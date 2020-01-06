Город торгашей и пристроек

На фоне красочно оформленного новогоднего Тбилиси не хочется говорить о плохом, но… Приходится, ибо праздники проходят, а проблемы, которые душат столицу, так никуда и не деваются. Да и забыть о них тоже не дают – спасибо российским блогерам и журналистам, которые регулярно пишут об оборотной части города.

И представьте себе – все они пишут практически об одном и том же. Нет, конечно, бывают слишком ретивые пропагандисты, которые в пылу выполнения задания выискивают совершенно невероятные вещи – например, то, что в Тбилиси криминогенная обстановка настолько тяжелая, что местное населения строит гаражи из арматуры и что в центре города нормальной практикой является справление естественной нужды прямо на улице. Сейчас речь идет не о психах, а о нормальных людях – пусть даже ватниках, но тех, кто ничего не придумывает и ищет помойки из числа тех, что есть в реальности.

Как вы думаете, о чем пишут все эти блогеры, что запечатлено на их фотографиях? Главным оружием пропаганды являются пристройки к многоэтажным жилым зданиям и запредельное количество торгашей – и вот с этим не поспоришь. Время от времени, хотя реже, затрагивается проблема ржавых гаражей во дворах, но, чтобы писать об этом, нужно совсем не иметь даже зачатков совести: гаражи – это сугубо советское явление, и оно характерно для большинства городов постсовка. Если не верите мне – то поверьте Эльдару Рязанову, который снял блестящий фильм по этому поводу.

Главная проблема пристроек и уличной торговли в том, что она, по сути, нерешаема. Что можно поделать с невероятно, до безобразия уродливыми пристройками? Снести их невозможно, так как в квартирах с пристроенными комнатами, соответственно, переделана вся инфраструктура. Даже если нет – то снос пристроек вызвал бы гигантскую волну протеста, с которой не справится ни одна власть.

Представьте себе эпическую картину: бульдозер под конвоем полиции сносит нелепую конструкцию, рядом собрались безутешные владельцы квартиры, кто-то падает в обморок, поднимается визг «Воды, воды принесите!»

Никакая эстетическая сторона вопроса этого не стоит. Теоретически эти уродливые здания можно обновить, но практически – ноль шансов. В старом Тбилиси стоит очередь из кварталов, имеющих истинную архитектурную и историческую ценность, требующих срочного ремонта – понятно, что все деньги городская мэрия тратит именно на этом направлении.

Какой нормальный человек в этой ситуации будет тратить десятки миллионов на облагораживание зданий, которые, в любом случае, обречены на уродство, просто в покрашенном виде они будут менее уродливы, чем сейчас? Так что эта тема вряд ли потеряет актуальность в ближайшие десятилетия как минимум.

Но пристройки – это так, вопрос эстетики. Чтобы глаза не мозолили, не более того. Торгашеский беспредел на городских улицах – куда более серьезная проблема, которая является общим индикатором положения в Грузии.

Со дня восстановления независимости страны прошло 30 лет, за это время многое изменилось – нравы, образ жизни, система ценностей. В последние 15 лет в Грузии так или иначе растет экономика, проводятся реформы, иногда показушные, иногда реальные. Но за все эти годы целая прослойка населения остается вообще вне пределов каких-либо изменений. Для них на улице – 90-е годы, с той лишь разницей, что у них не отбирают товары автоматчики. Ну и еще мобильные телефоны появились, вот и вся разница.

Вся эта огромная масса люмпен-пролетариата полностью предоставлена сама себе, и вся ее ответственность перед государством заключается лишь в том, чтобы держать рот на замке и голосовать, за кого надо. Все реформы, все нововведения, весь прогресс, все развитие – проходят мимо, не задев их даже по касательной.

Сегодня на тбилисских рынках можно увидеть торговцев, которые стоят на одном и том же месте, продают один и тот же товар 20, а то и все 30 лет. Весь ужас в том, что они не только не пытаются что-то изменить, но и вообще не представляют себе жизнь иначе.

По сути – это тоже советское явление. В СССР было такое представление, что Грузия – это такая себе советская Италия, продвинутая и цивилизованная страна, но на самом же деле все обстояло совсем не так. В реальности ГССР была отсталая, глухая провинциальная республика, с преимущественно сельским населением. При этом была небольшая прослойка певунов-плясунов-поэтов-актеров, которые пытались придать этому быдлу более или менее гламурный оттенок.

После развала СССР выяснилось, что в сельской местности в Грузии проживает слишком много народу – имеющегося земельного фонда не хватит на то, чтобы все они могли заняться доходным крупным фермерством, а их образования и уровня интеллекта хватит только на то, чтобы копаться с сохой на приусадебном участке и продавать по пять килограмм яблок возле тбилисских станций метро – предел мечтаний.

В результате вся эта деклассированная масса ринулась в Тбилиси и стала заниматься тем, что просто, легко и не требует никаких серьезных знаний – «купи-продаем». Купили на оптовом рынке, встали возле станции метро и продали с наценкой. Вот и весь нехитрый бизнес. Уже без малого 30 лет. Можете себе представить уровень личностной деградации?

В результате, туристический город, куда ежегодно приезжают миллионы иностранцев, задыхается от повсеместной торговли. Кроме того – вот скажите, что большинство людей вспоминают, когда слышат слово «рынок»? Некую огороженную территорию, где собираются торговцы. В теории так оно и есть, но на практике в Грузии – все значительно хуже: рынок – это уже не просто один отдельно взятый рынок, но и сотни возникших вокруг него торговых точек, палаток, жестяных будок. Сделать что-либо с этой огромной массой нет никакой возможности.

Надо признать, что привести в порядок торговлю на тбилисских улицах пытались и при наикровавейшем из режимов, и в условиях невиданной демократии. До какого-то уровня это получалось, а потом – тупик...

Как правило, торговый беспредел на тбилисских улицах связывают с безработицей – мол, рабочих мест не хватает, заводов-фабрик нет, вот и стоят на улице.

Если мое многолетнее наблюдение над грузинским народом и позволяет делать какой-то вывод, то скорее Камбоджа полетит в космос, чем наш деклассированный элемент сможет работать на заводе, пусть даже выполняя самые простые задания. Никакая индустриализация в данном случае не поможет – даже в советское время большинство рабочих на предприятиях были русские, если грузины и работали – то это была лимита с расчетом на получение квартиры. При этом, даже работая на заводах, по психологии они не выросли в рабочий класс, так и оставшись деклассированным крестьянами. Вчерашняя лимита сегодня душит в своих объятиях город, превращая в мусорную свалку все, к чему прикасается. Соответственно, никаких экономических решений эта проблема не имеет, даже если в Грузии откроется сеть автозаводов..

Остается единственный вариант – бульдозер. Но, поскольку все охотятся за голосами быдла, то вряд ли кто-то рискнет пойти на такой радикальный вариант. А значит, весь этот бардак на наших улицах продолжится. На радость российским блогерам...

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