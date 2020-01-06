«За визитом Лаврова последуют массовые протесты»

– Что вы думаете о возможном визите Сергея Лаврова в Грузию?

Бека, 32 года: Если все будет происходить как в прошлом году, летом, когда в Грузию приезжал представитель российской Думы и занял кресло председателя парламента, это будет огромной ошибкой. Проблемы возникнут не только у наших властей, но и у всей страны, возникнет ажиотаж, Грузия опять станет эпицентром акций протеста. Если же министериал пройдет нормально, и он (Лавров) не будет поднимать болезненные для нас темы и говорить о необходимости признания Южной Осетии и Абхазии, что сложно представить, то все пройдет хорошо, я думаю. Иначе нам придется ждать масштабных акций и тому подобного.

Тома, 41 год: Я считаю неправильным пускать в Грузию этого человека. Все это будет очень похоже на визит в нашу страну Гаврилова. Я понимаю, что это министериал Совета Европы, но для нас это очень тяжелая тема – принимать официальных представителей страны, признанной оккупантом. Я не считаю правильным выслушивать мнения таких людей по каким бы то не было вопросам. Лучше уж, чтобы они не приезжали сюда.

Татия, 26 лет: Если мы пойдем на переговоры с Россией для того, чтобы наладить отношения, нам придется признать независимость оккупированных территорий, иначе не получится. Этого, я полагаю, не произойдет. И в таком случае визит Лаврова не будет иметь никакого смысла. Все, что мы получим от его приезда, – это очередные массовые протесты и задержания наших граждан. Ничего другого ожидать не стоит, я так считаю.

Давид, 35 лет: Я ничего не имею против приезда в Грузию Лаврова, если его, конечно, не посадят в кресло председателя парламента или какого-нибудь представителя власти. Почему бы и нет, пусть соберутся и в спокойной обстановке обсудят накопившиеся вопросы. Да и понятно, что наши власти пророссийские, и нам не избежать попыток с их стороны сблизиться с Россией, но в итоге решать будет народ. В общем, я не против его визита, пусть приезжает и поговорит с властями и оппозицией.

Маради, 33 года: Я не жду ничего особенного от его приезда. Даже если он проведет встречи с нашими властями за пределами министериала, думаю, ни к каким соглашениям прийти им не удастся. Но все же интересно будет посмотреть, как все пройдет. Что касается акций, то они будут в любом случае и до приезда Лаврова, и после, поскольку оппозиция не упустит такого шанса, в общем, я ожидаю масштабных протестов.

Анна, 22 года: Я думаю, что визит Лаврова в Грузию, учитывая все, что произошло после приезда Гаврилова, будет воспринят в грузинском обществе как неадекватное поведение наших властей. Более того, за этим последует агрессия, и это совершенно понятно.

Давид, 38 лет: Я что-то слышал про этот министериал. Я далек от политики, но могу сказать, что Грузию посещает большое количество туристов из России и никаких проблем у них здесь не возникает, но Лавров – человек высокого ранга. Друзей мы должны встречать с радостью, и врагов – соответственно. Просто осталось определить, к какой категории относится Лавров.