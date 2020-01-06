«Фейсбук» продолжит работу по выявлению троллей и ботов в грузинском сегменте

Администрация «Фейсбука» продолжит работать над вопросом выявления в Грузии т.н. ботов и троллей.

«ИнтерпрессНьюс» обратился к администрации «Фейсбука» с вопросами о блокировании в соцсети «фейковых страниц», и получил ответное письмо. Администрация «Фейсбука» поясняет, что начала работу по выявлению в Грузии т.н. ботов и троллей с сентября 2019 года, этот процесс не завершен и она работает с исследователями безопасности, чтобы вновь идентифицировать подобные операции.

«Мы обнаружили эту активность в сентябре 2019 года, при исследовании координированного, неаутентичного поведения в регионе. В ходе своего анализа мы также использовали открытые сообщения местных неправительственных организаций. Наша команда на «Фейсбуке» и «Инстаграме» проактивно ищет отрицательных акторов и их действия на этих платформах. Мы продолжаем работать вместе с нашими партнерами и исследователями безопасности, чтобы найти и выявить подобные операции», - говорится в письме администрации «Фейсбука».

Напомним, несколько недель назад администрация «Фейсбука» заблокировала 39 грузинских аккаунтов в «Фейсбуке», 344 страницы, 13 групп, 22 аккаунта в «Инстаграме».