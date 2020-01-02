О королях и капусте

В первых числах Нового года хотелось бы расслабиться и поговорить не о политике, а «о башмаках и сургуче, капусте, королях, и почему, как суп в котле, кипит вода в морях». Но, к сожалению, опять не получается, так как политика у нас во главе стола, даже новогоднего.

Беру навскидку любой информационный сайт, и что я вижу? А вижу я, что экс-президент М. Саакашвили... (господи, до сих пор не перестаю наслаждаться приставкой «экс». Какое все-таки счастье, что он «экс», а не действующий. А чем я говорил?.. Да, вспомнил) ... я вижу, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выступал в эфире «Мтавари архи» (Главный канал) и заявил, что 60% населения Грузии просит его вернуться на родину.

И о каких королях и капусте мне после этого говорить, когда тут такая клоунада продолжает быть? С восторгом читаю выступление Михаила С.:

«Правда состоит в следующем: по последним данным опросов, которые проводились международными организациями, 60% грузин говорят, что они хотят, чтобы Михаил Саакашвили вернулся на родину. Этого желает более 60%! Это феноменальная цифра. Бидзина Иванишвили знает об этом, поэтому он в полной истерике и панике... Моя задача состоит не в фигуральном возвращении, моя задача состоит в том, чтобы вернуть развитие и движение вперед быстрыми темпами, и чтобы пришло новое поколение».

Это приблизительное цитирование его речи, так как говорит он весьма бессвязно и отрывисто, и если слово в слово переводить его выступление, то получится сумбур вместо музыки... сиречь, вместо смысла.

Ну что сказать... говорить нечего. Можно просто мило улыбнуться его «тонкому» чувству юмора. Хотя тут меня правильные ребята поправляют: говорят, что это не шутка, и экс-президент действительно очень хочет верить, что его возвращения во власть ждет более 60% населения. Блажен кто верует! Может быть, 60% и ждет его возвращения, только неизвестно, в каком качестве. Мне тоже хочется, чтобы он вернулся и ответил за все, что он тут замутил. По закону, конечно. Пусть приедет, пусть сядет, пусть ответит перед судьями, и если закон его оправдает и снимет с него все обвинения, а их у него достаточно, то тогда пусть потом гуляет по городу свободный гражданин Михаил Николозович Саакашвили, встречается со своими поклонниками, снимает с ними селфи и иногда пусть выступает в телевизионных передачах типа «Комеди шоу». Смотреть на него будет довольно забавно. Пусть делает все что хочет, у нас свободная страна! Единственное, его нельзя допускать обратно во власть! Ни на какую должность. Даже управдомом малоквартирного дома его нельзя назначать. Ну, этого никогда и не случится, голову даю на отсечение.

Смотрю дальше: тбилисские власти в новогодние дни расчистили площадку перед парламентом Грузии, на которой долгое время стояли палатки протестующих. Не обошлось без стычек. Слава богу, что ушибов и кровоподтеков ни с той, ни с другой стороны не случилось.

Единственное, впечатлило, что член парламента и лидер партии «Европейская Грузия» Елена Хоштария, многодетная мать, в знак протеста вскочила на бортик грузовой машины по вывозу мусора и, вися на ней одной рукой, а другой прижимая к груди сумочку от Гуччи, давала интервью по поводу действия властей. Смех сквозь слезы, честное слово.

А вот что совсем не смешно, так это то, что вместе с остальными палатками убрали палатку Малхаза Мачаликашвили, который уже два года тщетно пытается получить внятные ответы на свои вопросы. Человек хочет найти правду, а ему такой возможности не дают, что само по себе очень плохо. Я поверю в законность нашего государства только тогда, когда оно наконец поставит точку в этой трагедии. Если есть виноватые, то они должны быть наказаны, потому что не должно быть двойного стандарта и закон одинаков что для левых, что для правых. Напомню, 10 января 2018 года, при проведении спецоперации в Панкисском ущелье 19-летний Темирлан Мачаликашвили был убит воинами спецподразделения, когда он спал дома в своей кровати. Во всяком случае, до сих пор такова официальная версия произошедшего, и никто ее пока не оспаривал. Гуляют разные слухи, но слухи слухами, а хочется узнать, что же произошло на самом деле. С тех пор отец Темирлана Малхаз пытается добиться наказания виновных. Надеюсь, в 2020 году несчастный отец наконец найдет правду.

Дальше: главная елка Тбилиси обошлась тбилисской мэрии более одного миллиона лари. Она была куплена в Италии и состоит из 33 000 штук зеленых веток. Ее высота 25 метров и она оформлена LED освещением. Кроме новогодней елки, мэрия на новогодние декорации города потратила около 1 300 000 лари.

Честно скажу, в первый раз за многие лета мне понравилась елка и городская новогодняя иллюминация. Вечером 31 декабря я прошвырнулся по улице Меликишвили и по достоинству оценил освящение в виде переливающихся белым светом палочек, что олицетворяло собой снег. Повторяю, меня это очень впечатлило. Тут вопрос в другом, а имеет ли моральное право тбилисская мэрия в новогодние дни тратить такие деньги на украшение города? Кто-то считает, что имеет, большинство думает, что в то время как народ голодает и воспитателям в детских садах недоплачивают зарплату, то не имеет. У меня четкого ответа на этот вопрос нет. Я хочу и того и другого. Я хочу, чтобы город был украшен всеми возможными способами, но и хочу, чтобы воспитатели детского сада имели возможность не только любоваться городскими украшениями, но и украсить свои новогодние столы, не скребясь по сусекам и не боясь завтрашнего дня. Хотя возникает вопрос: зачем надо каждый год покупать новую елку и разные украшения? Вот тут как раз я согласен, что этого делать не надо. Пусть елка со своими украшениями послужит и через год, и через два года, и так далее, пока не выйдет срок ее эксплуатации, или же мы не станем богатыми, как какой-нибудь Лас-Вегас. Но до этого, судя по экономическим предпосылкам, очень и очень далеко.

Город очень красочно убран, народ расслаблен, во многих домах новогоднее изобилие, люди ходят празднично ухоженные, гремят фейерверки, льется шампанское, над всей столицей стоит аромат сациви, гозинаки и салата «Оливье», все друг друга поздравляют и желают здорового процветания, по телевизору в 12 часов ночи выступили президент и премьер, и уверяли нас, что сегодня мы живем лучше, чем вчера, а завтра будем жить лучше, чем сегодня, в общем, полная гармония и консонанс.

Знаю, что это все ненадолго, скоро опять все взбаламутиться и волнения вспыхнут с новой силой, но пока можно расслабиться, взять таймаут, посидеть на дорожку, послушать новогодний концерт...

Да, насчет концерта! Главный новогодний концерт страны был организован в рамке передачи «один в один». Это когда артисты наряжаются под мировые знаменитости и пытаются петь всеми любимые хиты на свой лад. Вот это было убожество на все 100%. Видать не все еще ладно с музыкальным вкусом у тех, кто отбирает и планирует новогодние концерты. Кстати, это происходит каждый год, и прогресса тут не наблюдается. Скорее даже есть некий регресс.

Ну, а в остальном, прекрасные маркизы, все хорошо. Так хорошо, что хорошее не бывает. Это шутка.

А о королях и капусте поговорим в следующий раз, в году этак 2030-м.

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