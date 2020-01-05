Багдад: парламентарии высказались за уход войск США из Ирака

Иракские парламентарии приняли резолюцию с призывом к выводу всех иностранных войск с территории страны. Как сообщает Би-би-си, это стало реакцией на убийство иранского высокопоставленного генерала в Багдадском аэропорту 3 января.

Парламент Ирака также призвал к запрету любой иностранной военной активности на иракской территории, в воздушном пространстве или в территориальных водах, какими бы обстоятельствами такая активность ни объяснялась.

В настоящее время в Ираке находятся 5 тысяч военнослужащих США, в основном как военные советники.

После убийства иранского генерала Касема Сулеймани тысячи иракцев участвовали в траурной процессии за его гробом, который был доставлен в аэропорт и отправлен в Тегеран.

Касем Сулеймани был одной из самых влиятельных фигур Корпуса Стражей Исламской революции и военных структур Ирана. Удар по его автомобилю в аэропорту Багдада 3 января был нанесён на фоне резко обострившихся отношений между американским контингентом в Ираке и проиранскими вооруженными формированиями. 27 декабря в результате ракетного удара по американской военной базе в Ираке был убит американец, работавший там по контракту. В результате ответного американского удара были убиты 25 бойцов проиранской военной группировки. В последовавшие дни усилилась взаимная непримиримая риторика между сторонами, причастными к обострению отношений между США и Ираном.