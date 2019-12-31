Мэрия Тбилиси убрала надувной батут с акулой от здания парламента

Мэрия Тбилиси распорядилась убрать детский аттракцион – надувной батут с фигурами акул с территории возле парламента Грузии. Минувшей ночью установление детских аттракционов на месте проведения акций протеста вызвало противостояние между полицией и гражданскими активистами, которые проводят возле парламента свои акции. В итоге МВД задержало за сопротивление полиции девять гражданских активистов. Судебные процессы по их делам состоятся 8 января.

Между тем сегодня с утра из уже установленной детской надувной горки выпустили воздух, а затем аттракцион демонтировали и убрали. На месте, где раньше находились палатки протестующих, теперь размещены другие развлечения для детей.

СМИ попытались выяснить, кто являлся владельцем мини-аттракционов перед зданием парламента, надувные фигуры которого изображали, в том числе, акулу. Однако мэрия не предоставила по этому вопросу конкретной информации. Представители городского правительства сообщили, что разместить аттракционы для детей выразили желание «многие частные предприниматели».

«В рамках праздничных мероприятий ряд мелких предпринимателей обратились в мэрию Тбилиси для размещения аттракционов в рождественских деревнях. Некоторые из полученных заявлений были удовлетворены, и аттракционы были размещены на площадях Орбелиани и Первой Республики. После того, как мэрия Тбилиси приняла решение о создании зоны развлечений для детей в непосредственной близости от парламента, остальным мелким предпринимателям было разрешено устанавливать аттракционы и перед зданием парламента», - сообщает сегодня, 31 декабря, грузинская служба Радио Свобода со ссылкой на мэрию Тбилиси.

Вместе с тем в мэрии отметили, что решение убрать надувной батут у здания парламента, было принято из-за того, что в мэрии сочли неприемлемой «визуальную сторону» этого аттракциона.