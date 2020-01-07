Зимние курорты Грузии без воды и снега

Подача воды в зимних курортах Гудаури и Бакуриани к сегодняшнему дню частично восстановлена. Однако за неделю, в течение которой часть этих городов оставалась вообще без воды, многие гостиницы понесли убытки. Их представители говорят о сорванном сезоне, с чем категорически не согласны в Национальной администрации туризма Грузии.

С подачей воды в Гудаури уже почти нет проблем, а в Бакуриани установлен новый резервуар, монтируют насосы для восстановления подачи воды, сообщили в середине дня в Министерстве инфраструктуры Грузии. Однако всю неделю вода не подавалась в один из самых больших жилых комплексов Гудаури «Рэдко», ту же проблему испытывали жители домов на 10% территории Бакуриани, включая 20 гостиниц, расположенных на той же территории. В интервью грузинской службе Радио Свобода администратор одного из отелей Бакуриани Георгий Ахвледиани заявил:

«Такое положение в это время – это ужасно, поскольку сейчас пик сезона. Основные источники дохода нашей гостиницы перекрыты, не работает ресторан, бассейн, ущерб невозможно даже подсчитать. В это время в Бакуриани такого никогда не было. Невозможно понять, в чем реальная причина происходящего, однако мы считаем, что всему виной безответственность компании по водоснабжению, которая представляет разные версии».

О причинах возникновения проблемы журналистам сегодня рассказала вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Майя Цкитишвили:

«У нас была особенно сухая осень, вы также видите, что нет снега и осадков, все это отражается на объеме воды, поступающей в систему. В период пика, в новогодние дни, потребление вырастает в несколько раз, из-за чего запаса не хватило. Соответственно, в Гудаури и в Букуриани проблема возникла в тех поселениях, где здания расположены на высоком уровне. Давления не хватало для того, чтобы обеспечить их водой».

Соответственно, надо считать, что Цкитишвили не видит здесь вины представителей Объединенной компании водоснабжения. Однако, если это так, почему сегодня пост ее директора оставила Эка Галдава и ее сменил Гига Мандария, руководивший перед этим Национальной комиссией по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии? Майя Цкитишвили эти изменения объяснила:

«Любая компания нуждается в обновлении, соответственно, мы совместно приняли это решение. На данном этапе было бы лучше, чтобы компанию возглавил господин Гига. А с госпожой Экой мы продолжим работать в министерстве».

Сам Гига Мандария утверждает, что его назначение связано с новыми вызовами, стоящими перед компанией:

«В ближайшие дни мы запланировали строительство альтернативной сети для того, чтобы в Гудаури изначально не возникали подобные проблемы. В эти дни мы также собираемся встретиться с руководством «Рэдко», которое готовится к большому расширению, соответственно, наша компания по водоснабжению должна быть готова к этому вызову».

Тем временем представители гостиниц в зимних курортах рассказывают об ущербе, который они понесли в последние дни.

«Отменили очень много броней, многие приехавшие отдыхающие уехали на второй же день. Этот сезон практически сорван», – заявила служащая одной из гостиниц Бакуриани.

Глава грузинской Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили с этим не согласна.

«Разговоры о том, что зимний сезон был сорван на курортах, не соответствуют реальности. Мы находимся в Гудаури, наши коллеги находятся и в Бакуриани. Наблюдается позитивный тренд – поток туристов очень высок», – не приводя статистики, резюмировала Квривишвили.

Между тем в этом году главные зимние курорты Грузии столкнулись и с другой проблемой, которую упоминала министр инфраструктуры, – нехваткой снега. Многие горнолыжные трассы в Бакуриани до сих пор остаются закрытыми, как и в Гудаури. 11 января здесь должна была состояться церемония открытия зимнего сезона, однако сейчас она отложена на неопределенный срок.