Мир без правил

Новый 2020 год начался с похорон очередных норм и правил, которыми худо-бедно, но регулировались взаимоотношения на нашей планете. Несколько дней назад президент мировой державы приказал ликвидировать государственного чиновника чужой страны, на чужой территории. И не просто приказал, но и публично взял на себя ответственность за это убийство.

Уверена, что эта авантюра будет иметь серьезные последствия для всего мира. И сейчас я не про третью мировую войну, которую с такой готовностью предрекают мои коллеги. Лично я не склонна проводить параллель между бомбежкой в Багдаде и выстрелом в Сараево. Но прогнозы о войне-мире-переговорах я оставлю политологам и конфликтологам с громкими именами. Я хочу объяснить, почему из крохотной точки на побережье Черного моря я позволяю себе размышлять над процессами, происходящими в мире. Мало того, что до Ирана и Ирака от нашей страны гораздо ближе, чем от Америки, есть у меня подозрения, что в контексте сегодняшних событий возможности для мирного диалога между тремя маленькими странами, находящими в состоянии войны – Грузией, Абхазией и Южной Осетией, – сузились до ничтожного уровня.

4 января парламент Абхазии, МИДы Южной Осетии и Грузии сделали заявления. Абхазский парламент назвал убийство иранского государственного деятеля актом государственного терроризма. По мнению абхазских парламентариев, это преступление «ставит человечество на грань очередной мировой войны с непредсказуемыми последствиями». Реакция МИДа Южной Осетии была примерно такой же. А вот МИД Грузии оправдал убийство иранского генерала в аэропорту Ирака требованиями безопасности, и вспомнив Венскую конвенцию.

В общем, Грузия выступила в роли католиков, которые, не дожидаясь папы Римского (в нашем контексте – Конгресса США), встали на позицию диаметрально противоположную «своим территориям». Отмечу, что Конгресс не спешит одобрить действия Трампа – в обеих палатах звучат предложения ограничить военные полномочия президента в отношении Ирана, и эта реакция заслуживает уважения.

Конечно, мнение абхазских парламентариев, абхазского и осетинского народов совершенно не волнует Трампа, так же, как и мнение Грузии. Но эти заявления – констатация диаметрально противоположных геополитических ориентиров и негативного отношения Абхазии и Южной Осетии к американской политике. Субъективных оснований для такого отношения у абхазов (и осетин) более чем достаточно. Основная причина – это финансовая поддержка США, направленная на милитаризацию Грузии, с которой Абхазия по сей день находится в состоянии войны, а также поддержка различных грузинских программ по ликвидации абхазской (и осетинской) государственности.

Ни для кого не является секретом давление, которое оказывают американские «посредники» на абхазских (осетинских) участников на Женевских дискуссиях, основная цель которых – подписание договора о невозобновлении войны между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. Решусь утверждать, что неподписание соглашения о мире между Абхазией (Южной Осетией) и Грузией – результат поддержки Грузии американскими «посредниками». В Абхазии эта поддержка несуществующей территориальной целостности Грузии Америкой воспринимается как поддержка агрессора.

В жизни важны прецеденты, важны примеры. Мне не раз приходилось спорить об Америке со своими соотечественниками. Но после совершенного президентом США преступления в чужой стране будет очень сложно защищать эту страну, рассказывая о ее достижениях в вопросе свободы слова, демократии или справедливого государственного устройства.

Смогли совершить точечное убийство в Ираке, кто мешает сделать то же самое в Абхазии, Турции, Великобритании или Армении? И что можно возразить на типичный комментарий абхазского пользователя соцсетей: «И вы нам будете еще рассказывать о демократии? О международном праве?»

Роль личности в истории никто не отрицал. И я не намерена это делать – эти личности «портачили» во все времена, а у народа «чубы трещали». И все, что мне остается, – надеяться на чудо, которое, как говорят, случается на Рождество. А еще в этот Сочельник, в ночь на 7 января, я загадаю мир во всем мире и ливень в Австралии. Это сегодня меня беспокоит гораздо больше, чем политики всех стран мира вместе взятые и по отдельности. С Рождеством Христовым!

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