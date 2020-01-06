Нефть и золото подорожали после убийства иранского генерала

Нефть и золото подорожали на фоне нестабильности на Ближнем востоке, вызванном убийством иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Золото подорожало до максимума за последние шесть лет, достигнув цены 1,576.85 долларов за тройскую унцию. Цена на нефть марки Brent превысила отметку в 70 долларов за баррель. Доходность 10-летних облигаций США снизилась более чем на один базисный пункт до 1,77 процента, что показывает повышение интереса инвесторов к этим ценным бумагам.

Иранский генерал Касем Сулеймани, командовавший спецназом в составе Корпуса стражей исламской революции, был убит ударом с дрона в районе багдадского аэропорта 3 января. Удар был нанесён по распоряжению президента США Дональда Трампа. В Пентагоне заявили, что генерал разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке.

Убийство высокопоставленного военного обострило ситуацию в регионе. Парламент Ирака потребовал вывести из страны иностранные войска, Иран заявил о фактической разморозке военной ядерной программы, президент Ирана Хасан Роухани назвал атаку "террористическим актом" и пообещал, что "Америка дорого за него заплатит".