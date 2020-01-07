На проспекте Чавчавадзе в Тбилиси начинается третий этап ремонтных работ 

На проспекте Чавчавадзе в центре Тбилиси начинается третий этап ремонтных работ, в связи с чем меняется схема движения автотранспорта. Как сообщает мэрия Тбилиси, демонтаж временного асфальтового покрытия начнется 8 января с 1 часа ночи на отрезке от улицы Кавсадзе до улицы Кипшидзе. Затем здесь будет продолжен ремонт подземных коммуникаций, после чего будут укладывать первый слой уже постоянного дорожного покрытия. На следующем этапе аналогичные ремонтные работы пройдут на проспекте Чавчавадзе, на участке от улицы Кипшидзе до парка Ваке.

Что касается движения автотранспорта, то ограничения будут действовать на отрезке от улицы Кавсадзе до улицы Кипшидзе, а от улицы Тактакишвили до улицы Кавсадзе движение станет односторонним. От парка Ваке до улицы Меликишвили транспорт свяжется через улицу Мишвеладзе, Абашидзе и Петриашвили. Попасть на улицу Палиашвили и Абашидзе от Варазисхеви вновь будет возможно через проспект Чавчавадзе и улицу Кекелидзе.

Транспорт не сможет передвигаться от Варазисхеви в направлении парка Ваке и улицы Кипшидзе. Машины будут ездить в сторону парка Ваке от площади Героев через шоссе Амиреджиби и улицу Тамарашвили. Попасть на улицу Кипшидзе, а также связаться с этой улицы с проспектом Чавчавадзе можно будет со стороны памятника Галактиона Табидзе.

Движение на улице Авалишвили станет двухсторонним. Соответственно, с этой улицы можно будет передвигаться в направлении улиц Кавсадзе и Палиашвили. На улице Рамишвили будет действовать одностороннее движение, от проспекта Чавчавадзе в направлении шоссе Амиреджиби. Связаться с улицей Рамишвили от улиц Абашидзе и Палиашвили можно будет через улицу Аракишвили. Изменения временно также коснутся маршрута передвижения автобусов и маршруток.