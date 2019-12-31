– Какое у нас было самое необычное празднование Нового года?

Нонна: В 1993 году, когда мы вернулись в свои дома и праздновали праздник в своем доме. Первый послевоенный Новый год в своем доме. Это была радость, это была встреча друзей, близких. Было много потерь, но, кто остался в живых, были все счастливы. Желаю всем в Новом году всего самого хорошего, наилучшего, побольше улыбок, радости!

Милена Аршба: Брат купил фейерверк, и мы все вышли на улицу. Вдруг перед ним взорвалось, это запомнилось… хорошо, что без жертв обошлось, зато мы долго смеялись, и было весело!

Ахмат: Я был на Новый год в Москве, один раз поехал на новогоднюю елку со школой.

– Понравилось?

Ахмат: Да.

Назик: Так как у нас не каждый год бывает снег, мы с семьей решили поехать в Украину. Дети от души и в снежки играли, и на санках катались, все хорошее они увидели. А еще хочу поделиться с вами, буквально в позапрошлом году, в год Собаки, перед Новым годом к нам в дверь кто-то очень сильно стучался, оказалась собака, овчарка. И вот мне пришлось встретить Новый год с чужой собакой. Она сидела у меня под столом до двух часов ночи, пока стрельба не прекратилась. Вот так я встретила Новый год! Поздравляю всех с Новым годом, желаю мирного неба!

Эрик: Новый год встречали на площади Свободы с полуночи до шести утра, были на концерте.

– Впервые?

Эрик: Да, первый раз в жизни. Решили необычно встретить Новый год на площади Свободы. Было очень весело, красиво.

Сария: На Новый год я съела салфетку, в шампанское положила салфетку с желанием и съела. Это были незабываемые впечатления, которые я запомнила на всю жизнь.

Нана: Я первый раз отмечаю Новый год в Абхазии. Уже нестандартно, радость.

– Вы приехали отмечать Новый год именно в Абхазию?

Нана: Нет, я здесь отдыхала и решила остаться.

Диана: Я помню один год, мне было четыре года, мы верили в Деда Мороза, находились в деревне. Как-то отключили свет. Мы подумали, что свет отключили, оказалось, что отец отключил свет в итоге. У нас была елка, и мы ждали подарки. Отключили свет, папа пошел, положил подарки под елку, и до какого-то момента я в это верила. Этот год я никогда не забуду.

Саида: Этот год запомнится, потому что наконец поменяли дизайн елки. Мне кажется, что в этом году она такая красочная, яркая и запоминающаяся. Необычно – это когда пошел снег в Абхазии в новогоднюю ночь, это было необычное, долгожданное. Вот это больше запомнилось на Новый год в Абхазии.

Милена: Самый запоминающийся год был, когда мы были за границей. Встречали не в Абхазии Новый год, к сожалению, так получилось. Но, наверное, это был самый запоминающийся Новый год. Атмосфера, все новогоднее, праздничное, прямо чувствуется Новый год, атмосфера сказочная. Конечно, мне нравится, как в этом году все украсили на площади Свободы. Волшебно, мне кажется, что все будет очень красиво!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия