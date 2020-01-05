Статистика МВД Грузии: в 2019 году показатель преступности вырос на 9,5%

За одиннадцать месяцев 2019 года МВД Грузии зарегистрировало более 58,7 тысяч преступлений, что на 9,5% (5,1 тысячи преступлений) больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в материалах на сайте министерства. За отчетный период было раскрыто более 20,5 тысячи преступлений. В процентном соотношении раскрываемость соответствует уровню 2018 года, когда из более 53,6 тысяч дел раскрыли около 18,5 тысячи.
Около 40% всех совершенных преступлений составляют преступления против собственности, половина из которых – это случаи воровства. Так, в период с 1 января по 30 ноября 2019 года было зарегистрировано более 18,3 тысяч случаев краж, из которых раскрыто только 19,6%. На втором месте преступления, связанные с наркотиками. За отчетный период было по данному направлению высокая – 74,9%. Замыкает тройку наиболее часто регистрируемых преступлений: семейное насилие. За январь-ноябрь 2019 года было зарегистрировано более 4,5 тысячи таких преступлений, из которых раскрыто около 2,8 тысячи.
Распространены в Грузии и дорожно-транспортные преступления. С начала прошлого года в Грузии произошло около 2,8 тысячи аварий, из которых 328 были со смертельным исходом. Если говорить о борьбе со взяточничеством, то с января по ноябрь по этой статье завели 54 уголовных дела – столько же, сколько и в прошлом году.
Статистика демонстрирует значительный рост случаев компьютерных преступлений - 53,28%, наркопреступлений - 54,08%, преступлений против экономической деятельности - 46,08%, а также преступлений против прав и свобод человека - 12,64%. Необходимо отметить, что нераскрытыми остаются многие резонансные дела.
Посольство Грузии в Иорданском Хашимитском Королевстве находится на связи с проживающими в Ираке грузинскими гражданами, большая часть которых сконцентрирована в регионе Курдистана.
Как сообщает Министерство иностранных дел Грузии, согласно полученной от граждан информации обстановка в городах Духук, Эрбиль и Сулеймания спокойная и опасность им не угрожает. Вместе с тем в посольстве действует круглосуточная горячая линия.
Праздничный прием по случаю дня рождения Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго прошел в патриаршей резиденции. Накануне, 4 января, главе Грузинской православной церкви исполнилось 87 лет. Как отметили в пресс-службе патриархии, лично с днем рождения Илию Второго поздравили как первые лица страны, так и представители интеллигенции, сферы культуры, ученые, члены разных слоев общества и прихожане.
Патриарх принял поздравления от председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и его супруги Екатерины Хведилидзе. Навестил Илию Второго также министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили. Президент страны Саломе Зурабишвили участвовала непосредственно в праздничном приеме. Она также поздравила всю Грузию с днем рождения патриарха.
«Для всех нас это большой праздник. Желаю патриарху здоровья, долголетия, чтобы он был нашим сильным духовным отцом, как было до сих пор, поскольку этой стране больше всего необходима сила и спокойствие патриарха», - написала Зурабишвили на своей странице в Facebook.
На вечере в патриаршей резиденции выступили детские фольклорные ансамбли и хоры, сольные исполнители и музыкальные коллективы, поэты.
В Багдаде ракетному обстрелу подверглась так называемая «зеленая зона» - район, где расположены правительственные учреждения и дипломатические представительства. Подробности продолжают поступать.
Как передает CNN из Багдада, в городе продолжаются демонстрации - как противников США, недовольных убийством иранского генерала в минувшую пятницу, так и противников Ирана. Жители Ирака, которые по словам корреспондента CNN, отнюдь не симпатизируют Ирану, требуют оставить их страну в покое и не пытаться заниматься в ней решением своих собственных задач.
По информации агентства Bloomberg, президент США Дональд Трамп одобрил спецоперацию против Касема Сулеймани в конце декабря. Это произошло через несколько дней после ракетного удара по военной базе США в Ираке. Тогда погиб американский военный. Вашингтон считает иранского генерала ответственным за нападение.
Вашингтон обвиняет Сулеймани в убийстве сотен американских солдат. По данным Пентагона, он разрабатывал новые планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала убийство Касема Сулеймани провокацией, которая ставит под угрозу безопасность американцев.
Представители Белоруссии и России сегодня, 4 января, оформляют документы на прокачку первой партии нефти. Поставок не было последние четыре дня. После Нового года Россия прекратила импорт, так как стороны не смогли согласовать условия нового контракта. Из-за этого Белоруссия была вынуждена снизить мощности своих заводов и временно отказаться от продажи нефтепродуктов за границу.
Два российских поставщика подтвердили, что в ближайшее время начнут прокачку сырья. В Белоруссии говорят, что первоначальных объемов хватит для загрузки нефтеперерабатывающих заводов до конца января. Новость о возобновлении поставок появилась после сегодняшних телефонных переговоров премьеров Белоруссии и России. Они пришли к соглашению, что Минск получит сырье без необходимости платить производителям так называемую премиальную надбавку. Это 10 долларов за каждую тонну нефти.
Во многом из-за этого вопроса страны не могли подписать новый договор. Дело в том, что ранее Беларусь платила премию производителям. Она обходилась бюджету более, чем в 200 миллионов долларов в год. Однако сейчас решила отказаться, чтобы снизить потери от налогового маневра Москвы. Российские производители настаивали на сохранении надбавки. В этом году Белоруссия собирается закупить у России до 24 миллионов тонн нефти.
Австралия привлечет более трех тысяч резервных военнослужащих для борьбы с лесными пожарами. По словам министра обороны страны Линды Рейнольдс, правительство пошло на беспрецедентные меры, но другого способа бороться с огнем нет. В штатах Виктория и Новый Южный Уэльс объявлено чрезвычайное положение.
В Австралии за последние месяцы выгорели около пяти миллионов гектаров леса. Погибли не менее 23 человек и сотни тысяч животных. Были уничтожены более тысячи домов. В некоторых районах из-за сильного дыма пожары невозможно тушить с воздуха.
Власти направляют военные корабли в прибрежные районы для эвакуации местных жителей.
Пожары в Австралии стали настолько масштабными, что видны из космоса. Снимки красного континента сделал спутник метеорологического агентства Японии Himawari-8. Фотографии обновляются в режиме реального времени каждые десять минут.
Из-за лесных пожаров на юго-восточном побережье континента уровень загрязнения воздуха в столице Австралии Канберре в 26 раз превысил критическую отметку «опасно для жизни». Об этом 2 января сообщили местные СМИ. Огонь распространяется особенно быстро из-за рекордно высокой температуры и сильного ветра.
В ожоговый центр Тбилиси продолжают поступать пациенты, пострадавшие при использовании пиротехнических изделий. Об этом журналистам сообщил руководитель медучреждения Гуга Кашибадзе. «Вчера к нам поступили еще четыре человека, к счастью, без серьезных повреждений. Один из них пытался сигаретой поджечь петарду. Они не получили серьезных повреждений и были выписаны из клиники», - сказал Кашибадзе.
По его словам, с 1 по 3 января Ожоговый центр принял до 30 человек, получивших повреждения от пиротехники. Большинство из них были несовершеннолетними. «По статистике, 35% пострадавших – это взрослые, а 65% – дети. Очень жаль, что детям дают в руки бенгальские огни и петарды, так как это не игрушки», - отметил врач.
Кабашидзе также сообщил, что нескольким пострадавшим потребовалась ампутация пальцев. Сейчас все пациенты переведены на амбулаторное лечение. «Когда речь идет о повреждениях от петард, то это касается не только ожогов. В случае неправильного использования, давление в петарде повреждает пальцы», - заявил он.
В первый день нового года в Грузии число пострадавших от пиротехники превысило 80 человек, передает агентство «Новости-Грузия». По данным Минздрава, 31 декабря и 1 января только в Тбилиси было зафиксировано 48 таких случаев. Госпитализация понадобилась 35 пострадавшим. Что касается регионов, то там травмы получили 33 человека, 16 из которых были доставлены в больницы.
Уличные торговцы, которым запретили работу у главной новогодней елки на площади Первой Республики, провели протестную акцию у мэрии Тбилиси. 2 января сотрудники муниципальной инспекции потребовали, чтобы все торговцы, которые не получили специального разрешения, покинули площадь Первой Республики, где установлена главная новогодняя елка. В качестве альтернативы им предложили территорию у парламента Грузии.
Как известно, долгое время у парламента были установлены несколько палаток, в которых протестовали гражданские активисты, а также Малхаз Мачаликашвили, который обвиняет спецслужбы в убийстве своего 19-летнего сына. В ночь на 31 декабря городские службы снесли все палатки. У парламента были размещены детские карусели, новогодние декорации и прилавки.
Для многих уличных торговцев предложение продолжить работу на проспекте Руставели оказалось неприемлемым. Выяснилось, что часть торговцев осуждает снос палаточного городка. Они поддерживают требования протестующих и не хотят работать у парламента именно из-за своей гражданской позиции. Другие отмечают, что предложенная локация малолюдная, поскольку на установленные мэрией карусели мало кто приводит своих детей.
На сегодняшней акции собралось около сотни человек. К митингу присоединились активисты оппозиционных партий и члены нескольких молодежных движений. Они потребовали, чтобы мэрия позволила торговцам продолжить работу на площади Первой Республики.
«Если бы нам сказали еще 25 декабря, что здесь вы не встанете, а должны стать там, мы бы повели себя совершенно по-другому. В конце концов, почему именно на этом месте?! Неужели нельзя было подобрать другую локацию?! Там, где стоит елка, есть места, где можно разместить таких людей, как мы. Если они действительно хотят помочь нам, то пусть поставят нас там. Если нет, то мы продолжим стоять там, где стоим сейчас… Мы целый год ждем того, чтобы поработать там каких-то две недели. Я далека от политики и мне абсолютно все равно, кто будет стоять рядом с такими же нуждающимися людьми, как я», - сказала в эфире телеканала «Мтавари архи» одна из участниц акции Ирма Минашвили.
В Багдаде проходит церемония прощания с погибшим иранским генералом Касемом Сулеймани. На улицы вышли тысячи человек. Собравшиеся несли портреты Сулеймани, флаги Ирака и иракских ополченцев, лояльных генералу. В ходе шествия они выкрикивали лозунг «Смерть Америке». Сулеймани, убитый накануне, 3 января, в результате спецоперации США, считался второй по влиятельности фигурой в Тегеране. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака.
В то же время в городе прошли акции противников иранского генерала, которые поддерживают действия США. Они обвиняют Сулеймани в организации жестоких репрессий против оппозиции, подавлении мирных протестов и нарушении прав человека.
Позднее тело Сулеймани будет доставлено на родину – в Иран, где объявлен трехдневный траур. Сегодня в стране также прошли массовые акции с осуждением действий США. Митингующие опасаются, что спецоперация Вашингтона приведет к усилению напряженности в регионе и может спровоцировать новые конфликты на Ближнем Востоке. Они потребовали от иранских властей отомстить за смерть генерала и добиться вывода американских войск из региона.
По информации агенства Bloomberg, президент США Дональд Трамп одобрил спецоперацию против Касема Сулеймани в конце декабря. Это произошло через несколько дней после ракетного удара по военной базе США в Ираке. Тогда погиб американский военный. Вашингтон считает иранского генерала ответственным за нападение.
Вашингтон обвиняет Сулеймани в убийстве сотен американских солдат. По данным Пентагона, он разрабатывал новые планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала убийство Касема Сулеймани провокацией, которая ставит под угрозу безопасность американцев.
Иран пообещал отомстить Вашингтону за убийство генерала.
Более тысячи человек в Грузии пострадали от отравления в новогодние дни. Наибольшее число случаев интоксикации произошло из-за употребления алкоголя, несколько сотен человек пострадали из-за пищевого отравления. Всего с 31 декабря по 3 января было зафиксировано 1254 случая обращений в скорую помощь из-за отравлений.
387 случаев были связаны с пищевой интоксикацией. Из-за отравлений алкоголем бригады скорой помощи вызывали 844 раза, сообщили со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны «Новости-Грузия». В 23 случаях одновременно были зафиксированы признаки и алкогольной, и пищевой интоксикации, информировало Newstbilisi.info.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравил Католикоса-Патриарха всея Грузии с днем рождения.
«С огромным уважением поздравляю Его Святейшество, Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию Второго с днем рождения. Вклад нашего патриарха в повышение духа нашей нации неоценим. Вся его деятельность является воплощением мудрости, любви к родине, доброты, многострадальности и прощения. Желаю нашему патриарху долголетия и здоровья на благо нашей нации и страны», - говорится в поздравлении Георгия Гахария.
Как сообщает Общественный вещатель, сегодня, 4 января, Католикосу-Патриарху всея Грузии, Архиепископу Мцхетскому и Тбилисскому, Митрополиту Пицундскому и Цхум-Абхазети, Святейшему и Блаженнейшему Илие Второму исполнилось 87 лет.
В США музыкальные площадки продолжают отменять выступления российского артиста Игоря Бутмана. Вслед за бостонским джаз-клубом RegattaBar концерт в рамках американского тура Бутмана отменил и джаз-клуб в Энн-Арбор, штат Мичиган.
Запланированное мероприятие исчезло из календаря клуба Blue Llama Jazz после того, как местные активисты организации Arts Against Aggression оповестили руководство заведения о политической позиции музыканта. Они отметили его поддержку агрессивной политики России против Украины, а также то, что он был доверенным лицом Владимира Путина на выборах в 2018 году.
Выступление Бутмана было запланировано на 13 февраля и должно было закрывать американский тур джазмена. Страница, где ранее был анонс выступления, теперь выдает ошибку при загрузке.
Одна из жительниц Бостона российского происхождения написала на странице Бутмана в Фейсбуке слова поддержки клубам, отменяющим его концерты – в частности, клубу Blue Llama Jazz Club в Мичигане. «К сожалению, нам пришлось его [выступление] отменить из-за срочных дел. Можете приписать это как вашу победу. Уймись, старушка, я в печали», – ответил Бутман на комментарий.
Кроме того, Игорь Бутман прокомментировал в Фейсбуке отмену концерта в Бостоне. По словам джазмена, это произошло из-за запланированного на эту дату корпоративного мероприятия, но RegattaBar якобы выплатил положенный музыканту гонорар. При этом февральский календарь джаз-клуба заполнен менее чем на половину. Бостонский концерт был перенесен в русско-еврейский культурно- образовательный центр «Макор», расположенный в синагоге.
Ранее в местной газете был опубликован материал о политической деятельности артиста. В частности, о том, что он состоит в Высшем Совете партии «Единая Россия», участвовал в кампании по переизбранию президента Путина, поддерживал агрессию на востоке Украины, а также нарушал рекомендации Госдепартамента США не участвовать в музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в аннексированном Крыму.
Бутман – гражданин России и США. Поездки американских граждан на территорию аннексированного Россией Крыма являются нарушением международных санкций. Американские активисты пытаются не допустить выступлений музыканта в США.
Нападавший, который накануне, 3 января, ранил ножом нескольких человек в пригороде Парижа, страдал психическим расстройством. Об этом заявил представитель французской прокуратуры.
Также известно, что полиция нашла в сумке у злоумышленника Коран. Однако пока следствие не считает нападение терактом.
В пятницу в южном пригороде Парижа Вильжюиф неизвестный напал с ножом на прохожих в парке. Были ранены три человека, один из них погиб. Предполагаемый преступник был застрелен полицией. О мотивах нападения пока не говорится. Также достоверно неизвестно, связано ли оно с радикальными исламистами.
Во Франции действуют усиленные меры безопасности после серии терактов, начиная с 2015-го года. Их жертвами стали более 250 человек.
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани считает провокационным шагом атаку на посольство США в Багдаде, отмечая, что США имеют законное право защищать своих граждан. Об этом министр иностранных дел написал в своем Twitter.
У посольства США в Багдаде два дня продолжались протесты против американских авиаударов по проиранской шиитской организации «Катаиб Хезболла». США нанесли их 29 декабря в ответ на ракетную атаку, в результате которой погиб американский контрактник.
31 декабря несколько тысяч демонстрантов предприняли попытку штурма здания американского посольства. С помощью таранов они пробили стальную дверь в центре для посетителей и устроили поджоги по внешнему периметру. Для разгона участников акции иракские силы безопасности применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.
После антиамериканских протестов, в результате авиаудара американских сил накануне, 3 января, под Багдадом был убит командующий элитным иранским спецподразделением Касем Сулеймани, которого называли главным архитектором иранской внешней политики. Приказ об убийстве военачальника отдал лично президент США Дональд Трамп. В Вашингтоне заявили, что нападение на дипмиссию в столице Ирака было совершено по распоряжению генерала Сулеймани.
«Мы осуждаем недавнее насилие, провокационную атаку на посольство США в Багдаде. США имеют законное право защищать своих граждан. Время дипломатии для деэскалации и снижения напряженности», - написал Залкалиани в Twitter.
Эксперты предупреждают, что убийство Сулеймани может привести к резкой эскалации напряженности между Ираном и США. Ранее иранский аятолла Али Хаменеи пригрозил США страшной местью и объявил в стране трехдневный траур. Поклялись отомстить Америке и лидеры нескольких иракских военизированных групп.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные убили командующего элитным иранским спецподразделением, «чтобы остановить войну, а не начать ее». По словам Трампа, Сулеймани «готовил страшные, непредотвратимые нападения на американских дипломатов и военнослужащих», однако США смогли предотвратить их, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Католикосу-Патриарху всея Грузии, Архиепископу Мцхетскому и Тбилисскому, Митрополиту Пицундскому и Цхум-Абхазети, Святейшему и Блаженнейшему Илие Второму сегодня, 4 января, исполнилось 87 лет, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Илия Второй (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года во Владикавказе. В 1952 году он закончил Владикавказскую 22-ю среднюю школу и поступил в Московскую духовную семинарию, затем продолжил учебу в Московской духовной академии.
В 1957 году, студент II курса академии, по благословению Католикоса-Патриарха Мелхиседека III. Вскоре был рукоположен в иеродиаконы, а в 1959 году в иеромонахи. Иеромонах Илия в 1960 году закончил Московскую духовную академию.
В 1961 году он был возведен в чин игумена, затем в чин архимандрита, а 26 августа 1963 года, Католикосом-Патриархом Ефремом Вторым был рукоположен в Шемокмедского епископа и назначен патриаршим хорепископом (викарием). С 1963 по 1972 год был ректором Мцхетской духовной семинарии.
В 1967 году епископ Илия был переведен в Абхазскую епархию. В 1969 году был возведен в митрополиты. 9 ноября 1977 года, после кончины Католикоса-Патриарха Давида V, по распоряжению Священного синода был назначен патриаршим местоблюстителем, а 23 декабря 1977 года был выбран Католикосом-Патриархом всея Грузии. 25 декабря того же года состоялась его интронизация.
США направляют на Ближний Восток около трех тысяч солдат из состава 82-й воздушно десантной дивизии. Как сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон, это решение принято в качестве меры предосторожности на фоне умножающихся угроз в адрес США. Войска будут дислоцироваться в Кувейте, куда в начале этой недели уже прибыли 750 американских военнослужащих.
Иран пообещал отомстить США за убийство Касема Сулеймани. Иранский генерал, командовавший элитными войсками из состава Революционной гвардии, был убит ударом с дрона в районе багдадского аэропорта. Это произошло рано утром в пятницу, вскоре после прибытия самолёта с Касемом Сулеймани в Багдад.
Удар наносился по распоряжению президента США Дональда Трампа. Как отмечает Reuters, началось быстрое обострение ситуации на Ближнем Востоке.
С мая 2019 года по настоящее время США уже разместили на Ближнем Востоке около 14 тысяч военнослужащих.
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Оба лидера выразили озабоченность в связи с убийством в результате удара американской авиации иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил Елисейский дворец.
Макрон сказал Путину о сохраняющейся приверженности Франции суверенитету Ирака, безопасности и стабильности в регионе, отмечается в коммюнике Елисейского дворца. Президент Франции призвал Иран «вернуться к полному соблюдению обязательств по ядерной сделке и избегать любых провокаций».
На сайте Кремля отмечается, что оба лидера констатировали: убийство генерала Сулеймани «может серьезно обострить ситуацию в регионе».
МИД Франции призвал сограждан к осторожности во время посещения или пребывания в странах Ближнего Востока и в частности в Ираке. На сайте министерства опубликованы рекомендации в связи «с последними событиями» и «ростом напряженности в регионе».
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Он подчеркнул необходимость консолидации усилий, чтобы избежать дополнительной напряженности.
В ночь на 3 января американская авиация нанесла ракетный удар в районе аэропорта Багдада. В ходе операции был убит иранский генерал, Касем Сулеймани, командующий элитным спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В Пентагоне подтвердили, что генерал был убит по указу Дональда Трампа.
Состояние здоровья сына первого президента Грузии Цотне Гамсахурдия стабильное, в дополнительной операции нет необходимости. Об этом журналистам сообщила его супруга Анна Джабаури.
Цотне был тяжело ранен во время нападения вечером 19 декабря на улице Гали в центре Тбилиси. По словам очевидцев, несколько человек напали на него, когда он вышел из дома. Ранения были настолько тяжелые, что понадобились две неотложные операции, в том числе нейрохирургическая: в правой части груди были колото-резаные раны, проникающие ранения в область груди с повреждением верхней части левого легкого, колото-резаная рана в области левой лопатки, а также четыре ранения в области головы. Операция длилась около семи часов.
На прошлой неделе Гамсахурдия перевели в американскую клинику Стамбула, где он продолжает лечение до сих пор. По словам Джабаури, иностранные врачи будут наблюдать за его состоянием в течение месяца, передает агентство «Новости-Грузия».
По делу о нападении на Цотне Гамсахурдия были задержаны пять человек. Из них Тбилисский городской суд отправил в тюрьму обвиняемых в попытке умышленного убийства Тато Гарибашвили и Георгия Сологашвили, а также обвиняемых в недонесении о преступлении Петре Купарадзе и Каха Чхетиани. Что касается проходящего по последней статье Торнике Кватадзе, то его освободили из здания суда после окончания заседания.
Сологашвили на заседании суда заявил, что это он нанес ножевые ранения Гамсахурдия после того, как тот без причины ударил его. По словам задержанных, драка возникла из-за ссоры во время застолья.
Запрет неорганизованной торговли у главной новогодней елки Тбилиси вызвал протест уличных торговцев – они категорически отказываются продолжать работу у парламента Грузии. Накануне, 2 января, сотрудники муниципальной инспекции потребовали, чтобы все торговцы, которые не получили специального разрешения, покинули площадь Первой Республики, где работает новогодняя деревня. В качестве альтернативы им предложили занять прилавки у парламента Грузии.
Как известно, долгое время у парламента были установлены несколько палаток, в которых протестовали гражданские активисты, брат главного фигуранта «дела о цианиде», протоиерея Георгия Мамаладзе, а также Малхаз Мачаликашвили, который обвиняет спецслужбы в убийстве своего 19-летнего сына. В ночь на 31 декабря городские службы снесли все палатки. У парламента были размещены детские карусели, новогодние декорации и прилавки.
Для многих уличных торговцев предложение продолжить работу на проспекте Руставели оказалось неприемлемым. Выяснилось, что часть торговцев осуждает снос палаточного городка и не хочет работать у парламента именно из-за своей гражданской позиции. Другие отмечают, что предложенная локация малолюдная, поскольку на установленные мэрией карусели мало кто приводит своих детей.
Накануне уличные торговцы, которых заставили покинуть площадь Первой Республики, провели спонтанную протестную акцию недалеко от станции метро «Руставели». В мэрии Тбилиси заявили, что не собираются выполнять требования уличных торговцев. Столичные власти указывают, что на площади Первой Республики и площади Орбелиани уличная торговля в дни новогодних праздников разрешается только тем частным лицам и компаниям, которые заранее прошли объявленную мэрией регистрацию.
Торговцам с площади Первой Республики мэрия снова предлагает перейти к парламенту. Без специального разрешения они могут торговать еще на 13 локациях как в центре, так и в спальных районах города. По информации агентства «Новости-Грузия», рождественские рынки у главной елки Тбилиси и на площади Орбелиани будут работать до 13 января включительно. Ярмарки на других локациях мэрия разрешила до 7 января.
Президент Польши Анджей Дуда, скорее всего, не поедет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста, который состоится в Израиле. Одна из основных причин отказа Дуды от поездки в том, что главным гостем должен быть президент России Владимир Путин.
Официального решения по этому вопросу пока нет, но польской стороне не нравится роль, которую может сыграть президент Владимир Путин во время форума по Холокосту. Об этом сообщила «Газета Выборча».
Представитель президента Польши Киштоф Шчерски заявил, что программа мероприятий, согласно которой главным гостем и выступающим будет Владимир Путин, то есть ему будет предоставлена возможность продолжить высказывать ложные тезисы о Второй мировой войне, для польской стороны неприемлема.
В пригороде Парижа полиция застрелила неизвестного, который порезал ножом нескольких прохожих в местном парке. Сообщается, что на нападавшем мог быть надет жилет похожий на взрывное устройство.
В результате нападение четверо человек получили ножевые ранения. Еще один был серьезно ранен. Инцидент произошел в городе Вильжюиф в семи километрах от Парижа. На месте происшествия продолжается операция полиции.
В ноябре прошлого года в центре Лондона произошел «террористический инцидент». 28-летний Усман Хан, ранее судимый за терроризм, напал на людей в здании Гильдии рыботорговцев на Лондонском мосту. Он ранил нескольких человек и выбежал из здания на мост. Двое пострадавших позже скончались в больнице. Еще до приезда полиции несколько обычных горожан вырвали у нападавшего нож и повалили его на землю. Прибывшие на место происшествия полицейские отогнали гражданских на несколько метров и застрелили преступника.
Министерство юстиции США в очередной раз опубликовало служебные документы ФБР, включающие допросы ключевых свидетелей по делу о вероятном вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году. Расследование в течение двух лет вёл спецпрокурор Роберт Мюллер. Документ на 356 страницах публикуют телеканал CNN и сайт BuzzFeed.
В документах, в частности, содержится информация о встрече сына президента США Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в отеле Trump Tower в Нью-Йорке в июне 2016 года. Показания о встрече дал топ-менеджер российского строительного холдинга Crocus Group Ираклий Кавеладзе.
Согласно записям ФБР, с просьбой посетить встречу к Кавеладзе обратился первый вице-президент группы компаний Crocus Group. По словам Кавеладзе, помощник Агаларова рассказал о том, что у Весельницкой есть негативная информация о сопернице Трампа на выборах Хиллари Клинтон и это якобы является целью встречи.
Кавеладзе рассказал следователям о том, что в Trump Tower присутствовал старший советник и зять президента США Джаред Кушнер. По словам бизнесмена, Кушнер был раздражённым и не понимал необходимости встречи. Советник, по словам Кавеладзе, сразу после начала переговоров поинтересовался, имеют ли участники информацию о Клинтон.
Кавеладзе признался, что время было потрачено впустую.
Помимо информации о допросе Кавеладзе документ содержит записи о беседах с другими персонами из окружения президента США.
Издание BuzzFeed обращает внимание, что Минюст представил документ в отредактированном виде.
В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом Дональда Трампа и Кремлём следователи не нашли. При этом Мюллер не пришёл к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию. Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.
Стоимость акций корпорации Apple установила новый рекорд и превысила 300 долларов за штуку. За день торгов на бирже они выросли на 2,3%. Об этом сообщает Блумберг.
В издании отмечают, что на стоимость акций повлиял спрос на новую модель наушников AirPods, запуск стримингового сервиса Apple TV+, а также финансовые результаты компании в третьем квартале прошлого года.
Рыночная стоимость корпораций Apple оценивается приблизительно 1,33 триллиона долларов, что является крупнейшим показателем среди компаний в мире. На втором месте корпорация Microsoft капитализация которой оценивается 1,23 триллиона долларов.
МВД Грузии задержало ранее многократно судимого Зураба Джаркава, 1983 года рождения, разыскиваемого по делу об убийстве 35-летнего Давида Мумладзе.
Напомним, Давид Мумладзе был убит в октябре прошлого года. На теле жителя Тбилиси, которое было найдено на берегу реки Куры в городе Рустави, было около 30 ножевых ранений.
МВД Грузии сообщило о раскрытии преступления «по горячим следам». В рамках дела были задержаны пять человек, среди них двое действующих полицейских и один бывший сотрудник правоохранительных органов. Еще один - Зураб Джаркава, был объявлен в розыск по обвинению в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве в отягчающих обстоятельствах (ст. 143, 109 УК).
«Консорциум развития Анаклии» не смог выполнить взятые на себя обязательства в соответствии с инвестиционным договором, заявляют в Министерстве регионального развития и инфраструктуры Грузии. В специальном заявлении, распространенном ведомством, говорится:
«Общественности известно, что «Консорциум развития Анаклии» до конца 2019 года должен был представить оформленные договора – с международными банками о выделении кредита в размере 400 млн долларов США, с потенциальным инвестором - о пополнении собственного капитала в размере 120 млн долларов США, а также подписать договоры с оператором порта и строительными компаниями. К сожалению, несмотря на неоднократные отсрочки, и этот срок истек безрезультатно, и Консорциум не выполнил обязательств, предполагаемых инвестиционным договором с правительством».
Согласно заявлению Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, правительство обсудит на ближайшем заседании оформленный с Консорциумом инвестиционный договор, а также примет решение о последующих путях реализации стратегически важного проекта.
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