Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Палиашвили Гоча Датусани утверждает, что по просьбе супруги Гаприндашвили с Джиоевой связался всемирно известный бас Паата Бурчуладзе.
По другой версии, об освобождении Гаприндашвили ходатайствовало руководство Федерации борьбы Грузии. Как известно, спортсмены и тренеры национальной сборной поддерживают дружеские отношения со своими осетинскими коллегами, передает агентство «Новости-Грузия».
Согласно позиции официального Тбилиси, освободить Гаприндашвили удалось благодаря беспрецедентной поддержке международного сообщества и работе властей Грузии. На протяжении последних месяцев данный вопрос обсуждался во всех форматах, предусматривающих диалог с российской стороной. С требованиями об освобождении незаконно задержанного врача регулярно выступали западные партнеры страны и международные организации.
В Москве, в здании театра «Современник» на Чистопрудном бульваре в центре города, прошло прощание с художественным руководителем театра Галиной Волчек. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Режиссер умерла 26 декабря в возрасте 86 лет.
Церемонию открыл народный артист России Сергей Гармаш. На ней присутствовали вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, министр иностранных дел Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, бывший министр культуры Михаил Швыдкой, друзья режиссера и поклонники ее таланта.
Волчек родилась в Москве в семье известного кинорежиссера и оператора Бориса Волчека. Окончила актерский факультет школы-студии МХАТ. Была одним из создателей «Современника» – первого в Советском Союзе театра, организованного по инициативе молодых актеров. Несколько лет была его ведущей актрисой, затем стала режиссером, а затем возглавила театр.
Она награждена высшими государственными наградами, государственной премией СССР и Премией президента России, званием народного артиста СССР и театральной премией «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.
Волчек будет похоронена 29 декабря на Новодевичьем кладбище в Москве.
С целью обеспечения общественного порядка в предновогодний период и в новогодние праздничные дни личный состав подразделений Министерства внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия с 30 декабря по 8 января включительно переводится на усиленный режим несения службы согласно разработанным графикам. Соответствующий Приказ подписал глава МВД Раули Смыр.
Как отмечается в сообщении, размещенной на сайте ведомства, сотрудники милиции, находящиеся в очередных трудовых отпусках, на указанный период отзываются из отпусков. При организации патрулирования городов и районов особое внимание уделяется местам массового посещения людей, охране объектов жизнеобеспечения, банковских учреждений, правительственных зданий, всех дорожно-транспортных направлений.
Кроме того, круглосуточная, посменная работа будет обеспечена нарядами милиции на сухумской площади Свободы, у главной елки. Парк дорожно-патрульной службы столичного Управления внутренних дел будет усилен экипажами взвода специального сопровождения УГАИ МВД.
Отделы Госавтоинспекции и патрульные наряды районных органов внутренних дел в новогодние праздники также будут нести круглосуточную службу в усиленном режиме, передает информагентство «Апсныпресс».
Пассажир упал на рельсы на станции метро «Вокзальная площадь». Об этом сообщили в пресс-службе «Тбилисской транспортной компании». По информации телеканала «Рустави 2», 30-летний мужчина попал под удар входившего на станцию поезда. Мужчина выжил и был госпитализирован, однако его состояние критическое.
После происшествия на месте были мобилизованы сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. Чтобы поднять пассажира с путей, сотрудники метрополитена отключили напряжение.
В течение получаса метрополитен работал с перебоями, от станции «Дидубе» в направлении станции «Театр Ахметели» поезда передвигались зонально. К этому времени движение полностью восстановлено.
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