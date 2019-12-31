Президенты России и Украины провели телефонный разговор и поздравили друг друга с наступающими праздниками. Одной из главных тем переговоров стало согласование новых списков на обмен удерживаемыми лицами. Речь, в том числе, шла о заключенных украинцах в аннексированном Крыму и крымчанах, находящихся в местах лишения свободы на территории России. Об этом сообщил Офис Зеленского.

Лидеры государств также приветствовали заключение контракта на транзит российского газа через территорию Украины, подписанного 30 декабря.

«Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года. Высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году», - говорится в пресс-релизе Кремля. Пресс-служба уточнила, что телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом. Сепаратисты освободили 76 человек, Украина отправила на неподконтрольную территорию 124 заключенных. При этом Киев настаивает, что сепаратисты удерживают еще около 300 человек.

В сентябре прошел большой обмен заключенными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Тогда Киев и Москва освободили по 35 человек с каждой стороны.