Юрий Изотов: "Не хочу сидеть в тюрьме"

Российский активист и журналист Юрий Изотов, уехавший из России три года назад, обратился к властям Грузии с просьбой предоставить ему политическое убежище. Он опасается, что в России ему грозит уголовное преследование за участие в антивоенных акциях в Киеве и за проект по деанонимизации сотрудников Росгвардии, разгонявших протестующих в Москве летом 2019 года.

Юрию Изотову 23 года, с апреля 2019 года он живет в Тбилиси и работает журналистом в издании "Грани.ру". До этого 2,5 года он жил в Киеве, однако остаться там не смог. 31 декабря Изотов попросил власти Грузии предоставить ему политическое убежище:

– Я подал заявление на получение убежища, чтобы меня не могли депортировать или экстрадировать в Россию, – рассказывает Юрий Изотов. – Все еще сохраняется угроза моего уголовного преследования из-за акции протеста в Киеве и из-за того, что я публиковал данные о силовиках, которые разгоняли митинги в Москве. По второму делу адвокат мне говорил, что вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но он мне прислал материалы проверки, и там есть документ о том, что полиция ходатайствовала об отмене этого постановления и об отправке материала на дополнительную проверку.

– Каковы сейчас этапы рассмотрения этого заявления? Как долго вам ждать какого-то решения или каких-то процедур?

– Мне сказали 28 февраля приходить на так называемое анкетирование. А после анкетирования еще будет собеседование. Когда оно будет – я не знаю. Но, насколько я знаю, в Грузии процедура рассмотрения заявки об убежище занимает полгода. Но если случай покажется сложным, то могут продлить до 9 месяцев.

Активизм Юрия Изотова начался одновременно с конфликтом на востоке Украины – в 2014 году. Тогда 18-летний Изотов участвовал в антивоенных акциях, общался с украинскими активистами. Примерно тогда же начались и проблемы.

В июле 2016 года Изотов отправился в Луганскую область, где неделю проработал в волонтерском лагере "Строим Украину вместе", помогал местным жителям восстанавливать разрушенные войной дома. Тогда в интервью Радио Свобода он рассказывал, что отправиться на Украину его побудило желание увидеть всё своими глазами, а также "своим личным участием искупить коллективную вину за то, что наше государство с Украиной натворило". Когда он возвращался из Луганской области, при прохождении границы цель его визита на территорию Украины вызвала много вопросов со стороны российских пограничников и сотрудников ФСБ, активисту угрожали порчей загранпаспорта и возбуждением уголовного дела.

Вскоре после возвращения из поездки в Луганскую область Юрий Изотов принял решение перебраться из Екатеринбурга в Киев. Связано это было с опасениями за собственную безопасность: на него нападали во время протестных акций и угрожали в социальных сетях, в частности, за публикацию о первой провокации со стороны России с "крымскими диверсантами". В декабре 2016 года активист покинул Россию, однако продолжил участвовать в протестных мероприятиях и за пределами родины.

В феврале 2018 года он вышел на акцию в поддержку того, чтобы представительство Россотрудничества в Киеве прекратило работу. Изотов не скрывает, что протестующие вели себя не очень мирно и в здание Россотрудничества летели яйца, банки и другие предметы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 360 УК "Нападение на дипломатическое учреждение". Изотов признается, что после этого понял, что в Россию вернуться не сможет. Но в Киеве он тоже остаться не смог – власти Украины не продлили ему вид на жительство, и российский активист переехал в Тбилиси.

Летом 2019 года, после московских акций протеста "За честные выборы" Изотов принял участие в кампании по деанонимизации сотрудников правоохранительных органов, которые задерживали и избивали протестующих: "Я тоже к этому имел отношение, создал во "ВКонтакте" группу, в которой опознавал по фотографиям сотрудников полиции, которые участвовали в задержаниях мирных протестующих. Публиковал ссылки на профили этих сотрудников в социальных сетях и другие их данные, которые мне удалось установить по разным открытым источникам", – объяснял Изотов.

Подробнее о свое нынешней жизни в Грузии, об угрозах уголовного преследования в России и о разочаровании в годах, отданных Украине, Юрий Изотов рассказал Радио Свобода:

– Я снял квартиру в Тбилиси, работаю там же в интернет-издании "Грани.ру", пишу новости. У меня в планах в этом году поступить в университет, потому что у меня нет высшего образования. Также мы зарегистрировали организацию "Международный комитет политического Красного Креста". Ее основателями выступили я и Виталий Шишкин, бывший политзаключенный из России. Он получил убежище в Армении. Мы хотим заниматься помощью политзаключенным. Есть разные правозащитные организации, которые оказывают адресную помощь людям, но они очень мало кого охватывают. А мы хотим помогать всем вообще.

– Как в Грузии к вам относятся?

– Есть некий языковой барьер. Действительно, возникают ситуации, когда меня не понимают по-русски. Но в таком случае я использую английский язык. Иногда, к сожалению, бывает такое, что человек не знает оба языка, с ним можно общаться только жестами. Я сейчас пытаюсь учить грузинский язык. Но вообще, слухи о том, что в Грузии якобы плохо относятся к русским, несколько преувеличены. Ко мне нормально относятся, со мной все доброжелательно общаются. Какой-то неприязни к себе не встречал здесь.

– Если говорить об этих уголовных делах, которые вынудили вас уехать, какие сейчас риски вы видите для себя в случае возвращения в Россию?

– Если я вернусь, меня станут таскать на допросы и, возможно, отправят в СИЗО. А я в СИЗО с моей психикой просто не вынесу. Может быть, я и жалею о том, что сделал, но просто не хочу сидеть в тюрьме. Поэтому я принял такое решение – просить убежища здесь.

– С вашей точки зрения, почему вы так привлекли к себе внимание российских спецслужб? Почему вас преследуют и угрожают новым делом?

Я обратил на себя внимание именно поездками в Украину, потому что она считается вражеской страной



– Я думаю, что я привлек внимание своими публикациями, возможно, расследованием по делу "Нового величия". В конце августа вышла моя статья об этом деле, в которой мы назвали имя конкретного сотрудника ФСБ, который эту группу "Новое величие" создал и благодаря которому этих людей арестовали, – Руслана Д. Мы выяснили, что это был гражданин Молдавии, которого зовут Раду Зеленский. До этого были другие публикации, возможно, я ими привлек к себе внимание. Но по поводу дела о силовиках я знаю, что на меня донесли. Есть такой петербургский активист Тимур Булатов, который пишет доносы на всех.

– Но ваши неприятности начались гораздо раньше, в 2016 году, когда вы поехали в Луганскую область в волонтерский лагерь помогать восстанавливать этот район. С вашей зрения, зачем власти на вас давили?

– У меня есть объяснение. Вся эта украинская тема очень токсична, и под вниманием властей находятся все, кто так или иначе связан с Украиной, то есть едет туда, имеет там какие-то контакты и так далее. Мне кажется, я обратил на себя внимание именно поездками в Украину, потому что она считается вражеской страной. И все, кто контактирует с украинцами или туда ездит, они все попадают под внимание спецслужб.

– Недавно в фейсбуке вы написали, что жалеете, что уехали. Почему?

В Украине, придя на акцию протеста и поучаствовав в ней, я отрезал себе путь назад, и теперь не могу с этим ничего поделать

– Да… С одной стороны, мне поступали угрозы, но с другой стороны, это было эмоциональное решение. Возможно, хотелось как-то помочь Украине. У меня были романтические представления об этой стране, связанные с тем, что там произошла революция, что там строится новое общество и так далее. А сейчас эти иллюзии у меня развеялись. Я вижу, что, возможно, больше пользы принес бы за это время, находясь в России. А так получилось, что в Украине, придя на акцию протеста и поучаствовав в ней, я отрезал себе путь назад, и теперь не могу с этим ничего поделать. Хотя, возможно, если бы я находился в России, я был бы более полезен своей стране. Мне кажется, что, возможно, эти годы, которые я потратил на Украину, я их потратил впустую, никому не помог. Мы же видим, что фактически все завоевания Майдана спущены в унитаз. Никаких особых перспектив у Украины, к сожалению, нет.

– Если бы у вас была возможность сейчас вернуться в Россию, чем бы вы хотели заниматься? Какие варианты вы видите для себя, какие условия для возвращения?

Я могу приехать, а со мной могут сделать все что угодно

– В России я бы занимался журналистикой – освещал бы судебные процессы, протесты и другие события. Вариант возвращения очень простой: если мне кто-то гарантируют, что не будет возбуждаться никаких уголовных дел, тогда я, конечно, вернусь. Но мне кажется, что очень высока вероятность обмана в такой ситуации. Я могу приехать, а со мной могут сделать все что угодно. Даже если предположить, что кто-то мне такие гарантии даст, то я, честно говоря, этому человеку не очень сильно буду верить.

– Но у вас есть вера, что в ближайшие годы вы сможете вернуться? Или вы пока хотите планировать свою жизнь в Грузии или в каких-то других странах?

– Надежда есть. И она связана с протестами, которые проходят в России. Мы видим, что 2019 год стал рекордным по числу протестов – это и Шиес, и Москва, и протесты в Екатеринбурге. Мы видим, что люди недовольны, им эта власть не нравится. Я тешу себя надеждой, что в конце концов эта власть в ближайшем будущем все-таки падет. В таком случае я, конечно же, вернусь в Россию, – заключает Юрий Изотов.

Радио Свобода