Клубы в США продолжают отменять выступления Игоря Бутмана

В США музыкальные площадки продолжают отменять выступления российского артиста Игоря Бутмана. Вслед за бостонским джаз-клубом RegattaBar концерт в рамках американского тура Бутмана отменил и джаз-клуб в Энн-Арбор, штат Мичиган.

Запланированное мероприятие исчезло из календаря клуба Blue Llama Jazz после того, как местные активисты организации Arts Against Aggression оповестили руководство заведения о политической позиции музыканта. Они отметили его поддержку агрессивной политики России против Украины, а также то, что он был доверенным лицом Владимира Путина на выборах в 2018 году.

Выступление Бутмана было запланировано на 13 февраля и должно было закрывать американский тур джазмена. Страница, где ранее был анонс выступления, теперь выдает ошибку при загрузке.

Одна из жительниц Бостона российского происхождения написала на странице Бутмана в Фейсбуке слова поддержки клубам, отменяющим его концерты – в частности, клубу Blue Llama Jazz Club в Мичигане. «К сожалению, нам пришлось его [выступление] отменить из-за срочных дел. Можете приписать это как вашу победу. Уймись, старушка, я в печали», – ответил Бутман на комментарий.

Кроме того, Игорь Бутман прокомментировал в Фейсбуке отмену концерта в Бостоне. По словам джазмена, это произошло из-за запланированного на эту дату корпоративного мероприятия, но RegattaBar якобы выплатил положенный музыканту гонорар. При этом февральский календарь джаз-клуба заполнен менее чем на половину. Бостонский концерт был перенесен в русско-еврейский культурно- образовательный центр «Макор», расположенный в синагоге.

Ранее в местной газете был опубликован материал о политической деятельности артиста. В частности, о том, что он состоит в Высшем Совете партии «Единая Россия», участвовал в кампании по переизбранию президента Путина, поддерживал агрессию на востоке Украины, а также нарушал рекомендации Госдепартамента США не участвовать в музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в аннексированном Крыму.

Бутман – гражданин России и США. Поездки американских граждан на территорию аннексированного Россией Крыма являются нарушением международных санкций. Американские активисты пытаются не допустить выступлений музыканта в США.