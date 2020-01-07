35 человек погибли в давке во время похорон генерала Касема Сулеймани

В иранском Кермане в давке на похоронах генерала Касема Сулеймани погибли 35 человек, ещё 48 пострадали. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на государственное телевиение Ирана.

Давка произошла после траурного шествия. Тело генерала Касема Сулеймани для похорон ранее доставили в его родной город на юго-востоке Ирана. В траурной церемонии принимают участие тысячи местных жителей. Сегодняшний день в городе объявлен выходным.

Накануне траурная церемония состоялась в Тегеране. Её посетили сотни тысяч человек. Молитву над телом генерала прочитал лично верховный лидер Ирана Али Хаменеи. После молитвы толпа начала скандировать "Смерть Америке".

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в Багдаде 3 января в результате авиаудара США. Вашингтон называет Сулеймани "террористом номер один" и считает ответственным за убийство сотен американских солдат. Генерал возглавлял спецподразделение Корпуса стражей исламской революции и отвечал за военные операции Ирана за рубежом.

7 января парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями. Решение было принято единогласно.

Убийство Сулеймани вызвало резкое осложнение ситуации на Ближнем Востоке. Власти Ирана пообещали Вашингтону "сокрушительный ответ". Кроме того, Тегеран объявил о выходе из ядерной сделки. Власти Ирака начали подготовку к выводу из страны всех иностранных войск.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ракетными ударами по культурным объектам, если Тегеран попытается отомстить за убийство генерала.