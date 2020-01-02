Нидерланды официально отказались от "Голландии" в качестве названия страны

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили распространил видеообращение в преддверии Нового года.

По словам Саакашвили, в 2019 году грузинская общественность во всей полноте увидела существующие вызовы и начала их устранять.

«Хочу поздравить всех наших находящихся в Грузии соотечественников. Хочу поздравить грузин, что расселились по всему миру. Хочу поздравить всех друзей Грузии.

2019 год был годом большого отрезвления и пробуждения в Грузии. Грузинская общественность во всей полноте увидела те вызовы, что у нас есть, и начала избавляться от этой мерзости… Это очень хорошо потому, что наши семьи не заслуживают той нужды, в которой они оказались искусственно. Когда я открывал Кутаисский аэропорт, для меня он был окном в Европу, символом единства с Европой. Теперь же он стал символом такой безнадежности, какой был в свое время рынок рабов в Кулеви, откуда наши люди отправлялись за рубеж для того, чтобы никогда не возвращаться назад. Нам необходимо единство и нужно взяться за руки. Несмотря на сегодняшние трудности, мы обязательно победим эту банду и обязательно и избавимся от укорененной ими нужды и бесперспективности.

Продержитесь еще немного мои дорогие. Это борьба дойдет до конца. У нас все получится. Да, мы сейчас в разных странах, но нас объединяет одна большая любовь и ничто не сможет этого сокрушить», - заявил Саакашвили, передает "ИнтерпрессНьюс".