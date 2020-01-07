«А почему именно судьи должны получать больше?»

– Считаете ли вы справедливым, что зарплаты у судей больше, чем у других государственных служащих?

Астамур Адлейба: Я считаю, что у всех граждан Абхазии, и у государственных служащих, и коммерческих деятелей, должна быть высокая зарплата, тогда будет хорошо. Должна быть высокая зарплата, конечно, это же судьи, это люди, которым мы должны доверять, должна быть высокая зарплата.

Тимур Папба: Да, везде так принято, рисков много. Между тем, что нам нравится и что нужно – это две разные вещи. Если нужно, чтобы у судей была зарплата и они правильно работали, должна быть большая зарплата.

Мзия Мукба, юрист: Я изначально была против этого и писала об этом в «Фейсбуке» не раз, потому что политика определения заработной платы должна быть более равномерной и справедливой. Есть люди гораздо более опасных профессий, например, те же силовые структуры, МЧС и т.д., которые получают в среднем 10-15 тысяч рублей. Их работа гораздо опаснее. Я спрашивала, почему такой подход? Мне сказали, что сделано это исходя из мировой практики, чтобы искоренить злоупотребления в этой сфере. Поверьте мне, чем больше, тем больше аппетит. В данном случае это не будет преградой для получения других доходов.

– Считаете ли вы справедливым, что судьи получают зарплату больше, чем другие государственные служащие?

Тимур Агухава: Я вообще думаю о том, что каждый чиновник, каждый судья или каждый, кто сегодня находится при аппарате государственной власти, должен получать как обычный гражданин нашей республики. Мое мнение такое.

Лиана: Нет.

– Почему?

Лиана: Это глобальный вопрос, потому что работники раньше, хотя раньше тоже была несправедливость, но простых работников вроде не так оценивали, это очень обидно. К рабочим нужно относиться очень положительно, надо ценить их труд. Это не означает, что если он стоит выше рангом, то он должен получать больше. Кто ниже стоит, тот больше работает, поверьте. Я так считаю.

Гена Айба, преподаватель АГУ: Это справедливо. Судьи обязательно должны быть обеспеченными, объективными, чтобы соблазнов у них было меньше. Я считаю, что экономить на медицине и на судьях ни в коем случае нельзя!

Алина: Должны быть одинаковые зарплаты. Ну, несправедливо, жизнь такая, что делать?

Мужчина: Несправедливо.

– Почему?

Мужчина: А почему именно судьи должны получать больше? Почему должны получать больше всех? Не должны, я так понимаю.

Девушка: Вообще, в Абхазии зарплаты очень маленькие. Я думаю, что это неправильно.

Наталья: В отношении судей я ничего не могу сказать. Может быть, они заслуживают такую зарплату. Трудятся справедливо.

Девушка: Я считаю, что у работников государственных структур должны быть достаточные зарплаты, чтобы никто со стороны не мог их заинтересовать. Вот так я выражусь.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия