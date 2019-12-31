Одного из дольщиков «Мтавари архи» Георгия Руруа суд оставил в заключении

Один из дольщиков телекомпании «Мтавари архи» («Главный канал») Георгий Руруа оставлен в заключении. По решению судьи Нино Чахнашвили, избранная для Георгия Руруа мера пресечения в виде заключения под стражу остается в силе.

На судебном заседании присутствовал и сам обвиняемый. Сторона обвинения на процессе требовала оставить в силе избранную для Руруа меру пресечения. По словам прокурора Давида Кикачеишвили, существует угроза совершения нового преступления со стороны Руруа. Вместе с тем, есть риск и того, что он окажет воздействие на свидетелей, или помешает следствию. С этим не согласились адвокаты.

Как заявила сторона защиты, Георгий Руруа при задержании не пытался скрыться и на свидетелей не оказывал давление, соответственно, с его стороны не существует угрозы совершения нового преступления. Согласно ходатайству правозащитников, суд должен был оставить Георгия Руруа без избрания для него меры пресечения.

Руруа был задержан правоохранителями по обвинению в незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия. По информации прокурора, к обвинению Георгия Руруа добавилась новая статья, подразумевающая неисполнение судебного решения и учинение помех его исполнению, сообщает «ИнтерпрессНьюс».