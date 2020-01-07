СМИ сообщили об отказе США выдать визу главе МИД Ирана

Власти США отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу, который собирался приехать в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН 9 января. Об этом сообщают Reuters и издание Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве. Подробности о причинах отказа в визе не сообщаются. В Госдепартаменте США отказались от комментариев.
По информации СМИ, такое решение было принято на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада 3 января в результате американского авиаудара по приказу Дональда Трампа. Для главы МИД Ирана это была первая возможность напрямую призвать мировое сообщество осудить убийство Сулеймани, отмечают источники.
Отказ во въездной визе для участия в мероприятиях ООН противоречит соглашению от 1947 года, по которому американские власти обязаны разрешать въезд в США всем участникам мероприятий ООН, так как штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. Собеседник Foreign Policy рассказал, что иранский министр запросил визу "несколько недель назад".
Вашингтон настаивает на том, что имеет право отказывать в визе по соображениям безопасности и борьбы с терроризмом, отмечает Reuters.
Государственный секретарь США Майк Помпео обсудил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским перенесение даты визита в Украину, сообщила Радiо Свобода со ссылкой на заявление Госдепартамента США.
«Стороны также обсудили положение на Ближнем Востоке, госсекретарь высоко оценил осуждение Украины нападение на посольство США в Багдаде. Госсекретарь Помпео сообщил о твердой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил наше длительное стратегическое партнерство», – говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Морган Ортегус.
В офисе президента Украины об этом разговоре пока не сообщали.
Сам Владимир Зеленский, неожиданно завершив свой отдых в Буковеле, без объявлений прибыл в Оман. Государство известно как нефтегазодобывающая страна, туристическая и курортная территория, а также оффшорная зона, внесенная в «черный список» Евросоюза.
По официальной версии, у Зеленского в Омане «были запланированы встречи на высшем уровне», при этом он прибыл туда «вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства».
Самые высокие государственные должности в Омане – премьер-министра, министра иностранных дел, министра обороны и председателя Центрального банка – принадлежат главе абсолютной монархии, 79-летнему султану Кабусу бен Саиду ас-Саиду, который сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.
Как сообщали в офисе Зеленского, в течение двух дней, 5 и 6 января, он встретился в Омане с двумя должностными лицами – министром, ответственным за иностранные дела (на днях он выразил от имени Омана поддержку Ирану в его противостоянии с США), и исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда страны. Зеленский обсуждал с ними возможность инвестиций в Украину.
Майкл Помпео планировал посетить 3 января Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Но 1 января эту поездку перенесли на «ближайшее время» из-за необходимости находиться в Вашингтоне и реагировать на ситуацию в Ираке, где ранее произошло нападение на посольство США в Багдаде. Спикер Госдепартамента США Морган Ортегус тогда сообщил, что Госсекретарю нужно «гарантировать безопасность американцев на Ближнем Востоке».
Агентство Reuters и несколько других СМИ в ночь на 7 июня опубликовали письмо, подписанное бригадным генералом Уильямом Сили, который является командующим американскими подразделениями в Ираке. В нем сказано о намерении США вывести свои войска из Ирака (сейчас в этой стране размещены около 5 тысяч американских военных). Агентства утверждают, что письмо подлинное.
"В знак уважения к суверенитету Республики Ирак и в соответствии с требованием иракского парламента и премьер-министра в течение ближайших дней и недель будет перемещать свои военные силы", – сказано в письме.
Накануне парламент Ирака на экстренном заседании принял резолюцию с призывом вывести все иностранные войска с территории страны из-за убийства в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани. Это было сделано 3 января по приказу Дональда Трампа.
Парламент Ирака также призвал к запрету любой иностранной военной активности на иракской территории, в воздушном пространстве или в территориальных водах страны, "какими бы обстоятельствами такая активность ни объяснялась".
Почти сразу же после публикации письма глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли назвал его "черновиком" и ошибкой. Это же заявил министр обороны США Марк Еспер, по словам которого, у США в данный момент нет планов по выводу войск из Ирака.
"Это письмо – черновик. Это была ошибка, оно не было подписано, его не должны были обнародовать", – цитирует заявление Милли телекомпания CNN. Как отметил глава Комитета начальников штабов, письмо было "плохо сформулировано".
Президент США Дональд Трамп также ранее отказался выводить американских военных из Ирака, пригрозив стране "беспрецедентными санкциями". Однако представители государств-членов НАТО на экстренном заседании в Брюсселе 6 января решили приостановить миссию Альянса в Ираке "ради безопасности своих военных". Об этом после встречи заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"В любых наших действиях безопасность нашего персонала остается первостепенной. Поэтому мы решили временно приостановить на местах нашу деятельность по подготовке иракских военных и принимаем все необходимые меры по защите нашего личного состава", – подчеркнул Столтенберг после внеочередного заседания Совета НАТО на уровне послов Альянса. По его словам, НАТО возобновит работу своей миссии, "как только это снова станет возможным".
Осужденный по т.н. делу о цианиде протоиерей Георгий Мамаладзе начал в пенитенциарном заведении голодовку. Данную информацию распространяет один из его адвокатов Ника Гварамия, передает «ИнтерпрессНьюс».
Как написал Гварамия в соцсети, Георгию Мамаладзе трудно говорить. «Сейчас я вышел от Георгия Мамаладзе. Этот человек не просто пленник Иванишвили и патриархии, он приговорен к смерти. Он объявил голодовку, с трудом говорит, конечности на отнявшейся стороне стали очень тонкими», - написал Гварамия в соцсети.
Пожизненное заключение грозит 67-летнему голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, судебный процесс над которым начался в понедельник, 6 января, в Нью-Йорке. Вайнштейн обвиняется в сексуальных домогательствах, иски к нему предъявили десятки женщин. На процессе будут рассмотрены только два случая – обвинения в изнасиловании и в принуждении к оральному сексу в 2013 и 2006 годах. Как сообщает «Немецкая волна», отбор членов коллегии присяжных заседателей займет около двух недель. На сам процесс потребуется не менее полутора месяцев.
Харви Вайнштейн сдался полиции в мае 2018 года и был освобожден под залог.
Осенью 2017 года десятки женщин начали предъявлять к Вайнштейну претензии разной тяжести, вскоре число жалобщиц превысило 80. Среди заявительниц о домогательствах Вайнштейна кинозвезды Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд.
Дело Вайнштейна спровоцировало массу частных публичных обвинений в адрес других известных мужчин, что привело к началу всемирной кампании против сексуальных домогательств под хештегом #MeToo.
Европейский Союз выразил сожаление в связи с решением Ирана выйти из ядерной сделки. Вместе с тем, в Брюсселе заявляют о решимости предотвратить разработку Ираном ядерного оружия.
Агентство Associated Press отмечает, что многостороннее соглашение с Ираном, достигнутое в 2015 году, известное как «ядерная сделка», «оказалось в коме», после одностороннего решения президента Дональда Трампа выйти из него. Одновременно Трамп объявил о восстановлении антииранских санкций. Агентство отмечает, что санкции нанесли сильный удар «по едва дышащей иранской экономике». В ответ на действия США Тегеран начал постепенно отказываться от своих обязательств по ядерной сделке.
После убийства 3 января в Багдаде главного военного стратега Ирана генерала Сулеймани (удар наносился с американского дрона) Иран объявил о выходе из международного соглашения 2015 года.
Глава ведомства ЕС по внешней политике Джозеф Боррель заявил о глубоком сожалении по поводу этого решения Тегерана. Он подчеркнул, что полное выполнение всеми сторонами условий ядерной сделки сейчас важно как никогда, потому что, по его словам, речь идет о региональной стабильности и глобальной безопасности.
ЕС выполняет роль наблюдателя за выполнением Ираном условий сделки, поскольку именно в обмен на это Тегерану, как предусмотрено сделкой, предоставляются экономическая помощь. Что касается ядерных аспектов соблюдения условий соглашения, за ними следит МАГАТЭ - специализированного агентства ООН по атомной энергии.
Совместный всеобъемлющий план действий, известный как «ядерная сделка», был подписан в 2015 году Ираном и пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (США, Россией, КНР, Великобританией и Францией), а также Германией.
Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила, что задержала пользователя фейковой страницы в соцсети: он написал пост о премьер-министре Пашиняне и о том, что он направил поздравления президенту США Дональду Трампу в связи с убийством в ночь на 3 января генерал-майора Касема Сулеймани, командира "Кудс" – элитного военного подразделения иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Сулеймани был убит в результате направленного авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде, куда прилетел из Ирана.
Видео задержания было выложено в Сети. Пользователь "опубликовал и распространил информацию, которая была расценена как ущерб государству, обществу и личности и было направлено на подстрекательство межнациональной, межрасовой и межрелигиозной розни", заявили в СНБ Армении.
Пост, о котором идет речь, был написан 3 января на странице пользователя Facebook с именем "Диана Арутюнян". В нем было сказано, что Пашинян якобы поздравил президента США с успешными действиями в отношении высокопоставленного военного Ирана".
"Эта ложная информация из поста получила распространение в азербайджанских и иранских СМИ", – заявили в СНБ Армении.
В США Корпус стражей Исламской революции назван террористической организацией, а США оправдывают убийство Сулеймани, заявляя, что он причастен к убийствам "тысяч" американцев. В то же время высшее руководство Ирана, России и Ливана резко раскритиковали убийство военного, а министр иностранных дел исламской республики Джавад Зариф назвал его актом международного терроризма". Ереван поддерживает тесные связи и с США, и с Ираном, поэтому сам Пашинян на своей официальной странице в соцсетях отрицал, что поздравлял Трампа с убийством Сулеймани, и призывал США и Иран к "сдержанности".
В СНБ сообщили, что спецслужбы выяснили, кто стоит за фейковой страницей "Диана Арутюнян", и задержали этого человека: на видео он признается, что аккаунт принадлежит именно ему:
"Страница с псевдонимом "Диана Арутюнян" была создана и поддерживается мной. С 2018 года на ней я публикую посты, имеющие политическую направленность, с различными комментариями. Я сделал это, чтобы дискредитировать армянские власти, поскольку придерживаюсь оппозиционных взглядов и считаю несправедливым содержание (экс-президента Армении) Роберта Кочаряна под стражей", – говорит задержанный в видео.
В отношении задержанного мужчины заведено уголовное дело, но СНБ не раскрывает, по какой статье. Если ему будет вынесен приговор по статье 135 "Клевета", то задержанному грозит штраф в размере до 200 минимальных окладов либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на два месяца. Если же речь идет о статье 226, то ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 6 лет.
Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Москву. Как сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, главная причина визита - резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке в связи с гибелью иранского генерала в результате американского авиаудара. По словам Зайберта, канцлер обсудит с президентом России Владимиром Путиным "полыхающие сейчас очаги напряженности", в том числе ситуацию в Иране, Ираке, Сирии и Ливии. Меркель будет сопровождать в поездке глава МИД Германии Хайко Мас.
О том, что Меркель намеревается в ближайшее время посетить Москву, ранее не сообщалось. В сообщении Кремля о её будущем визите говорится, что среди тем для обсуждения будет и реализация Минских договорённостей об урегулировании конфликта на востоке Украины.
Меркель нечасто бывает в России. В последний раз она приезжала в мае 2018 года, переговоры с Владимиром Путиным тогда прошли в Сочи. Канцлер, однако, нередко встречается с президентом России, последние их переговоры прошли в Париже 9 декабря прошлого года во время саммита в "нормандском формате", посвящённого ситуации на Украине.
Официальный Берлин сдержанно отреагировал на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Германия призвала не допустить эскалации ситуации на Ближнем Востоке и сохранить ядерное соглашение шести держав с Ираном, о фактическом выходе из которого в воскресенье объявил Тегеран.
В декабре Германия осудила решение США ввести санкции против подрядчиков строительства газопровода "Северный поток-2" из России по дну Балтийского моря. Не сообщается, обсудит ли Меркель с Путиным судьбу недостроенного газопровода в ходе визита в Москву.
Спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что на этой неделе вынесет на голосование резолюцию об ограничении полномочий президента Дональда Трампа по ведению военных действий в отношении Ирана.
По словам Пелоси, проект резолюции предусматривает, что без одобрения Конгресса администрация должна прекратить любые военные действия в отношении Ирана в течение ближайших 30 дней.
Аналогичную резолюцию внёс в Сенат сенатор-демократ Тим Кейн. Есть и иные проекты подобных резолюций. В частности, сенатор Берни Сандерс, претендующий на выдвижение в президенты от демократов, предлагает заморозить финансирование любых военных действий против Ирана, не одобренных Конгрессом.
Проекты резолюций - реакция демократов на операцию США против видного иранского генерала Касема Сулеймани. Он был убит 3 января в аэропорту Багдада а результате американского авиаудара. Большинство демократов подвергло решение президента Трампа отдать приказ об операции против Сулеймани критике. Многие демократы указали на то, что Конгресс не был уведомлен об ударе заранее. Видные оппоненты Трампа, в частности бывший вице-президент Джо Байден, выступили с заявлениями, в которых, подчёркивая, что не сожалеют о судьбе Сулеймани, осуждают его убийство, утверждая, что оно приведёт к дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, что нанесёт ущерб США. Одна из лидеров левого крыла партии, член Конгресса Александра Оказио-Кортес, назвала "военным преступлением" угрозы Трампа нанести удары по иранским объектам в случае, если Иран будет мстить за Сулеймани.
Администрация Трампа и большинство республиканцев защищают решение президента. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в воскресенье, что выводы разведки, на основании которых принималось решение об убийстве Сулеймани, были верны. По словам Помпео, бездействие привело бы к более серьезной опасности. Госсекретарь утверждает, что один из командующий Корпуса стражей исламской революции, признанного в США террористической организацией, планировал операции против американских целей.
Действия Трампа поддержал бывший командующий вооружёнными силами США в Ираке и бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус. Он высказал мнение, что Сулеймани был более опасным врагом США, чем недавно убитый лидер террористической организации "Исламское государство" Абу-Бакр аль-Багдади и даже Усама бин Ладен.
Самолет авиакомпании "Победа", который накануне днем выполнял рейс по маршруту Москва – Владикавказ, неожиданно произвел короткую посадку в Минеральных Водах.
При подлете к столице Северной Осетии на борту объявили, что одному из пассажиров надо выйти в Минводах. Об этом рассказали в социальных сетях пассажиры аэробуса, в шутку назвавшие его авиамаршруткой. При этом, как они утверждают, никто из пассажиров не нарушал правил нахождения на борту самолета, все были здоровы, а метеоусловия были благоприятными.
По их словам, после того, как минводский пассажир сошел с трапа, самолет вновь поднялся в небо и через 15-20 минут совершил посадку в конечном пункте назначения.
"Кавказ.Реалии" не удалось оперативно получить комментарии в пресс-службе авиакомпании "Победа". В пресс-службе аэропорта "Владикавказ" подтвердили, что самолет лоукостера прибыл с задержкой, но затруднились назвать причину.
"Как правило, если на борту кто-то из пассажиров начинает курить, командир корабля принимает решение о посадке в ближайшем аэропорту", - добавил собеседник.
Председатель парламента Арчил Талаквадзе прокомментировал возможный визит в Грузию главы МИД России Сергея Лаврова в рамках министериала Совета Европы.
На вопрос, впустит ли грузинская сторона в Грузию Сергея Лаврова, Талаквадзе сказал, что «пересечение границы касается других структур».
«Я действительно не могу сказать, куда приедет, а куда не приедет министр иностранных дел другой страны. Грузия приняла председательство в Совете Европы, и мы взяли на себя ответственность за проведение мероприятий, традиционно проводимых страной-председателем, в том числе министериала. Если он прибудет, то в Грузии его встретит протест из-за того, что наши территории оккупированы. В Грузии его встретят очень принципиальные позиции власти, что власть России должна выполнить взятые обязательства. В Грузии его встретят конкретные выводы и оценки в связи с теми делами, где тяжело нарушались права наших граждан, были убийства, похищения и незаконные задержания. В Грузии его встретят очень принципиальные политические заявления со стороны нашей правительственной команды», - заявил Талаквадзе, передает «ИнтерпрессНьюс».
Напомним: Грузия как страна-председатель Совета Европы, должна принять в мае встречу комитета министров Совета Европы и делегации стран-членов организации. По существующей информации, российскую делегацию будет представлять Сергей Лавров, который неоднократно нарушал закон «Об оккупированных территориях Грузии».
Нефть и золото подорожали на фоне нестабильности на Ближнем востоке, вызванном убийством иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Золото подорожало до максимума за последние шесть лет, достигнув цены 1,576.85 долларов за тройскую унцию. Цена на нефть марки Brent превысила отметку в 70 долларов за баррель. Доходность 10-летних облигаций США снизилась более чем на один базисный пункт до 1,77 процента, что показывает повышение интереса инвесторов к этим ценным бумагам.
Иранский генерал Касем Сулеймани, командовавший спецназом в составе Корпуса стражей исламской революции, был убит ударом с дрона в районе багдадского аэропорта 3 января. Удар был нанесён по распоряжению президента США Дональда Трампа. В Пентагоне заявили, что генерал разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке.
Убийство высокопоставленного военного обострило ситуацию в регионе. Парламент Ирака потребовал вывести из страны иностранные войска, Иран заявил о фактической разморозке военной ядерной программы, президент Ирана Хасан Роухани назвал атаку "террористическим актом" и пообещал, что "Америка дорого за него заплатит".
Грузия как председатель Комитета министров Совета Европы будет действовать в соответствии с уставом, - так ответила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили на вопрос журналистов о возможном визите в Грузию в рамках министериала Совета Европы главы МИД России Сергея Лаврова.
По ее словам, заявление в связи с мероприятием будет сделано по согласованию с секретариатом комитета.
«Министерство иностранных дел сделало по этому поводу пояснение. Сейчас у Грузии уникальная позиция - она является страной-председателем Комитета министров. Спустя ровно 20 лет после нашего вступления, это очень большая ответственность, а также возможность для страны представить себя с самой лучшей стороны. Наша страна как председатель Комитета министров Совета Европы будет действовать в соответствии с уставом», - заявила Кетеван Цихелашвили, передает «ИнтерпрессНьюс».
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась помиловать осужденного протоиерея Георгия Мамаладзе. Соответствующее заявление президент сделала на брифинге несколько минут назад.
«В связи с Георгием Мамаладзе я руководствовалась главным принципом, чтобы моим решением не содействовать какому-либо новому противостоянию в обществе ... Я не смогла найти аргумента, почему следует сделать исключение в случае протоиерея Георгия Мамаладзе», - заявила президент, передаёт «ИнтерпрессНьюс».
Напомним, 5 сентября 2017 года протоиерей Мамаладзе был приговорен к 9 годам лишения свободы.
Вместе с тем, опираясь на новые критерии помилования, президент Грузии сегодня помиловала 5 человек.
«Учитывая новые критерии помилования и все обстоятельства, был принят сегодняшний акт о помиловании, который предусматривает помилование 5 человек - этот список, как и в прошлом году, был составлен тотлько под мою ответственность», - заявила на брифинге президент Грузии Саломе Зурабишвили.
По ее словам, в стране должно быть сохранено единство и главной целью должна быть деэскалация.
«Закончился 2019 год, и новый год начался с объединения нашего общества, правда, вокруг всего нескольких, но важных вопросов. В то время, когда в стране начинается год выборов, когда в регионе и вокруг него напряженность и эскалация, еще важнее сохранять единство и спокойствие, преодолеть поляризацию и ненависть. Деэскалация должна быть нашей целью в стране и за рубежом, и это будет моей целью года», - сказала президент Грузии.
В Тегеране сотни тысяч людей вышли на прощание с генералом Касемом Сулеймани, который командовал Корпусом стражей иранской революции и 3 января был убит вблизи аэропорта Багдада во время авиаудара США.
Церемонию прощания с Сулеймани транслировали почти все телеканалы страны, а молитву над телом генерала прочитал лично верховный лидер Ирана Али Хаменеи. После завершения этой молитвы толпа начала скандировать "Смерть Америке". Дочь Сулеймани пообещала, что заявила, что день гибели её отца станет "чёрным днём" для Соединённых Штатов и их союзника Израиля.
Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Ирану ракетными ударами по культурным объектам, если Тегеран попытается отомстить за убийство генерала Сулеймани. "Они убивают наших людей, пытают и калечат их. Они используют мины и взрывают наших людей, а нам нельзя трогать их культурные объекты? Это так не работает", – заявил Трамп.
Молодежная сборная России по хоккею проиграла в финале чемпионата мира для игроков до 20 лет сборной Канаде. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу Канады.
По ходу третьего периода сборная России вела 3:1.
Несколько дней назад на групповом этапе турнира россияне обыграли канадцев со счетом 0:6.
Российская команда могла в пятый раз в истории выиграть молодежный чемпионат мира по хоккею. В последний раз это удавалось сделать в 2011 году. Тогда российская команда победила Канаду со счетом 5:3, по ходу матча проигрывая 0:3. Именно эту игру – вместо прямой трансляции финала 2020 года – показывал вчера федеральный телеканал "Матч ТВ". В итоге некоторые зрители, в том числе депутат Государственной думы, решили, что Россия выиграла, а не проиграла.
"Матч ТВ" показывал запись финала 9-летней давности в то же время, когда на Первом канале шёл финал этого года. Как объяснили комментаторы на "Матч ТВ", Первый канал приобрел право на эксклюзивную трансляцию финального матча чемпионата.
Молодёжная сборная Канады в предыдущий раз становилась чемпионом мира в 2018 году.
В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус". Лучшим фильмом признана военно-историческая драма Сэма Мендеса "1917" о двух британских солдатах во время Первой мировой войны. Мендес также получил приз за лучшую режиссуру.
В номинации "Лучший фильм – комедия или мюзикл" победила картина "Однажды… в Голливуде". Её создатель Квентин Тарантино получил награду в номинации "Лучший сценарий". Сыгравший в картине Бред Питт стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший актёр второго плана. Всего картина была номинирована в пяти категориях.
"Паразиты" – стал лучшим фильмом на иностранном языке. В прошлом году лента получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале.
Хоакин Феникс стал лучшим актёром драмы за главную роль в фильме "Джокер". Приза за лучшую женскую роль удостоена Рене Зеллвегер, сыгравшая в байопике о Джуди Гарленд "Джуди".
Сериал "Чернобыль" телеканала HBO о трагедии на Чернобыльской атомной электростанции удостоен "Золотого глобуса" в категории "Лучший мини-сериал или телевизионный фильм".
На премию претендовали шесть российских фильмов, в частности – "Дылда" Кантемира Балагова, но они не получили награды.
"Золотой глобус" – американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. Премия вручается в 25 номинациях.
Администрация «Фейсбука» продолжит работать над вопросом выявления в Грузии т.н. ботов и троллей.
«ИнтерпрессНьюс» обратился к администрации «Фейсбука» с вопросами о блокировании в соцсети «фейковых страниц», и получил ответное письмо. Администрация «Фейсбука» поясняет, что начала работу по выявлению в Грузии т.н. ботов и троллей с сентября 2019 года, этот процесс не завершен и она работает с исследователями безопасности, чтобы вновь идентифицировать подобные операции.
«Мы обнаружили эту активность в сентябре 2019 года, при исследовании координированного, неаутентичного поведения в регионе. В ходе своего анализа мы также использовали открытые сообщения местных неправительственных организаций. Наша команда на «Фейсбуке» и «Инстаграме» проактивно ищет отрицательных акторов и их действия на этих платформах. Мы продолжаем работать вместе с нашими партнерами и исследователями безопасности, чтобы найти и выявить подобные операции», - говорится в письме администрации «Фейсбука».
Напомним, несколько недель назад администрация «Фейсбука» заблокировала 39 грузинских аккаунтов в «Фейсбуке», 344 страницы, 13 групп, 22 аккаунта в «Инстаграме».
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае, если Багдад предпримет "враждебные действия" в отношении Вашингтона. В частности, речь идёт о требовании вывести американские войска из страны. "Иранские санкции покажутся Багдаду мелочью", заявил президент США журналистам в ночь на понедельник, 6 января.
По его словам, американские военные не покинут территорию Ирака, пока страна не заплатит за авиабазу, которую построили США. "Строительство стоило миллиарды долларов. Мы не уйдем, если они не заплатят нам за это", - сказал Трамп.
Накануне парламент Ирака на экстренном заседании принял резолюцию с призывом вывести все иностранные войска с территории страны. Это стало реакцией на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада 3 января по приказу Дональда Трампа.
Парламент Ирака также призвал к запрету любой иностранной военной активности на иракской территории, в воздушном пространстве или в территориальных водах, какими бы обстоятельствами такая активность не объяснялась.
В настоящее время в Ираке находятся 5 тысяч военнослужащих США.
Иракское правительство уже разрабатывает шаги и правовые меры по выводу американских войск из страны.
В Госдепартаменте США призвали правительство Ирака переосмыслить это решение, отметив важность прочного партнерства двух стран в сфере борьбы с террористической группировкой "Исламское государство". К продолжению сотрудничества в этом направлении призвали лидеры Германии, Франции и Великобритании.
В Хорватии на выборах президента лидирует бывший премьер-министр, лидер оппозиционной Социал-демократической партии страны Зоран Миланович. По предварительным данным, на состоявшемся в воскресенье, 5 января втором туре выборов, за него проголосовали 53 процента избирателей.
Действующий президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которую поддерживает правящая партия "Хорватское демократическое содружество", набирает 47 процентов голосов.
В первом туре президентских выборов, который прошёл две недели назад, Миланович получил около 30 процентов голосов, Грабар-Китарович – почти на три процента голосов меньше. Согласно социологическим опросам, перед вторым туром разрыв между ними уменьшился до полутора процентов.
Для победы во втором туре достаточно простого большинства голосов.
51-летняя Колинда Грабар-Китарович руководит Хорватией с января 2015 года. Она является первой в истории женщиной, получившей пост президента страны.
После изменений в конституции в 2000 году, когда Хорватия стала парламентской республикой, президент имеет меньше полномочий, чем премьер-министр, но определяет внешнюю политику и занимает пост верховного главнокомандующего.
Хорватия - самый молодой член Европейского Союза, присоединившийся к нему в 2013 году. С 1 января 2020 года она возглавляет Совет Евросоюза.
В Гудаури найден мертвым российский турист. Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в министерстве внутренних дел Грузии, турист попал под лавину.
Спасатели обнаружили тело в результате однодневных поисковых работ. Останки доставлены в прозектуру.
Следствие по делу ведется по статье 116 УК Грузии (причинение смерти по неосторожности).
Власти Ирана заявили, что продолжат сокращение своих обязательств по ядерной сделке 2015 года, которая была заключена с шестью мировыми державами. При этом, Тегеран продолжит сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на официальное заявление, переданное иранским государственным телеканалом.
В Тегеране заявили, что прекращают соблюдение ограничений по обогащению урана, предусмотренных соглашением 2015 года. Не будут соблюдаться и ограничения на ведущиеся научные разработки. Отныне развитие иранской ядерной отрасли будет связано лишь с собственными техническими нуждами.
Иракские парламентарии приняли резолюцию с призывом к выводу всех иностранных войск с территории страны. Как сообщает Би-би-си, это стало реакцией на убийство иранского высокопоставленного генерала в Багдадском аэропорту 3 января.
Парламент Ирака также призвал к запрету любой иностранной военной активности на иракской территории, в воздушном пространстве или в территориальных водах, какими бы обстоятельствами такая активность ни объяснялась.
В настоящее время в Ираке находятся 5 тысяч военнослужащих США, в основном как военные советники.
После убийства иранского генерала Касема Сулеймани тысячи иракцев участвовали в траурной процессии за его гробом, который был доставлен в аэропорт и отправлен в Тегеран.
Касем Сулеймани был одной из самых влиятельных фигур Корпуса Стражей Исламской революции и военных структур Ирана. Удар по его автомобилю в аэропорту Багдада 3 января был нанесён на фоне резко обострившихся отношений между американским контингентом в Ираке и проиранскими вооруженными формированиями. 27 декабря в результате ракетного удара по американской военной базе в Ираке был убит американец, работавший там по контракту. В результате ответного американского удара были убиты 25 бойцов проиранской военной группировки. В последовавшие дни усилилась взаимная непримиримая риторика между сторонами, причастными к обострению отношений между США и Ираном.
Грузовик врезался в аптеку в городе Гурджаани (регион Кахетия) – в результате ДТП пострадали несколько человек. Об этом сообщает «Телекомпания Гурджаани».
Согласно распространившейся информации, авария произошла сегодня днем, 5 января, на проспекте Нонешвили в центре города. Загруженная досками машина съехала с проезжей части, врезалась в установленный на тротуаре киоск, а затем и в аптеку. Кроме того, грузовик столкнулся с несколькими автомобилями, в том числе с микроавтобусом.
Во время ДТП незначительные травмы получили несколько человек. Наиболее серьезно пострадала женщина-пешеход. Бригада скорой помощи доставила ее в городскую клинику «Джеохоспитал».
По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением. Точные причины аварии установит следствие.
Сегодня, 5 января, в Хорватии проходит второй тур президентских выборов. На пост главы государства претендуют действующий президент Колинда Грабар-Китарович и бывший премьер-министр страны, лидер оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович. Победитель будет определен простым большинством голосов.
В первом туре, который прошел две недели назад, Миланович получил 29,55% голосов, Грабар-Китарович – почти на три процента голосов меньше. Согласно социологическим опросам, перед вторым туром разрыв между ними уменьшился до полутора процентов.
Кандидатуру действующего президента поддерживает правоцентристская партия «Хорватское демократическое содружество», имеющая большинство в парламенте. Милановича поддерживает левоцентристская и леволиберальная оппозиция.
Политологи отмечают, что тема взаимоотношений с Россией и Владимиром Путиным во время предвыборной кампании в Хорватии практически не поднималась. Грабар-Китарович лишь отмечала, что благодаря ей у страны хорошие отношения и с США, и с Россией.
51-летняя Колинда Грабар-Китарович руководит Хорватией с января 2015 года, когда во втором туре выборов она получила 50,42% голосов избирателей, обойдя действующего на тот момент президента Иво Йосиповича. При этом в первом туре она, так же как и на нынешних выборах, проиграла.
Грабар-Китарович является первой в истории женщиной, получившей пост президента Хорватии.
При этом глава Хорватии после изменений в Конституции в 2000 году, когда страна стала парламентской республикой, имеет меньше полномочий, чем премьер-министр, но определяет внешнюю политику и занимает пост верховного главнокомандующего.
Действующим премьер-министром Хорватии является Андрей Пленкович. Он состоит в партии «Хорватское демократическое содружество», которая поддерживает нынешнего президента.
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