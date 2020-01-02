Обзор абхазской прессы

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове прокомментировал на своей странице в Facebook заявление католикоса-патриарха Грузинской православной церкви Илии Второго, которое он сделал в новогоднем обращении к народу.

Даур Кове привел цитату католикоса: «Я хочу воспользоваться этим случаем и обратиться к президенту России Владимиру Путину: должна закончиться оккупация Абхазии и Цхинвали».

«Да простит Вам Господь Ваше лицемерие. Ибо все мы помним Ваши наставления грузинским солдатам в 1992 году убивать абхазов и осетин... Мы живем на своей Родине – Республике Абхазия. С Новым годом!» – написал Даур Кове.

«Единство народа – о чем это?» – под таким заголовком опубликована статья члена совета директоров Центра гуманитарных программ Лианы Кварчелия на сайте http://chp-apsny.org/. «В нашем обществе нередко говорят о важности сохранения единства народа. Но не вполне понятно, кого подразумевают под «народом» – только этнических абхазов или все население Абхазии, представленное разными этническими группами? Не всегда ясно и то, что подразумевается под «единством». Похоже, что многие на самом деле имеют в виду единомыслие», – пишет Кварчелия.

Она напоминает, что в соцсетях можно услышать или прочитать высказывания о том, что у этнических абхазов должны быть особые права, в том числе избирательные, по сравнению с правами других этнических групп, а все разговоры о необходимости формирования гражданской нации – это западные выдумки, внедренные через неправительственные организации в неокрепшие умы абхазских политиков. Лиана Кварчелия интересуется: как такая позиция работает на «единство» народа?

«Единство – это стратегическое согласие о том, какое государство мы строим (при существовании тактических разногласий), право на полноценное участие в строительстве этого государства, и это безусловная поддержка его суверенности. Единству способствует владение государственным языком», – отметила Лиана Кварчелия.

Газета «Республика Абхазия» публикует интервью со спикером парламента РА Валерием Кварчия. На вопрос, какие законы депутаты не успели принять в 2019 году, он ответил, что постановление парламента РА «О проверке соответствия Конституции РА положений закона РА «О недрах», нормативных правовых актов кабинета министров РА и заключенных договоров и соглашений по геологическому изучению, разведке и добыче углеводородного сырья на территории Республики Абхазия». После обсуждения постановление не набрало нужного количества голосов, чтобы быть принятым.

Также депутаты не успели принять законопроект «О декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами». Он принят пока только в первом чтении.

«Этот документ родился по ходатайству инициативной группы граждан Абхазии и на основе законопроекта депутата Аслана Бжания. Также вокруг этого законопроекта было много дебатов», – сообщил Кварчия. Он надеется, что депутаты смогут вскоре создать хороший закон и внести соответствующие изменения в другие законы или кодексы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия