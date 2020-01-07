Две звезды Герзмава

Вчера телеканал «Абаза» посвятил грандиозную 11-часовую программу, начиная с часу дня до полуночи, юбилею народной артистки Абхазии и России, всемирно известной оперной певицы, кавалера ордена «Ахьдз апша» первой степени Хиблы Герзмава. И тут, конечно, первым делом приходит в голову мысль о том огромном количестве архивных материалов на тему – концертов Хиблы, ее отдельных выступлений, интервью, которое накопилось в видеотеке телеканала. Аналогичную программу, хотя и меньшую по объему, посвятило вчера юбиляру и Абхазское телевидение. А еще, наверное, многие телезрители и ценители ее вокала на постсоветском пространстве были удивлены: «Хибле Герзмава – пятьдесят лет? Кто бы подумал! Выглядит великолепно, гораздо моложе».

Но прежде, чем остановиться на вчерашнем юбилее, сообщу, что всего за две недели до этого, 22 декабря прошлого года, Абхазия чествовала другого деятеля культуры по фамилии Герзмава. И не просто представительницу этого рода, а родную тетю Хиблы, танцовщицу, народную артистку Абхазии и заслуженную артистку Адыгеи Майю Герзмава, которой исполнилось 70 лет. В тот день в зале Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба состоялся посвященный ей юбилейный концерт, на котором все зрители восхищались осанкой и стройностью народной артистки. Майя Герзмава родилась в 1949 году в селе Дурипш в семье Джгуата Герзмава, одного из первых солистов ансамбля долгожителей Абхазии «Нартаа». Любовь к национальной культуре, песням и танцам была привита ей с детства, в доме ее часто устраивались по праздникам импровизированные концерты. В 16 лет юную Майю Герзмава приняли в Госансамбль песни и танца Абхазии. «Я не просто ходила на репетиции, я летела на них. Для меня сцена была жизнью. Я находила дополнительных педагогов-хореографов, читала много литературы, потому что педагоги говорили мне, что, не зная свой народ, его историю, невозможно профессионально танцевать», – вспоминает сейчас Майя Джгуатовна.

Вскоре Майя Герзмава стала ведущей солисткой ансамбля. В разные годы она исполняла ведущие партии в танцах «Абхазская свадьба», «Свидание», «Аурашьа», «Шаратын», но больше всего зрителям запомнилась в роли Сатаней-Гуашьи, матери нартов, в вокально-хореографической постановке «Нартаа». С этим танцем Герзмава выступала на сценах Дамаска, Берлина, Анкары, Мехико, Стамбула, Парижа, Варшавы, Праги, Буэнос-Айреса, Мюнхена – везде, где в советские времена гастролировал Госансамбль Абхазии.

Имя Майи Герзмава уже много лет было у меня и других жителей Абхазии моего поколения на слуху, когда в 1992 году, незадолго до начала грузино-абхазской войны, широкая общественность нашей республики заговорила о молодой вокалистке Хибле Герзмава. Это случилось после того, как знаменитый в Советском Союзе оперный тенор, уроженец Сухума Зураб Соткилава организовал ее, студентки вокального отделения Московской консерватории, выступление на сцене Абхазской госфилармонии.

Было бы, конечно, не совсем корректным сказать, что вскоре звезда племянницы затмила звезду тети: ведь они посвятили свои судьбы разным видам искусства – народным танцам и оперному пению, у каждой свой круг почитателей их талантов. Но факт остается фактом: уже через два года после упомянутого концерта в Сухуме, в 1994 году, завоевав Гран-при Х Международного музыкального фестиваля в Москве, Хибла проснулась знаменитой далеко за пределами постсоветского пространства. А уж как радовались этому ее успеху в Абхазии! Называли это второй победой абхазов после победы в войне 1992-1993 годов.

Хибла – это исконное абхазское имя, на русский язык оно переводится как «златоокая», или, по-другому, «золотые глаза». Родилась она в абхазском курортном городе, тогда – поселке городского типа, Пицунде. Ее отец Леварса, брат Майи, был родом, как нетрудно догадаться, из Дурипша и наверняка тоже участвовал там в домашних концертах по праздникам. Работал в Пицунде переводчиком с немецкого языка и гидом «Интуриста» и привез трехлетней Хибле из ГДР пианино. С детства она играла на нем и пела. Летом в 70-е годы, кстати, пансионаты курорта Пицунда на 80-90 процентов заполняли туристы из ГДР. С этим, по-видимому, и связана была идея об установке немецкими специалистами органа в Пицундском православном храме. И звучание органа в этом храме десятого века постройки, недалеко от которого Хибла родилась, и концерты в курзале курорта с участием выдающихся исполнителей, безусловно, повлияли на формирование ее дарования. Жаль только, что ни отец ее, ни мать, работавшая старшим администратором на курорте, не успели увидеть головокружительных успехов дочери – умерли в возрасте около сорока, когда самой Хибле было 16 и 18 лет.

Она окончила музыкальную школу в Гагре и Сухумское музыкальное училище по классу фортепиано, мечтала стать органисткой. Ее сухумскими преподавателями были Карлен Яврян и Жозефина Бумбуриди. Но, поступив учиться в Москве, уже бесповоротно связала свою жизнь с пением. С 1995 года Хибла Герзмава – солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. И остается верной этому театру уже четверть века.

В 2001 году организовала в Абхазии ежегодный музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…» Ведущим фестиваля много лет являлся известный музыковед Святослав Бэлза. В прошлом году фестиваль прошел в Сухуме, впервые – на стадионе.

В феврале 2014 года приняла участие в церемонии закрытия зимних Олимпийских Игр в Сочи, исполнила Олимпийский вальс, двигаясь по воздушному океану на корабле «Вестник весны».

За время своей карьеры Хибла Герзмава выступала на сценах Мариинского театра в Санкт-Петербурге, «Ковент-Гарден» в Лондоне, нью-йоркского театра «Метрополитен-опера», Венской государственной оперы, Театра Елисейских полей в Париже и других широко известных в мире площадках. Гастролировала с концертными программами в Швеции, Голландии, Бельгии, Испании, Греции, Японии, Турции…

Вчера президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил Хиблу Герзмава с юбилеем. В поздравлении говорится: «Ваша блестящая творческая биография, насыщенная триумфами, овациями, зрительской любовью и яркими событиями вызывает искреннее восхищение. Уникальный голос, неотразимая артистическая харизма, мощный драматический талант, красота и обаяние, трудолюбие и упорство – эти и другие удивительные качества определили Ваш статус певицы и артистки мирового масштаба». Президент напомнил, что на какой сцене бы ни выступала Хибла Герзмава, она всегда с гордостью говорит о принадлежности к абхазскому народу, к родной Абхазии, и назвал певицу культурным послом Абхазии в мире.

И, действительно, многие сходятся в убеждении, что после ухода из жизни в 2016 году великолепного писателя Фазиля Искандера именно Хибла Герзмава стала полпредом Абхазии в окружающем мире в области культуры.

Прошлым летом, гуляя с гостями на набережной объединения пансионатов курорта «Пицунда», я подошел к знакомой с юных лет статуе героини древнегреческого мифа и многих произведений мировой литературы Медеи, жены аргонавта Ясона, приехавшего в Колхиду за золотым руном. И взглянул на эту статую работы скульптора Церетели новыми глазами – вспомнив, как в одном из телеинтервью Хибла Герзмава рассказывала, что в детстве любила играть у подножия этой статуи. Именно в этой роли, из одноименной оперы Керубини, как пишет музыкальный критик Анатолий Лысенков, певица впоследствии дебютирует на сцене московского музыкального театра и будет исполнять ее на протяжении всей своей блестящей карьеры.

Признаюсь, что на меня исполнение Хиблой Герзмава арии Медеи из этой оперы произвело неизгладимое впечатление. Вот это мощь, вот это накал страстей… Как произвел впечатление и совершенно другой образец ее творчества – снятый в прошлом году телевизионный клип, где она в концертном платье на фоне замечательных ландшафтов нашей республики исполняет песню «Моя Абхазия» на музыку Максима Фадеева.

А в заключение приведу восторженные слова из недавней статьи о Хибле того же Анатолия Лысенкова: «Ее называют солисткой нового типа, иконой стиля, оперной дивой, которая поражает не только своим великолепным голосом, но и изысканными нарядами, безупречным внешним видом и строгой продуманностью сценического образа, заставляя зрителей забыть все, что было на сцене до и после нее».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия