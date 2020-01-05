На 79-м году ушел из жизни бывший абхазский премьер Анри Джергения

На 79-м году ушел из жизни видный политический и общественный деятель самопровозглашенной республики Абхазия Анри Джергения.

Анри Джергения родился 8 августа 1941 года в Ленинграде. В 1943 году, после гибели отца на фронте Великой Отечественной войны, переехал с матерью в Абхазию. В 1963 году окончил юридический факультет МГУ. В 1963-1964 гг. был следователем абхазского МВД. В 1964-1965 гг. служил в армии. С юности мечтал стать дипломатом, однако поступить в МГИМО тогда не удалось. Через 30 лет Джергения, будучи генпрокурором и теоретиком-правоведом, участвовал в дипломатическом абхазо-грузинском переговорном процессе.

С 1992 по 2001 год Джергения был личным представителем абхазского президента Владислава Ардзинба на переговорах по политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта. Анри Джергения принимал участие в ряде дипломатических встреч в Женеве и Москве. Он был одним из разработчиков «Заявления о мерах по урегулированию грузино-абхазского конфликта» от 4 апреля 1994 года, сообщает «Абхазия-Информ».

В 2001-2002 годы Джергения занимал пост абхазского премьер-министра. В 2004 году баллотировался на пост президента. После 2014 года, когда к власти в республике пришел Рауль Хаджимба, Джергения принял участие в ряде мероприятий Блока оппозиционных сил. Джергения дал критическую политико-правовую оценку событиям мая 2014 года, действия Хаджимба и его активистов охарактеризовал как уголовно наказуемые, уличил президента в нарушении сакральной абхазской клятвы, призвал к самороспуску парламента и досрочным президентским выборам.