Художественная свобода привела к победе

В Центральном выставочном зале Сухума 25 декабря состоялось награждение в рамках конкурса «Художник года». Согласно решению жюри, в которое входили члены Союза художников Абхазии, первое место заняла Сабина Кварчелия с работой «Дучка читает». Второе место было присуждено Мактине Цвижба за картину «Сон», а третье – Адгуру Пилия за «Озеро Рица». Для участия в конкурсе «Художник года» профессиональные живописцы и скульпторы со всей Абхазии посылали свои работы, созданные за последние двенадцать месяцев. Комиссия Союза художников отобрала чуть более 70 произведений для участия в выставке, на которой и назвали трех победителей. Эта ежегодная премия Министерства культуры вручается уже в тринадцатый раз, но случаев, когда побеждал молодой художник, за историю конкурса было не так много. В Центральном выставочном зале 28-летняя Сабина Кварчелия представила два рисунка.

Один из них носит название «Умиротворение». О настроении, в котором родилась эта картина, Сабина рассказала: «Это был очень теплый сентябрьский день, я завтракала, сидела и наслаждалась этим днем, и в какой-то момент просто захотела сохранить это состояние. Я принесла дневник, который веду очень давно, и начала описывать этот день, мои чувства и мысли. И, наверное, мне этого не хватило. Я принесла альбом, карандаши, пастель и начала рисовать. На самой картине изображен стол, неубранный после завтрака, мой дневник, карандаши, цветы, виден кусочек нашего двора в деревне, в Ачандаре». Но звание «лучший художник года» Сабина получила за вторую картину – «Дучка читает». Историю, стоящую за созданием этого рисунка, молодая художница вспоминает так: «Работа была написана в холодный мартовский день. Я пришла к своей двоюродной бабушке Дучке, чтобы проведать ее и заодно порисовать, и тут она заявляет, что не собирается мне позировать, говорит: «Зачем ты будешь меня рисовать? Рисуй природу!» Она пошла читать и села так, чтобы я ее не видела, немного спиной. И я подумала: «Очень хорошо, что она меня не видит». Взяла свои карандаши, села и начала рисовать. Так получилась эта картина, которая победила. На самом деле это были идеальные условия для творчества. Я была абсолютно свободна. Не люблю, когда мне позируют. Это ответственность с обеих сторон: то есть натура чувствует какой-то дискомфорт, когда ей надо не двигаться, а с моей стороны это тоже небольшой дискомфорт, так как хочется все-таки, чтобы человеку понравилось, сделать похожим на него. А тут полная свобода, ведь меня не видят. Наверное, в этом есть основная ценность картины, в ее легкости, непринужденности и, наверное, в честности».

Обе работы выполнены в технике масляная пастель на бумаге, которую Сабина впервые увидела у молодых художников из Швейцарии, которые приехали в Абхазию на мастер-класс несколько лет назад.

С тех пор Сабина усовершенствовала свое владение масляной пастелью. В этом ей помог не только опыт общения с другими художниками, но и учеба, в том числе, и за границей. Окончив Абхазский государственный университет по специальности «Живопись», в 2016 году она получила стипендию на учебу в Университете искусства и дизайна в Базеле. Там Сабина научалась различным художественным техникам: помимо рисунка, живописи и скульптуры, она освоила гравюру, офорт и даже процесс производства бумаги.

По словам художницы, такие моменты в жизни, когда ты выигрываешь стипендию на учебу в другой стране или когда в твоей собственной стране тебя признают «лучшим художником года», сильно расширяют профессиональные горизонты и дают большой импульс для творчества. Задумываясь о том, чего бы ей хотелось от наступающего, 2020 года, Сабина Кварчелия говорит: «На самом деле, 2019-й был очень хорошим годом, и я хочу, чтобы новый год был ярче, трудолюбивее, плодотворнее, был полон радостных моментов, творческого вдохновения и новых открытий, был счастливым для каждого человека и полон жажды жизни. А нашей безумно талантливой молодежи я желаю, прежде всего, верить в себя. Вообще, каждому человеку, особенно художнику, нужна поддержка. Но в жизни бывает так, что ее нет… В этом случае хочу, чтобы человек был сам для себя этой поддержкой. С Новым годом!»