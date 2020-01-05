В Грузии выросло число госпитализированных больных гриппом

Обновленная статистика по больным вирусом гриппа станет известна в понедельник, 6 января, однако, по предварительным данным, страна далека от эпидемиологической вспышки. Об этом сегодня, 5 января, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, за последнюю неделю обращаемость пациентов, больных вирусом гриппа, возросла. Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель госпитализации и осложнений меньше почти вполовину, сообщает Общественный вещатель.

Глава Национального центра по контролю заболеваний уверяет, что медицинский сектор готов принять увеличенный поток пациентов. По его словам, сезон гриппа продлится три месяца, поэтому сейчас важно, чтобы каждый сделал вакцину от гриппа, которая вырабатывает иммунитет к штаммам вируса в течение двух недель.

Из-за острой вирусной инфекции накануне в Тбилиси скончался восьмилетний ребенок. Стал ли причиной смерти ребенка вирус гриппа пока неизвестно. Соответствующие лабораторные исследования уже начаты.

В стране сейчас циркулирует около восьми типов вирусов, отсюда вирусов гриппа два – «А» и «B». В 77% случаев сейчас циркулирует вирус гриппа типа B, в 11-12% вирус А. Согласно статистическим данным Центра контроля заболеваний и общественного здоровья, показатель заболеваемости гриппом и болезнями, похожими на грипп, достиг 312 случаев на сто тысяч человек. В прошлом году данный показатель составлял 277.