Статистика МВД Грузии: в 2019 году показатель преступности вырос на 9,5%

За одиннадцать месяцев 2019 года МВД Грузии зарегистрировало более 58,7 тысяч преступлений, что на 9,5% (5,1 тысячи преступлений) больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в материалах на сайте министерства. За отчетный период было раскрыто более 20,5 тысячи преступлений. В процентном соотношении раскрываемость соответствует уровню 2018 года, когда из более 53,6 тысяч дел раскрыли около 18,5 тысячи.

Около 40% всех совершенных преступлений составляют преступления против собственности, половина из которых – это случаи воровства. Так, в период с 1 января по 30 ноября 2019 года было зарегистрировано более 18,3 тысяч случаев краж, из которых раскрыто только 19,6%. На втором месте преступления, связанные с наркотиками. За отчетный период было по данному направлению высокая – 74,9%. Замыкает тройку наиболее часто регистрируемых преступлений: семейное насилие. За январь-ноябрь 2019 года было зарегистрировано более 4,5 тысячи таких преступлений, из которых раскрыто около 2,8 тысячи.

Распространены в Грузии и дорожно-транспортные преступления. С начала прошлого года в Грузии произошло около 2,8 тысячи аварий, из которых 328 были со смертельным исходом. Если говорить о борьбе со взяточничеством, то с января по ноябрь по этой статье завели 54 уголовных дела – столько же, сколько и в прошлом году.

Статистика демонстрирует значительный рост случаев компьютерных преступлений - 53,28%, наркопреступлений - 54,08%, преступлений против экономической деятельности - 46,08%, а также преступлений против прав и свобод человека - 12,64%. Необходимо отметить, что нераскрытыми остаются многие резонансные дела.