Попавшего в Гудаури под лавину российского туриста нашли мертвым

В Тегеране сотни тысяч людей вышли на прощание с генералом Касемом Сулеймани, который командовал Корпусом стражей иранской революции и 3 января был убит вблизи аэропорта Багдада во время авиаудара США.

Церемонию прощания с Сулеймани транслировали почти все телеканалы страны, а молитву над телом генерала прочитал лично верховный лидер Ирана Али Хаменеи. После завершения этой молитвы толпа начала скандировать "Смерть Америке". Дочь Сулеймани пообещала, что заявила, что день гибели её отца станет "чёрным днём" для Соединённых Штатов и их союзника Израиля.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Ирану ракетными ударами по культурным объектам, если Тегеран попытается отомстить за убийство генерала Сулеймани. "Они убивают наших людей, пытают и калечат их. Они используют мины и взрывают наших людей, а нам нельзя трогать их культурные объекты? Это так не работает", – заявил Трамп.