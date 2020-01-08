Путин прибыл в Турцию на открытие газопровода «Турецкий поток»

Президент России Владимир Путин во вторник, накануне церемонии запуска 8 января газопровода «Турецкий поток», прибыл в Стамбул, сообщила пресс-служба Кремля. Ожидается, что в церемонии запуска в среду наряду с Путиным примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Переговоры о создании «Турецкого потока» были начаты пять лет назад. Реализация проекта, по оценкам, обошлась примерно в восемь миллиардов долларов. Ожидается, что он будет транспортировать 31,5 миллиарда кубометров российского газа в год в провинцию в западной части Турции, при этом половина этого объема должна поступать дальше на Балканы и в Центральную Европу, включая Болгарию, Сербию и Венгрию. Проект является частью долгосрочной цели России по сокращению или прекращению транзита газа через Украину с помощью альтернативных газопроводных проектов, таких как «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Оба эти газопровода проходят по дну Балтийского моря в Германию. Завершение строительства «Северного потока — 2» было отсрочено в связи с введением санкций США.

Россия, которая в прошлом году экспортировала в Европу почти 200 миллиардов кубометров газа, поставляет газ на Балканы и в Турцию по суше через Украину, Молдову и Румынию. Ожидается, что данный объем будет перенаправлен через проходящий по дну Черного моря «Турецкий поток». Протяженность морского участка «Турецкого потока» составляет около 930 километров.